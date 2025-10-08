Doorgaan naar de hoofdinhoud
Maak Intune krachtiger met Splashtop

Splashtop geeft Intune een boost met volledige en enterprise-grade zichtbaarheid en controle van endpoints met realtime patching, betrouwbare remote support en op certificaten gebaseerde apparaatauthenticatie.

A person typing on a computer.

Realtime patchen

Zorg ervoor dat elk endpoint direct gepatcht en beschermd is.

  • Onmiddellijke patchimplementatie voor besturingssystemen en apps van derden in Windows en MacOS.

  • Volledige controle over scan-, update- en herstartschema's.

  • Diepgaande patchrapportage en AI-gestuurde CVE-inzichten voor sneller herstel.

  • Inventaris en gezondheidsstatus voor alle apparaten.

Meer informatie over Splashtop Autonomous Endpoint Management

An IT support agent working on their computer.

Remote access & support

Ondersteun iedereen, overal, zonder gedoe.

  • Krachtige beheerde en onbeheerde remote access voor elk apparaat. Bedien Windows-, Mac- en Android-apparaten op afstand en bied view-only support voor iOS- en oudere Android-versies.

  • Geavanceerde functies zoals ondersteuning voor meerdere monitoren, bestandsoverdracht, spraakoproepen, logregistratie, sessie-opname en meer.

  • Aanpassing van branding en integratie met ticketing- en ITSM-tools voor een naadloze ervaring.

Lees meer over Splashtop Remote Support

Using Foxpass RADIUS on a laptop computer to manage Wi-Fi network settings

Apparaatverificatie op basis van certificaten

Versterk Zero Trust en houd indringers buiten.

  • Beheer eenvoudig de volledige levenscyclus van certificaten, zoals provisioning, vernieuwing en intrekking, zodat certificaten altijd geldig en betrouwbaar zijn

  • Verificatie afdwingen. Elke verbinding wordt geverifieerd voordat toegang wordt verleend.

  • Zorg voor audit-ready compliance met gedetailleerde logboeken van elke poging tot netwerktoegang.

  • Breidt veilige verificatie uit naar apparaten buiten Intune.

Meer informatie over Foxpass Cloud RADIUS

Waarom Splashtop + Intune

Combineer de beleidskracht van Intune met de realtime respons, controle en brede dekking van Splashtop om:

  • Beveiligingslekken snel te dichten

  • Hybride werknemers te ondersteunen en empoweren

  • IT-activiteiten te vereenvoudigen en kosten te verlagen

Ga aan de slag met Splashtop - Verbeter en breid uw Intune-omgeving vandaag nog uit.

Ga aan de slag met Splashtop

