Hoe gebruikers van externe toegang zichzelf kunnen beschermen tegen speerphishing en andere phishingaanvallen

In de steeds meer verbonden wereld van vandaag is externe toegang voor veel organisaties een noodzaak geworden om hun werknemers overal en altijd te laten werken. Hoewel dit voordelen kan hebben, vormt het ook een aanzienlijk veiligheidsrisico. Cybercriminelen zijn altijd op zoek naar manieren om kwetsbaarheden in systemen voor externe toegang uit te buiten en deze te gebruiken om spearphishing en andere phishing-aanvallen uit te voeren. Deze aanvallen kunnen verwoestend zijn en resulteren in gestolen inloggegevens, datalekken, financiële verliezen en reputatieschade.

In dit artikel zullen we onderzoeken hoe gebruikers van externe toegang zichzelf kunnen beschermen tegen deze aanvallen en het risico kunnen verminderen om ten prooi te vallen aan cybercriminelen. We bespreken best practices voor bescherming, stappen om het beveiligingsbewustzijn te vergroten en het belang van het nemen van proactieve stappen om systemen voor externe toegang te beveiligen.

Wat is spear-phishing?

Spear phishing is een vorm van gerichte phishing-aanval die is gericht op een specifiek individu of een specifieke groep, zoals werknemers van een bepaalde organisatie. In tegenstelling tot traditionele phishing-aanvallen, die in bulk naar een groot aantal mensen worden verzonden, zijn spear phishing-aanvallen in hoge mate aangepast en gepersonaliseerd. De aanvallers verzamelen informatie over hun doelwit, zoals hun naam, e-mailadres, functietitel en bedrijf, en gebruiken deze informatie om een overtuigend bericht op te stellen dat afkomstig lijkt te zijn van een legitieme bron, zoals een collega, baas of zakenpartner .

Het bericht bevat vaak een oproep tot actie, zoals het klikken op een link of het openen van een bijlage, wat kan leiden tot diefstal van gevoelige informatie of de installatie van malware op de computer van het slachtoffer. Spear phishing-aanvallen zijn vaak succesvol omdat ze misbruik maken van het vertrouwen dat bestaat tussen de afzender en de ontvanger, en zijn moeilijker te detecteren en te verdedigen dan traditionele phishing-aanvallen.

Welke andere soorten phishing zijn er?

Naast spear phishing zijn er verschillende andere soorten phishing-aanvallen die cybercriminelen gebruiken om individuen en organisaties te targeten. Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten phishing-aanvallen waar u op moet letten:

Kloon-phishing: Bij kloon-phishing wordt een valse replica van een legitieme e-mail of website gemaakt en naar het slachtoffer gestuurd. De aanvaller maakt een e-mail of website die afkomstig lijkt te zijn van een legitieme bron, zoals een bank of een platform voor sociale media, en verleidt het slachtoffer om gevoelige informatie te verstrekken.

Whaling: Whaling is een soort phishing-aanval die zich richt op prominente personen, zoals leidinggevenden, CEO's of andere hooggeplaatste functionarissen. De aanvaller creëert een bericht dat afkomstig lijkt te zijn van een vertrouwde bron, zoals een collega of zakenpartner, en gebruikt social engineering-tactieken om het slachtoffer te misleiden om gevoelige informatie vrij te geven of geld over te maken.

Pharming: Bij pharming worden gebruikers omgeleid naar nepwebsites die zijn ontworpen om eruit te zien als legitieme sites. Aanvallers gebruiken technieken zoals DNS-cachevergiftiging of malware om gebruikers om te leiden naar een nepsite, waar ze mogelijk worden gevraagd om gevoelige informatie in te voeren.

Vishing: Vishing, of voice phishing, is een type aanval waarbij spraakberichten of telefoontjes worden gebruikt om slachtoffers te misleiden om gevoelige informatie te verstrekken. De aanvaller kan zich voordoen als een vertegenwoordiger van een legitieme organisatie, zoals een bank of overheidsinstantie, en social engineering-tactieken gebruiken om het slachtoffer over te halen hun persoonlijke of financiële informatie vrij te geven.

