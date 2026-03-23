Hoe zorgt u voor veilige remote access voor thuiswerkers?

Hoewel mensen de afgelopen twee jaar uit noodzaak thuis zijn gaan werken, vonden velen het ook productiever en prettiger. Als gevolg hiervan zegt ongeveer 60 procent van de werknemers dat ze eerder zullen solliciteren op een baan die de mogelijkheid biedt om op afstand te werken.
Als uw bedrijf overweegt werknemers op afstand te laten werken, moet u weten hoe u de toegang tot de computers en gegevens van uw bedrijf kunt beveiligen. Door de overstap naar werken op afstand komt u voor specifieke beveiligingsuitdagingen te staan, waarmee u misschien nog niet eerder te maken heeft gehad.
Als u overhaast bent begonnen met het toestaan van werken op afstand, heeft u wellicht enkele best practices verwaarloosd.
Laten we eens kijken naar waar u rekening mee moet houden om de gegevens en systemen van uw bedrijf zo goed mogelijk te beveiligen.
Het belang van remote access op de hedendaagse werkplek
Remote toegang is essentieel geworden in moderne werkomgevingen en biedt verschillende belangrijke voordelen:
Flexibiliteit en productiviteit: Remote access stelt werknemers in staat om overal te werken, wat de flexibiliteit vergroot en vaak leidt tot een hogere productiviteit en werktevredenheid.
Bedrijfscontinuïteit: Het zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering soepel doorgaat tijdens verstoringen, zoals noodsituaties of natuurrampen, door werknemers op afstand toegang te geven tot bedrijfssystemen.
Wereldwijde talentpool: Bedrijven kunnen zonder geografische beperkingen uit een bredere talentpool inhuren, waardoor het team diverse vaardigheden en perspectieven krijgt.
Verbeterde samenwerking: Geïntegreerde samenwerkingstools in remote accessoplossingen vergemakkelijken effectieve communicatie en teamwerk, ongeacht de fysieke locatie.
Kostenefficiëntie: Remote access kan de kosten in verband met kantoorruimte, nutsvoorzieningen en woon-werkverkeer verlagen, waardoor het een kosteneffectieve oplossing is voor bedrijven.
Het omarmen van remote access helpt organisaties concurrerend te blijven en efficiënte activiteiten te behouden in een flexibele werkomgeving.
Upgrade naar een veilige remote accessoplossing: verder gaan dan VPN's
Veel bedrijven neigen nog steeds naar het gebruik van verouderde technologie zoals een VPN voor remote access. Een VPN is echter niet zo veilig als een remote accessplatform. VPN's verbinden apparaten op afstand met het bedrijfsnetwerk, waardoor het mogelijk wordt blootgesteld aan cyberdreigingen.
VPN's zijn daarnaast moeilijk in te stellen, op te schalen en te onderhouden. Veel VPN's installeren niet automatisch beveiligingsupdates en patches, waardoor organisaties kwetsbaar blijven.
Een betere optie is een platform dat zero-trust netwerktoegang mogelijk maakt. Een remote accessplatform zoals Splashtop maakt veilige remote desktopaccess tot beheerde apparaten mogelijk. Remote access geeft gebruikers toegang tot werkcomputers zonder de kwetsbaarheden die gepaard gaan met VPN.
4 belangrijke stappen om uw externe personeel te beveiligen
1. Zorg ervoor dat uw remote accessoplossing over de beveiligingsfuncties beschikt die u nodig heeft
Veilige verbindingen tussen uw systemen en externe apparaten dienen twee doelen. Ten eerste kunt u bepalen wie toegang heeft tot welke bedrijfsapparaten. Ten tweede zorgt u ervoor dat de gegevens die heen en weer gaan niet kunnen worden opgepikt door externe partijen.
Maar om dat te doen, moet de remote accessoplossing die u implementeert, een solide reeks securityfuncties bieden. Deze zouden u controle moeten geven over het beveiligen van gegevens zonder barrières op te werpen voor uw werknemers.
Kijk eerst naar functies die gebruikersaccounts beschermen tegen inbreuken en onbevoegde gebruikers verhinderen toegang te krijgen tot uw computers. Deze omvatten twee-factor authenticatie (2FA) om ervoor te zorgen dat een apparaat of gebruiker is wie hij zegt dat hij is, samen met apparaatverificatie en wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus.
