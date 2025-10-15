Doorgaan naar de hoofdinhoud
Autonomous Endpoint Management

Stroomlijn IT-activiteiten, automatiseer routinetaken en zorg ervoor dat uw endpoints veilig, up-to-date en compliant zijn - allemaal vanuit de Splashtop console.

Voor IT

Autonomous Endpoint Management voor slimmere IT-operaties

Voor MSPs

Doe meer met minder – Autonomous Endpoint Management voor MSPs

Meerdere oplossingen. Eén naadloze ervaring.

Real-time beheer van kwetsbaarheden en patches

Detecteer, prioriteer en verhelp bedreigingen voordat ze gevolgen hebben voor uw bedrijf.

  • Continu scannen in Windows en MacOS naar CISA KEV's, CVE's en software-updates

  • Mogelijkheid om snel zero-day en andere kwetsbaarheden in uw omgeving te identificeren, te prioriteren en er snel op te reageren

  • Geautomatiseerde beleidsgestuurde of on-demand patchimplementatie

Vereenvoudigde beveiliging en naleving

Krijg continue bescherming en moeiteloos bewijs van naleving voor ISO/IEC 27001, SOC 2, GDPR, HIPAA, PCI en andere voorschriften.

  • Afdwingen van eindpuntconfiguraties op basis van beleid

  • Detectie en herstel van niet-conforme eindpunten

  • Kant-en-klare dashboards en inventarisrapporten tot uw beschikking

Van handmatig naar geautomatiseerd

Elimineer repetitieve taken en maak IT-resources vrij.

  • Aanpasbare op beleid gebaseerde patchstrategieën met versiegoedkeuringen, updateringen en beleidsovername

  • Op gebeurtenissen gebaseerde triggers om veelvoorkomende problemen automatisch op te lossen.

  • Plan taken op duizenden eindpunten tegelijk.

  • Maak audits eenvoudig met voorraadinformatie binnen handbereik.

Alles wat je nodig hebt is één

Vervang meerdere puntproducten door één uniforme oplossing.

  • Eén dashboard voor patching, monitoring en compliance

  • Lagere licentie- en onderhoudskosten

  • Vereenvoudigde IT-activiteiten met één enkel venster