Smishing: Smishing, of sms-phishing, omvat het verzenden van sms-berichten die afkomstig lijken te zijn van een legitieme bron, zoals een bank of winkelier, en het slachtoffer ertoe verleiden gevoelige informatie te verstrekken of op een link te klikken.

Het is belangrijk voor gebruikers van externe toegang om op de hoogte te zijn van deze verschillende soorten phishing-aanvallen en om best practices voor bescherming te volgen om het risico te verkleinen dat ze ten prooi vallen aan deze aanvallen.

De potentiële risico's van toegang op afstand begrijpen



Toegang op afstand is voor veel organisaties een fundamentele vereiste geworden om hun werknemers in staat te stellen op afstand of vanuit huis te werken. Toegang op afstand kan echter ook het risico op phishing-aanvallen vergroten. Hier is hoe:

Verhoogd aanvalsoppervlak: met externe toegang neemt het aantal endpoints dat het doelwit kan zijn van cybercriminelen aanzienlijk toe. Dit maakt het voor hen gemakkelijker om kwetsbaarheden uit te buiten en toegang te krijgen tot gevoelige informatie.

Verminderde zichtbaarheid: Thuiswerkers hebben mogelijk niet hetzelfde niveau van zichtbaarheid en controle over hun apparaten en netwerken als op kantoor. Dit maakt het voor cybercriminelen gemakkelijker om phishing-aanvallen uit te voeren en de apparaten en netwerken te compromitteren.

Verschillende soorten externe toegang: er zijn verschillende soorten methoden voor externe toegang, waaronder virtual private networks (VPN's), remote desktop-protocollen (RDP's) en cloudservices. Elk van deze methoden heeft zijn kwetsbaarheden die kunnen worden uitgebuit door cybercriminelen.

Hier zijn enkele voorbeelden van de kwetsbaarheden die verband houden met verschillende soorten methoden voor externe toegang:



VPN's: VPN's kunnen kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen als ze niet correct zijn geconfigureerd of als verouderde coderingsmethoden worden gebruikt. Bovendien, als een aanvaller toegang krijgt tot de VPN-referenties van een gebruiker, kunnen ze deze mogelijk gebruiken om een spear-phishing-aanval uit te voeren.



RDP's: RDP's zijn vaak het doelwit van cybercriminelen omdat ze op afstand toegang bieden tot volledige netwerken. Als de RDP-referenties van een gebruiker zijn aangetast, kan een aanvaller mogelijk toegang krijgen tot gevoelige gegevens en systemen.



cloudservices: cloudservices worden steeds populairder voor toegang op afstand. Deze services zijn echter ook kwetsbaar voor phishing-aanvallen, vooral als gebruikers niet goed zijn opgeleid in het herkennen en vermijden van phishing-e-mails.

In het volgende gedeelte bespreken we best practices voor het beschermen van gebruikers met externe toegang tegen phishing-aanvallen.



Best practices voor bescherming tegen spear phishing en andere phishing-aanvallen

Er zijn verschillende best practices die gebruikers van externe toegang kunnen volgen om zichzelf te beschermen tegen phishing-aanvallen. Deze praktijken omvatten:

Gebruik van sterke en unieke wachtwoorden: het gebruik van sterke en unieke wachtwoorden kan het risico op een succesvolle phishingaanval aanzienlijk verminderen. Wachtwoorden moeten minimaal 12 tekens lang zijn en een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens bevatten. Bovendien moeten gebruikers voorkomen dat ze hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts gebruiken.

Two-Factor Authentication (2FA) en Multi-Factor Authentication (MFA): 2FA en MFA bieden een extra beveiligingslaag naast wachtwoorden door gebruikers te verplichten een tweede vorm van identificatie op te geven, zoals een code die naar hun mobiele telefoon wordt gestuurd of een biometrische identificatie. Dit kan voorkomen dat cybercriminelen toegang krijgen, zelfs als ze het wachtwoord van de gebruiker hebben.

Onderwijs en trainingen voor werknemers: De meest effectieve manier om alle vormen van phishing te bestrijden is door middel van onderwijs. Het is cruciaal om werknemers te instrueren om niet op links te klikken of bestanden te downloaden uit e-mail- of sms-berichten. Voorzichtigheid is geboden bij het delen van persoonlijke gegevens op sociale netwerken die kunnen worden misbruikt in spear phishing-campagnes. Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat legitieme serviceproviders, waaronder Splashtop, nooit via e-mail om wachtwoorden of persoonlijk identificeerbare informatie vragen.

