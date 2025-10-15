Autonomous Endpoint Management
Stroomlijn IT-activiteiten, automatiseer routinetaken en zorg ervoor dat uw endpoints veilig, up-to-date en compliant zijn - allemaal vanuit de Splashtop console.
Meerdere oplossingen. Eén naadloze ervaring.
Real-time beheer van kwetsbaarheden en patches
Detecteer, prioriteer en verhelp bedreigingen voordat ze gevolgen hebben voor uw bedrijf.
Continu scannen in Windows en MacOS naar CISA KEV's, CVE's en software-updates
Mogelijkheid om snel zero-day en andere kwetsbaarheden in uw omgeving te identificeren, te prioriteren en er snel op te reageren
Geautomatiseerde beleidsgestuurde of on-demand patchimplementatie
Vereenvoudigde beveiliging en naleving
Krijg continue bescherming en moeiteloos bewijs van naleving voor ISO/IEC 27001, SOC 2, GDPR, HIPAA, PCI en andere voorschriften.
Afdwingen van eindpuntconfiguraties op basis van beleid
Detectie en herstel van niet-conforme eindpunten
Kant-en-klare dashboards en inventarisrapporten tot uw beschikking
Van handmatig naar geautomatiseerd
Elimineer repetitieve taken en maak IT-resources vrij.
Aanpasbare op beleid gebaseerde patchstrategieën met versiegoedkeuringen, updateringen en beleidsovername
Op gebeurtenissen gebaseerde triggers om veelvoorkomende problemen automatisch op te lossen.
Plan taken op duizenden eindpunten tegelijk.
Maak audits eenvoudig met voorraadinformatie binnen handbereik.
Alles wat je nodig hebt is één
Vervang meerdere puntproducten door één uniforme oplossing.
Eén dashboard voor patching, monitoring en compliance
Lagere licentie- en onderhoudskosten
Vereenvoudigde IT-activiteiten met één enkel venster