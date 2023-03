Hoe zorgt u voor veilige remote access voor thuiswerkers?

Hoewel mensen de afgelopen twee jaar uit noodzaak thuis zijn gaan werken, vonden velen het ook productiever en prettiger. Als gevolg hiervan zegt ongeveer 60 procent van de werknemers dat ze eerder zullen solliciteren op een baan die de mogelijkheid biedt om op afstand te werken.

Als uw bedrijf overweegt werknemers op afstand te laten werken, moet u weten hoe u de toegang tot de computers en gegevens van uw bedrijf kunt beveiligen. Door de overstap naar werken op afstand komt u voor specifieke beveiligingsuitdagingen te staan, waarmee u misschien nog niet eerder te maken heeft gehad.

Als u overhaast bent begonnen met het toestaan van werken op afstand, heeft u wellicht enkele best practices verwaarloosd.

Laten we eens kijken naar waar u rekening mee moet houden om de gegevens en systemen van uw bedrijf zo goed mogelijk te beveiligen.

Kies een remote access-oplossing in plaats van een VPN

Veel bedrijven neigen nog steeds naar het gebruik van verouderde technologie zoals een VPN voor remote access. Een VPN is echter niet zo veilig als een remote accessplatform. VPN's verbinden apparaten op afstand met het bedrijfsnetwerk, waardoor het mogelijk wordt blootgesteld aan cyberdreigingen.

VPN's zijn daarnaast moeilijk in te stellen, op te schalen en te onderhouden. Veel VPN's installeren niet automatisch beveiligingsupdates en patches, waardoor organisaties kwetsbaar blijven.

Een platform dat zero-trust netwerktoegang mogelijk maakt, is een veel betere oplossing. Een remote accessplatform zoals Splashtop maakt veilige externe toegang tot beheerde apparaten mogelijk. Remote access geeft gebruikers toegang tot werkcomputers, zonder de kwetsbaarheden van een VPN.

Zorg ervoor dat uw remote access-oplossing alle benodigde beveiligingsfuncties heeft

Veilige verbindingen tussen uw systemen en externe apparaten dienen twee doelen. Ten eerste kunt u bepalen wie toegang heeft tot welke bedrijfsapparaten. Ten tweede zorgt u ervoor dat de gegevens die heen en weer gaan niet kunnen worden opgepikt door externe partijen.

Maar om dat te doen, moet de remote accessoplossing die u implementeert, een solide reeks securityfuncties bieden. Deze zouden u controle moeten geven over het beveiligen van gegevens zonder barrières op te werpen voor uw werknemers.

Kijk eerst naar functies die gebruikersaccounts beschermen tegen inbreuken en onbevoegde gebruikers verhinderen toegang te krijgen tot uw computers. Deze omvatten twee-factor authenticatie (2FA) om ervoor te zorgen dat een apparaat of gebruiker is wie hij zegt dat hij is, samen met apparaatverificatie en wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus.

Andere securityfuncties om op te letten zijn:

Industriestandaard TLS 1.2 met AES 256-bit encryptie voor remote verbindingen

Meldingen van remote verbindingen

Automatische schermvergrendeling en time-out van inactieve sessies

Copy/paste control

Bestandsoverdracht control

Beheer van remote printen

Streamerconfiguratie vergrendelen

Proxyserver verificatie

Digitaal ondertekende applicaties

Sessie-, bestandsoverdracht- en historylogs

Een veilige remote access-oplossing, waarbij alleen de gebruikers en apparaten die u toestemming geeft, toegang hebben tot beheerde computers, is een belangrijk element van een zero-trust, veilige netwerkomgeving.

Stel de juiste machtigingen in

Uw remote access-oplossing moet u in staat stellen de toegangsrechten van de gebruikers goed in te stellen om een optimale beveiliging te garanderen. U wilt dat werknemers alleen toegang hebben tot de computers die ze nodig hebben om hun werk te doen.

Vaak hebben thuiswerkers uiteindelijk meer toegangsrechten dan ze nodig hebben, wat hackers meer aanvalskansen biedt. Door de toegangsrechten nauwgezet vast te leggen, kunnen hackers minder wegen bewandelen.

Met een veilige remote access-oplossing, zoals Splashtop, kunnen toegangsrechten worden ingesteld op zowel individueel als groepsniveau. Dit maakt het voor IT-beheerders veel gemakkelijker om machtigingen op schaal te beheren.

Bewaken, onderhouden en updaten

Zelfs het best beveiligde systeem wordt na verloop van tijd kwetsbaar, als u het niet goed in de gaten houdt. Uw remote access-oplossing moet het gemakkelijk maken om de toegang te controleren en u te waarschuwen wanneer een remote verbinding tot stand is gebracht. Het moet u ook op de hoogte houden van de computerstatus en software-installaties.

Softwaremeldingen helpen om uw gebruikers op de meest recente versies van hun programma's te laten werken. Verouderde software is immers een belangrijk doelwit voor hackers. U wilt ook een systeem dat u helpt uw inventaris bij te houden en dat overzichtelijke logbestanden biedt over sessies, bestandsoverdrachten en wijzigingen.

Ten slotte moet uw remote access-oplossing zelf alle beveiligingsupdates en patches gratis en gemakkelijk te downloaden maken, zodat u en uw werknemers altijd de meest actuele en veilige versie van de remote accesstoepassing gebruiken.

Stel verwachtingen en informeer

De beste beveiliging—en het grootste gevaar—zijn uw werknemers. Het stellen van de juiste verwachtingen via het bedrijfsbeleid en het voorlichten over hun rol in cyberrisico's, draagt in hoge mate bij tot het creëren van een veilige dataomgeving.

Uw beleid voor werken op afstand moet informatie en regels bevatten over welke gegevens kunnen worden gedownload en wat op kantoor moet blijven. Werknemers moeten weten hoe ze moeten omgaan met gevoelige informatie zoals gezondheidsdossiers en bedrijfsgeheimen. Zij moeten ook beschikken over de procedures die nodig zijn om aan de nalevingsnormen te voldoen.

De regels moeten ook betrekking hebben op persoonlijke apparaten, inclusief hoe en wanneer deze voor bedrijfszaken kunnen worden gebruikt. Vermeld ook de stappen die werknemers moeten volgen om verdachte activiteiten of vermoedelijke aanvallen te melden.

Bij het opleiden van externe werknemers moeten herinneringen worden opgenomen over het volgen van dezelfde procedures thuis als op kantoor. Dit betekent ook dat men weet waar bestanden moeten worden opgeslagen en hoe hun computers moeten worden beveiligd.

Phishing gebeurt niet alleen bij werken op afstand, maar mensen worden gemakkelijk wat minder voorzichtig wanneer ze niet op kantoor zijn. Ongeveer de helft van alle inbreuken op de beveiliging vindt plaats via phishing of malware.

Uw werknemers zijn uw eerste verdedigingslinie tegen beide als ze weten waar ze op moeten letten en hoe ze moeten reageren.

Meer informatie over het beveiligen van remote access

Veel bedrijven zijn van plan werknemers toe te staan thuis te blijven werken. Met een veilig beleidsplan kunt u de toegenomen risico's op het gebied van cybersecurity het hoofd bieden. Begin met het beveiligen van uw apparatuur en zorg vervolgens voor een manier waarop werknemers veilig toegang hebben tot de software en bestanden die zij nodig hebben voor hun werk.

Heeft u nog vragen over hoe u de toegang op afstand voor uw werknemers kunt beveiligen? Praat met een van onze specialisten op het gebied van remote computer access, of begin met een gratis proefperiode van een veilige remote access-oplossing.