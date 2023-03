Effectieve onboarding en training vanuit huis met behulp van Splashtop

Onderwijsinstellingen, meteorologen, nieuwszenders, spelontwikkelaars, architecten, winkeliers, overheidsinstellingen en nog veel meer hebben zich snel aangepast aan thuiswerken. Het zijn allemaal trendsetters, want dit is nog niet eerder op zo'n grote schaal gedaan - meteorologen hebben nog niet eerder op afstand weerberichten gedraaid, studio's hebben nog niet eerder vanuit huis video's gemaakt en architecten hebben nog niet eerder 3D-modellen gemaakt vanaf hun iPads.

Remote desktop oplossingen zoals Splashtop stellen hen in staat om op afstand in te loggen op hun gespecialiseerde werkstations en toegang te krijgen tot hun gelicentieerde 'zware' software alsof ze er recht voor zitten. Met hoge prestaties, hoge beveiliging, lage latentie en de laagste prijzen op de markt is Splashtop voor velen de voorkeursoplossing voor thuiswerken.

Nu organisaties vanuit huis werken, ontstaat er een nieuwe behoefte op afstand - de onboarding van nieuwe medewerkers.

Training en onboarding op afstand - een toenemende uitdaging in het WFH-tijdperk

Tot voor kort, als we aan een nieuwe baan begonnen, ontmoetten we ons team, woonden we een praktijkgerichte training bij in een vergaderzaal, schaduwden we teamleden en kregen we training van hen. Zelfs als de nieuwe medewerker zich in een andere stad bevond, zou hij/zij naar behoefte worden overgevlogen om de deskundigen te ontmoeten en van hen te leren. Al deze dingen lijken nu ver en ver weg. Afhankelijk van de rol is het soms mogelijk om te trainen via samenwerking en communicatie, vooral als de gebruikte toepassingen allemaal cloud-gebaseerd zijn. Maar hoe zit het met de bovengenoemde professionals die getraind moeten worden in het gebruik van een applicatie die op een onbemand werkstation op een externe locatie staat? Hoe kun je in zo'n situatie een werknemer effectief inwerken en opleiden?

En hoe zit het met studenten die in principe voltijds een opleiding volgen? Hoe blijven leraren leerlingen les geven in zulke middelenintensieve toepassingen?

Gelijktijdige toegang op afstand tot computers is de meest effectieve oplossing

De oplossing voor training op afstand is eigenlijk heel eenvoudig - als je niet fysiek achter een computer kunt zitten, dan hoef je er alleen maar op afstand toegang toe te hebben alsof je er recht voor zit. En er zijn maar 3 eenvoudige stappen voor nodig:

Installeer de Splashtop streamer op het werkstation Download de Splashtop Business app op je laptop of mobiele apparaat Direct inloggen op afstand door de app te starten wanneer je toegang moet hebben tot de toepassingen en gegevens op het werkstation

En weet je wat het mooiste is?

Twee gebruikers kunnen op afstand inloggen op dezelfde computer en elkaars muiscursors zien.

Hierdoor hebben trainers en cursisten tegelijkertijd toegang tot dezelfde applicatie, waardoor kennis naadloos kan worden overgedragen. Nieuwe werknemers kunnen hun teamleden schaduwen bij het werken aan een project, en leraren kunnen leerlingen trainen en helpen bij hun projecten.

Als je bovendien een iPad, Surface Pro, of een ander mobiel apparaat gebruikt waarop je aantekeningen kunt maken, om op afstand in de computer te kijken, kun je de training/het onderwijs interactiever en effectiever maken. Splashtop biedt brede apparaatondersteuning - je kunt vanaf elke pc, Mac of Linux computer op afstand inloggen.

Met de hoge prestaties en lage latency van Splashtop heb je in realtime toegang tot toepassingen op afstand. Je kunt op afstand effectieve trainingen geven zonder de frustratie van haperende verbindingen.

Hoe een meteoroloog een nieuw teamlid op afstand opleidde

Daniel Johnson, hoofdmeteoroloog bij WMDT, een ABC-filiaal van Marquee Broadcasting, gebruikte Splashtop om een nieuw ingehuurde meteoroloog op afstand te trainen. Daniel gebruikte Splashtop om op afstand in te loggen op hun computer voor weersafbeeldingen en graphics te maken, terwijl de nieuwe medewerker hem eerst schaduwde en daarna op afstand oefende. De training omvatte ook taken als het op afstand knippen van de weervideo, en het presenteren van het weerbericht vanuit huis met behulp van de grafische computer op afstand. In totaal werd de training in twee weken afgerond, en aan het eind daarvan was de nieuwe aanwinst in de lucht. Lees het hele verhaal hier.

Met Splashtop Business Access kunnen gebruikers niet alleen veilig op afstand inloggen op hun werkstations, maar ook vanuit huis effectief lesgeven aan studenten, trainen en nieuwe medewerkers helpen inwerken.

