Rechten voor externe toegang in Splashtop Enterprise

Granulaire toegangsrechten en op rollen gebaseerde privileges in Splashtop maken het gemakkelijker om de hoogste beveiliging te garanderen terwijl externe toegang binnen een organisatie wordt gebruikt .

Splashtop Enterprise is een krachtige, alles-in-één oplossing voor toegang op afstand voor grote organisaties. Het voorziet in alle behoeften aan toegang op afstand die een organisatie kan hebben, waaronder:

IT ondersteunt op afstand zowel bemande als onbemande computers en apparaten

Werknemers die op afstand toegang hebben tot hun kantoorcomputers om op afstand te werken

Onderwijsinstellingen plannen en beheren de toegang op afstand van studenten tot labcomputers voor afstandsonderwijs.

Nu hele organisaties gebruik maken van toegang op afstand om thuis of onderweg te werken, en ondersteuning op afstand te bieden, kan het ontmoedigend lijken om te proberen te beheren welke gebruikers toegang hebben tot bepaalde machines, en welke hulpmiddelen en functies beschikbaar zijn voor bepaalde gebruikers.

Gelukkig kunnen IT-beheerders met Splashtop Enterprise via een centrale beheerconsole eenvoudig de toegang tot computers en op rollen gebaseerde functietoestemmingen beheren.

Hier volgt een toelichting van deze tools in Splashtop Enterprise:

Individuele machtigingen voor toegang op afstand

De beheerconsole geeft IT-administraties de mogelijkheid om alle gebruikers, werkplekken die op afstand worden benaderd en apparaten die op afstand worden gebruikt, te beheren.

Om ervoor te zorgen dat zeer gevoelige computers alleen toegankelijk zijn voor een gebruiker of gebruikers met de juiste toestemming, kan de beheerder toegangsrechten toekennen aan alleen diegenen die op afstand toegang mogen hebben tot die machine.

Het gebruik van dit hulpmiddel om toegangsrechten te beperken tot alleen diegenen die toestemming hebben om toegang te krijgen, kan organisaties helpen het risico van beveiligingslekken te minimaliseren.

Groepsgebaseerde toegangsrechten

Een andere geweldige functie in de Splashtop beheerconsole is de groeperingsfunctie. Beheerders kunnen groepen maken voor zowel gebruikers als computers. Vervolgens kan de IT-beheerder toegangsrechten instellen op groepsniveau.

Deze handige functie kan het voor IT-managers veel gemakkelijker maken om toegangsrechten voor hele organisaties toe te wijzen. Je kunt bijvoorbeeld gemakkelijk het marketingteam toegang geven tot de computers van de marketingafdeling, of de school-IT kan alleen een bepaalde klas toegang geven tot bepaalde labcomputers.

Groepsbeheerders

IT-beheerders kunnen ook specifieke groepsgebonden beheerders aanwijzen die alleen voor een kleinere groep gebruikers rechten kunnen beheren. Een teamleider kan bijvoorbeeld gebruikers, computers en machtigingen beheren voor zijn/haar eigen team, en een leraar of IT-medewerker voor alleen zijn/haar eigen klas met leerlingen.

Granulaire op rol gebaseerde machtigingen

Splashtop Enterprise wordt aangeboden met een krachtige set in-sessie-functies die zijn ontworpen voor zowel werken op afstand als voor IT-ondersteuning, waaronder loskoppelen op afstand, opnieuw opstarten op afstand, opnieuw opstarten van Streamer op afstand, 2 gebruikers die gelijktijdig verbinding maken met 1 computer en meer.

Maar misschien wil je niet dat al je gebruikers deze functies kunnen gebruiken. Om veiligheidsredenen wil je misschien dat je IT-team alleen een functie als ontkoppelen op afstand gebruikt.

Met de Splashtop admin console kunnen IT-beheerders rollen toekennen aan elke gebruiker, zoals beheerder, groepsbeheerder of lid. Als gebruikers in rollen zijn ingedeeld, kun je eenvoudig rolgebaseerde machtigingen instellen voor de in-session remote access functies van Splashtop.

Bonus - Planning van toegang op afstand

School-IT kan vooral profiteren van de planningsfunctie van Splashtop Enterprise. Met dit hulpmiddel kun je toegangsrechten instellen op basis van specifieke tijden.

Stel bijvoorbeeld dat je een computerlokaal hebt met 15 machines. Om 13.00 uur is er een klas van 15 studenten grafische vormgeving die tijdens de les toegang moeten hebben tot deze labcomputers. Met Splashtop Enterprise kun je privileges voor toegang op afstand plannen, zodat alleen de studenten in de klas de labcomputers tijdens de lesuren op afstand kunnen bedienen. De leerlingen hebben geen toegang tot die computers na de geplande tijd.

Organisaties kunnen deze handige functie ook gebruiken om de dagen/uren in te stellen waarop beheerde computers op afstand toegankelijk zijn.

Aan de slag met Splashtop Enterprise

Splashtop is de meest voordelige oplossing voor externe computertoegang voor ondernemingen en een hulpprogramma voor externe ondersteuning. Bied medewerkers en studenten de mogelijkheid om vanuit huis of IT te werken om computers te beheren en on-demand ondersteuning te bieden aan elke computer, tablet of mobiel apparaat. Splashtop Enterprise bevat ook SSO / SAML-integratie, mogelijkheden voor computerbeheer op afstand en nog veel meer handige functies.

