10 Practical Tips for Employees to Prevent Phishing Attacks

Bent u zich bewust van de gevaren van phishing-aanvallen? Volgens een recent rapport van Verizon waren bij 82% van de cyberinbreuken mensen betrokken via gestolen inloggegevens, phishing-aanvallen, social engineering, imitatie, misbruik of fouten.
Wat is een phishing-aanval?
Phishing is een cyberaanval waarbij aanvallers zich voordoen als legitieme entiteiten om personen te misleiden om gevoelige informatie vrij te geven. Deze aanvallen komen vaak in de vorm van e-mails, sms-berichten of telefoontjes die afkomstig lijken te zijn van vertrouwde bronnen, zoals banken, bedrijven of collega's. Het primaire doel van phishing is om ontvangers te verleiden tot het vrijgeven van persoonlijke gegevens zoals gebruikersnamen, wachtwoorden of creditcardnummers.
De beste technieken voor phishing-aanvallen
Phishing-aanvallen kunnen sterk variëren in hun aanpak, maar enkele veelgebruikte technieken zijn:
Spearphishing: Gerichte aanvallen gericht op specifieke personen of organisaties, waarbij vaak gepersonaliseerde informatie wordt gebruikt om overtuigender over te komen.
Clonephishing: Een legitieme e-mail met een bijlage of link wordt gekopieerd en opnieuw verzonden, maar met kwaadaardige wijzigingen aan de oorspronkelijke inhoud.
Whaling: Spraakmakende phishing-aanvallen gericht op senior executives of belangrijke figuren binnen een bedrijf, vaak met zeer aangepaste en overtuigende berichten.
Smishing: Phishing-pogingen via sms, waarbij aanvallers sms-berichten sturen met links of verzoeken om persoonlijke informatie.
Waarom is phishing een grote zorg voor particulieren en bedrijven?
Phishing is een groot probleem vanwege het potentieel om aanzienlijke schade aan te richten. Voor individuen kan het slachtoffer worden van phishing leiden tot financiële verliezen, identiteitsdiefstal en inbreuken op persoonsgegevens. Voor bedrijven kunnen phishing-aanvallen leiden tot gecompromitteerde gevoelige informatie, financieel verlies, reputatieschade en operationele verstoringen.
10 Tips om Phishing-aanvallen te Voorkomen
1 - Train jezelf
Blijf op de hoogte van de nieuwste phishing-tactieken door securitylessen bij te wonen en te lezen over cybersecuritytrends, nieuws, incidenten en best practices. Omdat het vernuft achter phishing steeds beter wordt en er steeds meer verschillende soorten zijn, is het van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van actuele bedreigingen.
2 - Wees waakzaam en achterdochtig
Trek steeds de legitimiteit van e-mails, sms-berichten en telefoontjes in twijfel. Als u een onverwachte e-mail ontvangt van een collega, financiële instelling, overheidsinstantie of leverancier, let dan op deze duidelijke tekenen van phishing:
Spellings- of grammaticale fouten: Oplichters nemen opzettelijk typefouten en grammaticale fouten op in phishing-e-mails om nietsvermoedende en onschuldige slachtoffers te targeten en tegelijk degenen die te slim zijn om voor de zwendel te vallen, uit te sluiten. Typefouten in e-mails kunnen e-mailbeveiligingsfilters omzeilen of een gevoel van authenticiteit in het bericht creëren. Ook kunnen deze fouten voorkomen wanneer de afzender de taal die in de e-mail wordt gebruikt niet spreekt.
Dringende vragen om gevoelige informatie te geven: E-mails waarin taal wordt gebruikt met een gevoel van urgentie of angst, hebben tot doel slachtoffers snel te laten handelen zonder eerst goed na te denken.
Verdachte links: Vragen om persoonlijke informatie of het downloaden van malware op je apparaat, phishinglinks kunnen leiden naar verdachte websites.
Vervalste e-mailadressen: Hoewel phishing-e-mails soms afkomstig lijken te zijn van een legitieme bron, kan de het e-mailadres van de afzender gecontroleerd worden door de cursor op het e-mailadres te houden en te kijken of het adres overeenkomt met de afzender.
Onverwachte bijlagen: phishing-e-mails zijn kwaadaardig en beschadigen uw apparaat of stelen uw gegevens. Ze kunnen onverwachte bijlagen bevatten.
3 - Gebruik sterke wachtwoorden en twee-factor-authenticatie
Voeg een extra beveiligingslaag toe aan uw accounts door unieke, sterke wachtwoorden te maken en waar mogelijk twee-factor-authenticatie in te schakelen. Maak sterke wachtwoorden door hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen te combineren.
Ontdek hoe sterk uw wachtwoord is via de infographic van Hive Systemen gebruik Splashtops Vault om uw wachtwoorden te beheren. Soms kunnen uw accounts zijn gehackt zonder dat u het weet, dus wissel regelmatig uw wachtwoorden en voeg een tweede vorm van identificatie toe.
4 - Houd uw software en beveiligingstools up-to-date
Werk besturingssystemen, antivirusprogramma's, firewalls en antimalwaresoftware op alle apparaten regelmatig bij om u te beschermen tegen de nieuwste bedreigingen. Deze updates bevatten beveiligingspatches die bekende kwetsbaarheden verhelpen en u beschermen tegen phishing-aanvallen.
