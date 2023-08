Man-in-the-middle-aanvallen en RADIUS-authenticatie

Man-in-the-middle (MitM)-aanvallen zijn een groeiende bedreiging geworden in het digitale tijdperk. Volgens cyberbeveiligingsstatistieken van Cybersecurity Ventures wordt voorspeld dat cybercriminaliteit de wereld in 2025 jaarlijks 10,5 biljoen dollar zal kosten, een forse stijging ten opzichte van de 3 biljoen dollar in 2015. Deze alarmerende trend is niet in de laatste plaats te danken aan de verfijning en prevalentie van MitM-aanvallen.

Zoals Robert Mueller, voormalig FBI-directeur, ooit zei: "Er zijn maar twee soorten bedrijven: bedrijven die zijn gehackt en bedrijven die dat zullen worden." Het gaat dus niet om 'als', maar om 'wanneer'. Daarom is het cruciaal om te begrijpen wat MitM-aanvallen zijn en de verschillende vormen die ze aannemen.

Man-in-the-middle-aanvallen: een overzicht

Een man-in-the-middle-aanval is een cyberaanval waarbij de hacker de communicatie tussen twee partijen onderschept en mogelijk wijzigt zonder dat ze het weten. De aanvaller positioneert zichzelf in het 'midden' van de communicatie, vandaar de naam.

De zeven soorten man-in-the-middle-aanvallen

Evil Twin Attack, ook bekend als Wi-Fi Afluisteren: Bij een evil twin attack zet een hacker een gratis, onveilige wifi-hotspot op, vermomd om eruit te zien als een echt wifi-netwerk. Wanneer een gebruiker verbinding maakt met dit netwerk, kan hun online activiteit worden gevolgd. Een veelvoorkomend voorbeeld is een hacker die gratis Wi-Fi aanbiedt in een openbare ruimte zoals een café, en gegevens vastlegt van gebruikers die verbinding maken. ARP-spoofing: hier associeert de hacker zijn MAC-adres met het IP-adres van een legitieme gebruiker op een lokaal netwerk (LAN), waardoor de gegevens van het slachtoffer worden onderschept. In een bedrijfsnetwerk kan een hacker bijvoorbeeld zijn MAC-adres koppelen aan het IP-adres van een legitieme gebruiker. Al het netwerkverkeer dat bestemd is voor de legitieme gebruiker wordt dan omgeleid naar de machine van de aanvaller. IP-spoofing: dit gebeurt wanneer een aanvaller zich voordoet als een vertrouwde host door de bronadressen van IP-pakketten te manipuleren. Een hacker kan bijvoorbeeld zijn IP-adres aanpassen aan het IP-adres van een vertrouwde bank, waardoor de klanten van de bank worden misleid om gevoelige informatie, zoals inloggegevens, vrij te geven. HTTPS-spoofing: bij dit type aanval maakt een hacker een nepversie van een vertrouwde website. Een voorbeeld kan een nepbankierwebsite zijn die er net zo uitziet als de originele. Wanneer slachtoffers hun inloggegevens invoeren, geven ze deze onbewust aan de hacker. SSL-kaping: deze aanval vindt plaats wanneer een gebruiker een beveiligde sessie start en een hacker de communicatie aan het begin van de sessie onderschept. Een voorbeeld is wanneer een gebruiker een beveiligde HTTPS-website probeert te bezoeken, maar de aanvaller de gebruiker omleidt naar een standaard HTTP-site, waarbij de gegevens van de gebruiker worden vastgelegd. E-mailkaping: hierbij krijgt een hacker toegang tot het e-mailaccount van een gebruiker en controleert of wijzigt hij de communicatie. De hacker kan bijvoorbeeld zakelijke e-mails onderscheppen en manipuleren om betalingen naar hun account om te leiden. DNS-spoofing: hierbij corrumpeert de aanvaller de cache van een domeinnaamserver, waardoor gebruikers worden omgeleid naar frauduleuze sites. Een gebruiker wil bijvoorbeeld een beveiligde banksite bezoeken, maar wordt in plaats daarvan omgeleid naar een kwaadwillende site die zijn inloggegevens steelt.

Man-in-the-middle-aanvallen verzachten met de RADIUS van Foxpass

Hoewel het risico op MitM-aanvallen groot is, kunnen oplossingen zoals Foxpass's RADIUS helpen de verdediging van uw organisatie te versterken.

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) is een netwerkprotocol dat gecentraliseerd authenticatie-, autorisatie- en accountbeheer (AAA) biedt voor gebruikers die verbinding maken en een netwerkservice gebruiken. De RADIUS van Foxpass biedt een krachtige verdedigingslinie tegen MitM-aanvallen.

Hier zijn een paar manieren waarop de RADIUS van Foxpass deze bedreigingen vermindert:

Authenticatie : het maakt gebruik van robuuste authenticatieprocedures, waardoor het risico op IP-, HTTPS-, SSL- en ARP-spoofing drastisch wordt verminderd.

Netwerktoegangscontrole: door netwerktoegang op een gedetailleerd niveau te beheren, verkleint de RADIUS van Foxpass de kans op wifi-afluisteren aanzienlijk.

