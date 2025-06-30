Improving Your Company's Cybersecurity with Splashtop Enterprise

In onze steeds meer gedigitaliseerde wereld is de behoefte aan robuuste cybersecurity-maatregelen nog nooit zo urgent geweest. Naarmate organisaties hun digitale footprint vergroten en oplossingen voor werken op afstand gebruiken, worden ze geconfronteerd met een veranderende reeks uitdagingen.
Criminelen vinden voortdurend nieuwe manieren om kwetsbaarheden uit te buiten, waardoor het essentieel is voor bedrijven om hen een stap voor te blijven. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel; op het gebied van cybersecurity kan zelfs een kleine vergissing tot aanzienlijke inbreuken leiden.
Splashtop Enterprise, een oplossing waarmee werknemers en IT-teams vrijwel overal kunnen werken en ondersteunen, is ontworpen om tegemoet te komen aan de veelzijdige eisen van moderne security. Het biedt geavanceerde securityfuncties die zijn toegesneden op het beschermen van bedrijven tegen cyberdreigingen.
In deze blog zullen we laten zien hoe Splashtop Enterprise kan worden geconfigureerd om de beste securitypraktijken te belichamen, de verdediging van uw organisatie te versterken en tegelijkertijd gebruik te maken van de flexibiliteit en efficiëntie die remote access Splashtop Enterprise een bedrijf biedt.
Integratie met Single Sign-On voor gecentraliseerde authenticatie
De mogelijkheid van Splashtop om te integreren met Single Sign-On (SSO)-services zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot het systeem. SSO is een authenticatieproces waarmee gebruikers toegang krijgen tot meerdere applicaties of services met behulp van één enkele set inloggegevens. In plaats van te worstelen met verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden voor verschillende platforms, hoeven gebruikers er maar één te onthouden, waardoor het aanmeldingsproces gestroomlijnder en gebruiksvriendelijker wordt.
IT-admins kunnen ook wachtwoordvereisten en -regels beheren, zoals hoe vaak ze moeten worden gewijzigd.
Splashtop Enterprise begrijpt het belang van SSO en heeft deze mogelijkheid naadloos in het platform geïntegreerd. Met SSO-ondersteuning kunnen Splashtop-gebruikers hun inloggegevens verifiëren via populaire identityproviders zoals Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite en TrustLogin. Dit vergemakkelijkt niet alleen de toegang, maar zorgt ook voor een hoger beveiligingsniveau.
Beheerde toegang voor gecontroleerd werken op afstand
Naast SSO regelen de beheerde toegangsmogelijkheden van Splashtop wie toegang heeft tot wat, wanneer ze er toegang toe hebben en hoe ze dat doen. Het gaat om het opstellen van protocollen die ervoor zorgen dat alleen de juiste mensen op het juiste moment toegang hebben tot de juiste middelen.
Met het gedetailleerde machtigingensysteem van Splashtop kunnen IT-managers de toegangsniveaus nauwkeurig definiëren. Of het nu gaat om toegang tot bepaalde apparaten of de machtigingen om acties uit te voeren, u kunt ervoor zorgen dat elke gebruiker alleen toegang heeft tot wat hij nodig heeft. Deze verfijnde controle vermindert onbedoelde risico's en biedt een strakker beveiligingsprotocol.
Andere beheerde toegangsfuncties in Splashtop Enterprise zijn onder meer geplande toegang (wie heeft toegang tot wat op specifieke tijden) en groepsspecifieke beheerders die gedecentraliseerd maar gecontroleerd beheer van verschillende teams of afdelingen mogelijk maken. Door rollen en gebruikers-/computergroepen aan te maken, wordt het beheer van deze machtigingen eenvoudig gemaakt.
Verantwoording door middel van logregistratie, auditing en gecentraliseerde registratie
Elk contactpunt binnen de digitale infrastructuur van een organisatie kan een potentiële kwetsbaarheid zijn. Uitgebreide logregistratie creëert een gedocumenteerd spoor van deze contactpunten, waardoor bedrijven afwijkingen kunnen opsporen, mogelijke inbreuken kunnen onderzoeken en ervoor kunnen zorgen dat cybersecurityprotocollen worden nageleefd.
De log- en controletools van Splashtop Enterprise omvatten:
Activitylogs: Splashtop Enterprise legt nauwgezet een gedetailleerd logboek vast van elke remote sessie. Elke actie die tijdens een sessie plaatsvindt, inclusief bestandsoverdrachten, chats en meer, wordt geregistreerd vanaf het begin tot het einde van de sessie.
Integratie met SIEM-systemen: SIEM (Security Information and Event Management) systemen zijn ontworpen om real-time analyse van beveiligingswaarschuwingen te bieden. Splashtop's mogelijkheid om loggegevens naar SIEM-systemen te exporteren zorgt ervoor dat organisaties sessiegegevens kunnen ophalen en analyseren, waardoor het een waardevol hulpmiddel is bij proactieve dreigingsdetectie en -respons.