Implementatie van beveiligingssoftware en firewalls: het installeren van beveiligingssoftware en firewalls kan helpen bij het detecteren en voorkomen van phishing-aanvallen. Deze tools kunnen e-mails en andere berichten scannen op tekenen van phishing en schadelijke websites en downloads blokkeren.

Openbare wifi en andere onbeveiligde netwerken vermijden: openbare wifi en andere onbeveiligde netwerken kunnen een gemakkelijk doelwit zijn voor cybercriminelen. Gebruikers moeten deze netwerken niet gebruiken voor gevoelige taken, zoals toegang tot bankrekeningen of bedrijfsmiddelen.

Wees voorzichtig bij het klikken op links of het openen van bijlagen: Gebruikers moeten voorzichtig zijn bij het klikken op links of het openen van bijlagen, vooral als de e-mail afkomstig is van een onbekende afzender of verdacht lijkt. Ze moeten de muisaanwijzer op links plaatsen om te controleren of ze naar legitieme websites leiden en het e-mailadres van de afzender verifiëren voordat ze bijlagen openen.

Door deze best practices te volgen, kunnen gebruikers van externe toegang het risico om ten prooi te vallen aan spear-phishing en andere phishing-aanvallen aanzienlijk verminderen. In het volgende gedeelte bespreken we stappen om het beveiligingsbewustzijn te vergroten.

Hoe Splashtop gebruikers beschermt tegen spear-phishing en andere phishing-aanvallen

Beveiliging is een topprioriteit van Splashtop. Onze producten zijn ontworpen met een uitgebreide set beveiligingsfuncties om de veiligheid van onze gebruikers te waarborgen. Dit omvat apparaatauthenticatie, tweefactorauthenticatie, eenmalige aanmelding, sessie-opname en logboekregistratie en IP-whitelisting. Ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang worden elke sessie en gebruikersgegevens gecodeerd. Splashtop-producten bevatten ook op rollen gebaseerde toegangscontroles, regelmatige accountbeoordelingen en logboekregistratie om nalevings- en beveiligingsnormen te handhaven.

Om ons beveiligingsaanbod verder te verbeteren, zijn we een partnerschap aangegaan met Bitdefender om toonaangevende eindpuntbeveiligingstechnologie voor beheerde computers te bieden.

Bovendien bevat onze aangepaste SOS-app een pop-upwaarschuwing om gebruikers te helpen ervoor te zorgen dat ze een sessie starten met een vertrouwde bron. Om de beveiligingsnormen te handhaven, beoordeelt ons team zorgvuldig elk aangepast SOS-account en onregelmatige accounts worden onmiddellijk afgewezen. We controleren bijvoorbeeld op accounts die proberen toegang te krijgen tot een groter aantal computers dan verwacht of vanaf verschillende geografische locaties.

Conclusie

Bij Splashtop begrijpen we hoe belangrijk het is om onze gebruikers te beschermen tegen phishing-aanvallen. Cybercriminelen zijn altijd op zoek naar manieren om kwetsbaarheden in systemen voor externe toegang te misbruiken, waardoor het voor gebruikers van cruciaal belang is om proactieve stappen te ondernemen om hun sessies voor externe toegang te beveiligen.

We beschermen onze gebruikers met een reeks beveiligingsfuncties, waaronder tweefactorauthenticatie, wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus, een leeg scherm, automatische schermvergrendeling en nog veel meer. Lees meer over onze beveiligingsfuncties.

We moedigen onze gebruikers ook aan om op de hoogte te blijven van de nieuwste phishing-tactieken en om regelmatig hun beveiligingsmaatregelen te herzien en bij te werken. Door best practices te volgen, zoals het gebruik van sterke en unieke wachtwoorden, tweefactorauthenticatie inschakelen en voorzichtig zijn bij het klikken op links of het openen van bijlagen, kunnen gebruikers het risico om ten prooi te vallen aan spearphishing en andere phishing-aanvallen aanzienlijk verminderen.

Door deze proactieve stappen te nemen, kunnen onze gebruikers genieten van een veilige ervaring met externe toegang met Splashtop.