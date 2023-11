In 2018 heeft de Europese Unie een nieuwe wet aangenomen om Europese burgers te beschermen tegen misbruik van hun persoonlijke gegevens door iedereen die gegevens verzamelt. Dit kunnen bedrijven en organisaties zijn, zowel persoonlijk als virtueel. Deze baanbrekende wet maakte de weg vrij voor andere wetgeving, zoals de California Consumer Privacy Act (CCPA) in Californië.

Tegelijkertijd zijn oplossingen voor externe toegang belangrijker dan ooit geworden nu steeds meer organisaties overstappen op hybride werken en werken op afstand, wat de vraag doet rijzen hoe dergelijke technologieën kunnen voldoen aan de strenge AVG-normen.

Als toonaangevende aanbieder van externe toegang houdt Splashtop niet alleen de naleving van de AVG in acht; we verankeren het in ons operationele DNA. Deze blog onderzoekt hoe Splashtop de naleving van de AVG handhaaft, waarom we prioriteit geven aan de integriteit van uw gegevens en het belang van het kiezen van een AVG-compatibele oplossing voor externe toegang voor bedrijven en particulieren.

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet op de privacy van gegevens die door de Europese Unie is uitgevaardigd en die helpt een structuur te creëren rond de manier waarop bedrijven met persoonlijke klantgegevens moeten omgaan, vooral met betrekking tot het digitale landschap. De AVG volgt zeven verschillende beschermingsprincipes zoals uiteengezet in artikel 5.1-2 van de AVG:

Rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie: Alle bedrijven die met gegevens omgaan, moeten dit op een wettige, eerlijke en transparante manier doen tegenover de betrokkene. Doelbeperking: Gegevens moeten bestemd zijn voor legitieme zakelijke doeleinden en moeten expliciet aan de betrokkene worden opgegeven toen u ze verzamelde. Gegevensminimalisatie: Bedrijven mogen alleen gegevens verzamelen die nodig zijn voor zakelijke doeleinden. Nauwkeurigheid: De gegevens die bedrijven moeten verwerken, moeten accuraat en actueel zijn. Opslagbeperking: Handlers mogen gegevens slechts zo lang opslaan als nodig is. Integriteit en vertrouwelijkheid: Behandelaars moeten gegevens verwerken op een manier die veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid garandeert. Verantwoordelijkheid: De verwerkingsverantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk dat hij kan aantonen dat de AVG voldoet aan alle bovenstaande vereisten. Als je dit niet kunt aantonen, kan een bedrijf niet voldoen aan de AVG.

Voldoet Splashtop aan de AVG?

Het beschermen van de persoonlijke gegevens van onze klanten is onze topprioriteit. Hier bij Splashtop nemen we de volgende stappen om ervoor te zorgen dat onze gegevensverwerkingspraktijken AVG-compatibel blijven:

Gegevensbescherming door ontwerp: Splashtop maakt gebruik van opties voor bevestigende toestemming waarbij klanten zich eerst moeten aanmelden om hun persoonlijke gegevens met ons te delen bij aanmelding. Dit geeft onze klanten de keuze om hun toestemming op eigen gelegenheid in te trekken. Splashtop verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om onze service aan onze klanten te kunnen leveren. Alle klantgegevens die we opslaan, worden gecodeerd volgens de AVG-beveiligingsnormen en best practices, zowel tijdens verzending als in rust. Gegevensbeheer: Splashtop identificeert en brengt alle persoonlijk identificeerbare informatie (PII) die we verzamelen in kaart, wat we ermee doen, wie er toegang toe heeft en waar deze naartoe stroomt. Al onze externe dienstverleners zijn verplicht gegevensverwerkingsovereenkomsten (DPA) te ondertekenen om ervoor te zorgen dat zij zich ook inzetten voor het handhaven van de AVG-naleving. Beleid: Het privacy- en cookiebeleid van Splashtop voldoet aan de AVG-vereisten om ervoor te zorgen dat de rechten van onze gebruikers worden beschermd en duidelijk omschreven. Proces en communicatie: Splashtop maakt gebruik van een externe recensent om onze AVG-gereedheid te testen. Daarnaast hebben we aanvullende processen opgezet en de juiste communicatiekanalen opgezet om alle AVG-gerelateerde vragen intern en extern af te handelen. Training en bewustzijn: We investeren in uitgebreide training voor ons personeel om ervoor te zorgen dat zij het belang van AVG-naleving begrijpen en zijn toegerust om deze normen in hun dagelijkse werk te handhaven. Dit interne bewustzijn is van cruciaal belang om datalekken te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle teamleden de privacy van gebruikers bewaken.

Door deze maatregelen zorgt Splashtop ervoor dat onze oplossingen voor externe toegang voldoen aan de eisen van de AVG en de geest van vertrouwen en veiligheid belichamen die de regelgeving wil bewerkstelligen. Voor meer informatie over de AVG-naleving van Splashtop kunt u ons privacybeleid , nalevingsregels en beveiligingsfuncties bekijken.

Waarom Splashtop prioriteit geeft aan AVG-naleving

Splashtop geeft prioriteit aan de naleving van de AVG vanwege onze kernovertuigingen met betrekking tot privacy en gegevensbeveiliging. Door de AVG-mandaten strikt te volgen, bieden we onze gebruikers een service die hoogwaardige mogelijkheden voor externe toegang biedt en hun recht op privacy verdedigt. In een digitaal tijdperk waarin gegevens als waardevol betaalmiddel worden beschouwd, hebben onze gebruikers de geruststelling nodig dat hun hulpmiddel voor externe toegang een betrouwbare bewaarder van hun informatie is.

De AVG-naleving van Splashtop is niet alleen een juridisch selectievakje; het weerspiegelt onze toewijding om de gegevens van onze klanten te beschermen als de onze. Deze toezegging dient als een belofte dat gebruikers met Splashtop een partner kiezen die hun privacy waardeert en beschermt volgens de hoogste normen.

Een compatibele leverancier voor externe toegang kiezen

Wanneer u een aanbieder van externe toegang selecteert, moet de zekerheid dat de AVG wordt nageleefd voorop staan in uw besluitvormingsproces. Deze naleving toont de toewijding van een provider aan gegevensbescherming en een proactieve houding ten aanzien van privacykwesties. Voor zowel bedrijven als particulieren is Splashtop een toonbeeld van een dergelijke naleving en biedt het een belofte en een bewezen staat van dienst op het gebied van het handhaven van strenge AVG-normen.

Kiezen voor Splashtop betekent samenwerken met een provider die de fijne kneepjes van de wetgeving inzake gegevensbescherming begrijpt en zich inzet voor het onderhouden van een veilige en privéservice. Het is een keuze die uw waarde op het gebied van gegevensbeveiliging en compliance in het huidige digitale landschap bevestigt.

Kies een partner die waarde hecht aan uw privacy

Naleving van de AVG is een wettelijke verplichting en een teken van uitmuntendheid en vertrouwen. De niet-aflatende toewijding van Splashtop aan de AVG-principes zorgt ervoor dat de privacy van elke gebruiker wordt gerespecteerd. Wilt u weten hoe Splashtop uw team kan helpen om op afstand toegang te krijgen tot hun werkstations?

Ontdek hoe Splashtop uw team veilige functies voor externe toegang kan bieden om hun workflow gaande te houden, ongeacht de locatie. Bekijk onze Splashtop-oplossingen of start nu een gratis proefperiode om het uit te proberen.