Automatisch inloggen in ticketingsystemen: Naast SIEM-integratie kan Splashtop ook worden geïntegreerd met populaire PSA-ticketing- en ITSM-oplossingen. Elk detail van een remote supportsessie wordt automatisch in het ticket vastgelegd, waardoor uitgebreide documentatie wordt gegarandeerd.
Gecentraliseerde opname: Splashtop Enterprise biedt gecentraliseerde opname van alle remote sessies. Dit visuele record is onmiskenbaar bewijs van gebruikersacties en kan van onschatbare waarde zijn tijdens beveiligingsaudits of -onderzoeken.
Cybersecurity verbeteren met endpointsecurity en proactieve monitoring
Naast het loggen en opnemen van sessies, vergemakkelijkt Splashtop remote computer endpointmanagement, waardoor IT-teams system inventories en de endpoint security status kunnen bekijken en kritieke security-updates kunnen beheren.
Organisaties kunnen alerts instellen om parameters zoals computerstatus, software-installaties, geheugengebruik en Windows eventlogs te bewaken. Deze alerts, ontvangen via de Splashtop-webconsole of e-mail, fungeren als een early warning-systeem, waardoor IT-teams snel kunnen handelen als er iets niet klopt.
Splashtop Antivirus
Splashtop Antivirus (powered by Bitdefender) is ontworpen om endpointsecurity te verbeteren. De antivirus biedt functies zoals stille installatie/verwijdering, beleidsaanpassing, on-demand en real-time anti-malware scanning, geavanceerd bedreigingsbeheer, scannen van externe apparaten, beveiliging van webverkeer en de mogelijkheid om specifieke bestanden en URL's the whitelisten of uit te sluiten. Gebruikers ontvangen ook real-time alerts en kunnen threatlogs per apparaat bekijken. Splashtop Antivirus heeft tot doel uitgebreide bescherming te bieden tegen cyberdreigingen, en de integratie ervan in de remote accessoplossingen van Splashtop zorgt voor naadloos beheer.
Proactief OS-beheer
Een van de meest eenvoudige maar vaak over het hoofd geziene aspecten van cybersecurity is ervoor te zorgen dat besturingssystemen (OS) regelmatig worden bijgewerkt. Door uw besturingssysteem up-to-date te houden, profiteert u van de nieuwste beveiligingspatches, bugfixes en verbeteringen die fabrikanten uitbrengen.
Het beheer van deze updates wordt een steeds grotere uitdaging naarmate organisaties groeien en hun IT-infrastructuur meer divers worden. Splashtop Enterprise herkent deze uitdaging en biedt inzicht in OS-versies van alle aangesloten apparaten, geplande massa-updates en configureerbare alerts voor wanneer een apparaat aan een update toe is.
IP Whitelisting
58% van de securityprofessionals geeft aan dat gebruikers die verbinding maken vanaf niet-geautoriseerde apparaten en netwerken de belangrijkste bedreigingsfactor zijn. Whitelist met Splashtop Enterprise alleen uw beheerde zakelijke IP-adressen en device-ID's. Dit beschermt uw omgeving, zelfs als inloggegevens worden gestolen.
Splashtop Connector
Splashtop Connector biedt een baanbrekende oplossing voor diegenen die op zoek zijn naar efficiënte en veilige remote access tot computers en servers. Met deze technologie is er geen behoefte aan VPN's of de installatie van een remote access-agent. Installeer gewoon Splashtop op één machine binnen het gewenste netwerk en het fungeert als een bridge, waardoor elke andere computer op dat netwerk toegankelijk wordt via RDP en VNC.
Splashtop Connector biedt verhoogde security en compliance-maatregelen. Externe verbindingen die via Splashtop worden gerouteerd, zonder VPN-tunnels of RD-gateways, zijn veiliger. Alleen geautoriseerde gebruikers met de juiste machtigingen kunnen verbinding maken en elke verbinding wordt geregistreerd.
Ga aan de slag met Splashtop Enterprise
In het complexe digitale ecosysteem van vandaag gaat cybersecurity niet alleen over het bouwen van muren, maar over het implementeren van uitgebreide strategieën die elk contactpunt van uw IT-infrastructuur dekken.
Van authenticatie van gebruikers met Single Sign-On tot gedetailleerde machtigingen en proactief OS-beheer, Splashtop Enterprise komt naar voren als een holistische oplossing die is ontworpen om de beveiliging te verbeteren zonder de bruikbaarheid in gevaar te brengen.
Bent u klaar om de manier waarop u cybersecurity in uw organisatie benadert, te transformeren? Neem vandaag nog contact met ons op en zie uit de eerste hand hoe Splashtop Enterprise uw beveiligingsstandpunt kan verbeteren en tegelijkertijd ongeëvenaarde remote access en managementmogelijkheden biedt. Uw onderneming beschermen ging nog nooit zo intuïtief en efficiënt.
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