Andere securityfuncties om op te letten zijn:
Industriestandaard TLS 1.2 met AES 256-bit encryptie voor remote verbindingen
Meldingen van remote verbindingen
Automatische schermvergrendeling en time-out van inactieve sessies
Copy/paste control
Bestandsoverdracht control
Beheer van remote printen
Streamerconfiguratie vergrendelen
Proxyserver verificatie
Digitaal ondertekende applicaties
Sessie-, bestandsoverdracht- en historylogs
Een veilige remote access-oplossing, waarbij alleen de gebruikers en apparaten die u toestemming geeft, toegang hebben tot beheerde computers, is een belangrijk element van een zero-trust, veilige netwerkomgeving.
2. Stel de juiste machtigingen in
Uw remote access-oplossing moet u in staat stellen de toegangsrechten van de gebruikers goed in te stellen om een optimale beveiliging te garanderen. U wilt dat werknemers alleen toegang hebben tot de computers die ze nodig hebben om hun werk te doen.
Vaak hebben thuiswerkers uiteindelijk meer toegangsrechten dan ze nodig hebben, wat hackers meer aanvalskansen biedt. Door de toegangsrechten nauwgezet vast te leggen, kunnen hackers minder wegen bewandelen.
Met een veilige remote access-oplossing, zoals Splashtop, kunnen toegangsrechten worden ingesteld op zowel individueel als groepsniveau. Dit maakt het voor IT-beheerders veel gemakkelijker om machtigingen op schaal te beheren.
3. Monitoren, onderhouden en bijwerken
Zelfs het best beveiligde systeem wordt na verloop van tijd kwetsbaar, als u het niet goed in de gaten houdt. Uw remote access-oplossing moet het gemakkelijk maken om de toegang te controleren en u te waarschuwen wanneer een remote verbinding tot stand is gebracht. Het moet u ook op de hoogte houden van de computerstatus en software-installaties.
Softwaremeldingen helpen om uw gebruikers op de meest recente versies van hun programma's te laten werken. Verouderde software is immers een belangrijk doelwit voor hackers. U wilt ook een systeem dat u helpt uw inventaris bij te houden en dat overzichtelijke logbestanden biedt over sessies, bestandsoverdrachten en wijzigingen.
Ten slotte moet uw remote desktop-oplossing zelf alle beveiligingsupdates en -patches gratis en eenvoudig te downloaden maken. Dit zorgt ervoor dat u en uw medewerkers altijd de meest actuele, veilige versie van de remote accessapplicatie gebruiken.
4. Stel verwachtingen en geef voorlichting
De beste beveiliging—en het grootste gevaar—zijn uw werknemers. Het stellen van de juiste verwachtingen via het bedrijfsbeleid en het voorlichten over hun rol in cyberrisico's, draagt in hoge mate bij tot het creëren van een veilige dataomgeving.
Uw beleid voor werken op afstand moet informatie en regels bevatten over welke gegevens kunnen worden gedownload en wat op kantoor moet blijven. Werknemers moeten weten hoe ze moeten omgaan met gevoelige informatie zoals gezondheidsdossiers en bedrijfsgeheimen. Zij moeten ook beschikken over de procedures die nodig zijn om aan de nalevingsnormen te voldoen.
De regels moeten ook betrekking hebben op persoonlijke apparaten, inclusief hoe en wanneer deze voor bedrijfszaken kunnen worden gebruikt. Vermeld ook de stappen die werknemers moeten volgen om verdachte activiteiten of vermoedelijke aanvallen te melden.
Bij het opleiden van externe werknemers moeten herinneringen worden opgenomen over het volgen van dezelfde procedures thuis als op kantoor. Dit betekent ook dat men weet waar bestanden moeten worden opgeslagen en hoe hun computers moeten worden beveiligd.
Phishing gebeurt niet alleen bij werken op afstand, maar mensen worden gemakkelijk wat minder voorzichtig wanneer ze niet op kantoor zijn. Ongeveer de helft van alle inbreuken op de beveiliging vindt plaats via phishing of malware.
Uw werknemers zijn uw eerste verdedigingslinie tegen beide als ze weten waar ze op moeten letten en hoe ze moeten reageren.
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Veel bedrijven zijn van plan werknemers toe te staan thuis te blijven werken. Met een veilig beleidsplan kunt u de toegenomen risico's op het gebied van cybersecurity het hoofd bieden. Begin met het beveiligen van uw apparatuur en zorg vervolgens voor een manier waarop werknemers veilig toegang hebben tot de software en bestanden die zij nodig hebben voor hun werk.
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