5 - Klik nooit op verdachte links en download geen bijlagen
Voordat u op links klikt of bijlagen downloadt in onbekende e-mails, sms-berichten of instant messages, moet u eerst goed nadenken en uw muis over de link bewegen om de URL te checken. Het klikken op een phishinglink of bijlage kan leiden tot de installatie van malware, gegevensdiefstal of financieel verlies.
Als u een verdacht bericht ontvangt, controleer dan het e-mailadres op spelfouten, kijk of er sprake is van een algemene aanhef en verifieer de legitimiteit van berichten bij de afzender.
6 - Wees voorzichtig met persoonlijke informatie
Phishing-aanvallen verleiden u meestal om persoonlijke of financiële informatie te verstrekken, zoals uw gebruikersnaam, wachtwoord of burgerservicenummer. Wees voorzichtig bij het online delen van informatie, aangezien legitieme bedrijven zulke zaken nooit via e-mail of telefoon zullen vragen.
7 - Wees op uw hoede voor het imiteren
Controleer op afwijkingen in e-mailadres en namen van afzenders. Veelvoorkomende aanwijzingen voor social engineering zijn onder meer:
Verzoeken om gevoelige informatie te geven
Vragen om geld over te maken
Ongebruikelijke of plotselinge aankoopverzoeken
Plotselinge wijzigingen voor het overmaken van geld
8 - Wees voorzichtig met openbare wifi
Vermijd toegang tot gevoelige informatie wanneer u openbare wifi gebruikt. Hackers kunnen gemakkelijk gegevens stelen van onbeveiligde netwerken.
9 - Gebruik antiphishingtools
Download anti-phishing-add-ons die u kunnen helpen beschermen tegen phishing-aanvallen op elk apparaat. Deze tools blokkeren de toegang tot kwaadaardige websites door e-mails en URL's te analyseren op bekende phishing-patronen. Hier zijn enkele populaire anti-phishing-add-ons die u kunt gebruiken:
Netcraft-extensie: Door websites te monitoren en ze te waarschuwen met een bericht wanneer verdachte sites worden gedetecteerd, vergelijkt de anti-phishing-add-on ze met databases van phishing-sites.
Avira Browser Safety: Door kwaadaardige websites zoals phishing-sites te blokkeren, scant de add-on downloads op malware.
Web of Trust (WOT): De add-on baseert hun beoordelingen op betrouwbaarheid en reputatie en waarschuwt gebruikers voor de slechte reputatie van websites.
10 - Meld verdachte activiteiten altijd
Meld vermoedelijke phishingaanvallen onmiddellijk aan de bevoegde autoriteiten, zoals uw IT-afdeling of de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Door een melding te maken, kunt u uw IT-afdeling helpen potentiële phishing-bedreigingen te identificeren, zodat zij verdere aanvallen in de toekomst kunnen voorkomen.
Waarom zijn externe medewerkers vatbaarder voor phishing-aanvallen?
Externe medewerkers zijn bijzonder kwetsbaar voor phishing-aanvallen vanwege verschillende belangrijke factoren:
Beperkt toezicht: Externe werknemers hebben vaak geen direct toezicht van collega's en IT-teams op kantoor, waardoor het moeilijker wordt om verdachte activiteiten snel op te sporen en te melden.
Gebruik van persoonlijke apparaten: Persoonlijke apparaten en thuisnetwerken hebben doorgaans een zwakkere beveiliging in vergelijking met bedrijfssystemen, waardoor het risico op phishing toeneemt.
Sterk vertrouwen op digitale communicatie: Werken op afstand is afhankelijk van e-mail, berichten-apps en videogesprekken, die veelgebruikte kanalen zijn voor phishing-pogingen. De grote hoeveelheid digitale communicatie kan het moeilijk maken om kwaadaardige berichten te identificeren.
Verminderde beveiligingstraining: Externe medewerkers hebben mogelijk minder toegang tot regelmatige cybersecuritytrainingen, waardoor ze minder goed voorbereid zijn om phishing-dreigingen te herkennen en aan te pakken.
Verhoogde risico's op social engineering: Frequente interacties met externe partners en klanten bieden meer mogelijkheden voor social engineering-aanvallen, waarbij phishers zich voordoen als vertrouwde contacten.
Het aanpakken van deze kwetsbaarheden door middel van gerichte training en robuuste beveiligingsmaatregelen is essentieel om externe medewerkers te beschermen tegen phishing-aanvallen.
Het voorkomen van phishing-aanvallen begint bij u
Phishing-aanvallen vormen een grote bedreiging voor individuen en organisaties en kunnen leiden tot financiële verliezen, reputatieschade en ongeoorloofde toegang tot privégegevens.
Werknemers kunnen deze aanvallen echter effectief beperken door op de hoogte te blijven, waakzaam te zijn en deze praktische tips en technieken te volgen. Door onszelf en anderen voor te lichten, voorzichtig te blijven en verdachte activiteiten te melden, kunnen we verdere phishingaanvallen helpen voorkomen en onszelf en onze organisaties tegen schade beschermen.
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