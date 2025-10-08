Maak Intune krachtiger met Splashtop
Splashtop geeft Intune een boost met volledige en enterprise-grade zichtbaarheid en controle van endpoints met realtime patching, betrouwbare remote support en op certificaten gebaseerde apparaatauthenticatie.
Realtime patchen
Zorg ervoor dat elk endpoint direct gepatcht en beschermd is.
Onmiddellijke patchimplementatie voor besturingssystemen en apps van derden in Windows en MacOS.
Volledige controle over scan-, update- en herstartschema's.
Diepgaande patchrapportage en AI-gestuurde CVE-inzichten voor sneller herstel.
Inventaris en gezondheidsstatus voor alle apparaten.
Meer informatie over Splashtop Autonomous Endpoint Management
Remote access & support
Ondersteun iedereen, overal, zonder gedoe.
Krachtige beheerde en onbeheerde remote access voor elk apparaat. Bedien Windows-, Mac- en Android-apparaten op afstand en bied view-only support voor iOS- en oudere Android-versies.
Geavanceerde functies zoals ondersteuning voor meerdere monitoren, bestandsoverdracht, spraakoproepen, logregistratie, sessie-opname en meer.
Aanpassing van branding en integratie met ticketing- en ITSM-tools voor een naadloze ervaring.
Apparaatverificatie op basis van certificaten
Versterk Zero Trust en houd indringers buiten.
Beheer eenvoudig de volledige levenscyclus van certificaten, zoals provisioning, vernieuwing en intrekking, zodat certificaten altijd geldig en betrouwbaar zijn
Verificatie afdwingen. Elke verbinding wordt geverifieerd voordat toegang wordt verleend.
Zorg voor audit-ready compliance met gedetailleerde logboeken van elke poging tot netwerktoegang.
Breidt veilige verificatie uit naar apparaten buiten Intune.
Waarom Splashtop + Intune
Combineer de beleidskracht van Intune met de realtime respons, controle en brede dekking van Splashtop om:
Beveiligingslekken snel te dichten
Hybride werknemers te ondersteunen en empoweren
IT-activiteiten te vereenvoudigen en kosten te verlagen
Ga aan de slag met Splashtop - Verbeter en breid uw Intune-omgeving vandaag nog uit.