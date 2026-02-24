Remote access maakt werken en IT-ondersteuning mogelijk vanaf elke locatie, maar in gereguleerde omgevingen wordt het behandeld als een gecontroleerd toegangspad tot gevoelige systemen. Dat betekent dat naleving afhangt van afdwingbare technische controles plus bewijs dat u snel kunt leveren tijdens audits.
Dat betekent niet dat financiële en overheidsorganisaties geen remote access kunnen gebruiken. Het betekent dat externe toegang moet voldoen aan de gemeenschappelijke nalevingseisen rondom sterke authenticatie, toegang met de minste privileges, versleuteling tijdens doorgifte, auditlogboeken en governance die consistent is voor gebruikers, beheerders en derden.
Dus, hoe kunnen deze organisaties voldoen aan de vereisten voor naleving van externe toegang? Laten we de vereisten in kaart brengen met de controles die eraan voldoen, het auditbewijs dat beoordelaars meestal vragen, en hoe een oplossing zoals Splashtop die controles en bewijzen kan ondersteunen.
Waarom is Remote Access een hoogrisicocontrolegebied in gereguleerde industrieën?
In sterk gereguleerde sectoren vereist remote access strikte controles. Zonder de juiste beveiligingscontroles kan remote access de manieren uitbreiden waarop gevoelige systemen en gegevens worden benaderd, en het kan auditbevindingen creëren als toegang niet consequent wordt beheerd en gelogd.
Risico's van onveilige remote access kunnen misbruik van bevoorrechte toegang door beheerders, verkopers of aannemers omvatten, nieuwe of uitgebreide toegangswegen naar gevoelige informatie en het risico om te falen voor een audit vanwege ontbrekende of inconsistente logs. Dit zou organisaties echter niet moeten weerhouden om te investeren in remote access tools.
Er zijn verschillende scenario's waarin financiële of overheidsorganisaties gebruikmaken van remote access, niet alleen bij thuiswerken. Dit omvat:
Toegang tot interne apps, gereguleerde gegevens, betalingssystemen, CJIS-achtige omgevingen of beheerdersconsoles vanaf een secundair apparaat terwijl je onderweg bent.
Toegang tot ondersteuning van derden verlenen aan leveranciers, MSPs, IT-ondersteuning en meer.
Elke situatie waarin blijvende, onbeheerde toegang nodig is, zoals bij het beheren van externe servers.
Ongeacht de reden of de vorm die het aanneemt, is het belangrijkste voor remote access dat het een veilige, betrouwbare toegang biedt die voldoet aan de eisen van IT-compliance.
Wat zijn de kernvereisten voor compliance voor oplossingen voor remote toegang?
Remote access voor gereguleerde industrieën is mogelijk als het aan een paar belangrijke vereisten voldoet. Elk daarvan moet duidelijke verslagen bevatten om tijdens audits aan te tonen dat er aan de AVG wordt voldaan, zodat systemen, accounts en apparaten aantoonbaar veilig zijn.
Overweeg het volgende bij het bekijken van externe toegang:
1. Hoe moet Identiteit en Authenticatie worden afgedwongen?
Authenticatie is een van de belangrijkste cyberbeveiligingsfuncties voor remote access. Multi-factor authenticatie (MFA) zou de standaard moeten zijn voor alle gebruikers, met extra controles voor beheerders en andere kritieke rollen.
Single sign-on (SSO) en ondersteuning voor Security Assertion Markup Language (SAML) worden ook aanbevolen, net zoals het afdwingen van een gecentraliseerd identiteitsbeleid waar mogelijk. Wanneer aannemers en andere derden toegang krijgen, moeten ze aan dezelfde normen voor identiteitsverificatie worden gehouden, en hun toegang moet beperkt zijn tot de noodzakelijke gebieden en alleen voor de duur van hun contract.
Gebruikers mogen onder geen enkele omstandigheid accounts of logins delen; iedereen moet een uniek account met identiteitsverificatie hebben.
Bewijs moet bevatten:
Screenshots van MFA-beleid
SSO-configuraties
Een uitgebreide lijst van geautoriseerde gebruikers
Reviewbare, toegankelijke toegangsregisters
2. Welke Toegangscontroles zijn Nodig voor Minimaal Privilege en Segmentatie?
Gebruikers moeten geen onbeperkte toegang krijgen wanneer ze op afstand verbinden. In plaats daarvan zijn rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC) en gedetailleerde permissies nodig om ervoor te zorgen dat gebruikers alleen toegang hebben tot gebieden en informatie waarvoor zij toestemming hebben. Het implementeren van deze tools beperkt toegang tot bepaalde machines, groepen en omgevingen, zodat zelfs als een account gecompromitteerd is, het geen onbeperkte toegang tot het bedrijfsnetwerk krijgt.
Natuurlijk kunnen beheerders nog steeds tijdsgebonden en just-in-time toegang verlenen aan gebruikers zoals nodig is, zodat rolgebaseerde beperkingen gebruikers niet beletten het werk te doen dat ze nodig hebben. Maar dit zorgt ervoor dat toegang gecontroleerd en goed beheerd wordt, waardoor slechte actoren buitenspel worden gezet.
Bewijs moet bevatten:
Roldefinities die verduidelijken welke groepen toegang hebben tot wat
Groep-naar-apparaat mapping om niet-herkende apparaten te identificeren.
Goedgekeurde sporen die het gemakkelijk maken om te zien wie wat en wanneer toegang had
Kwartaallijkse toegangsbeoordelingen om ervoor te zorgen dat machtigingen correct zijn toegewezen en beheerd
3. Welke Versleuteling en Sessiebeveiligingseisen Zijn Het Belangrijkst?
Elke externe sessie moet worden beschermd met gelaagde beveiliging. Op zijn minst zou externe toegang gegevens tijdens het transport moeten versleutelen met industriestandaard transportbescherming en sterke sessieversleuteling. Besluitvormers moeten verifiëren hoe de leverancier sessies versleutelt, hoe sleutels en certificaten worden beheerd, en welke protocollen worden gebruikt.
Daarnaast moet de oplossing sessie-integriteit en levenscycluscontrole ondersteunen, zoals beleid voor sessietime-outs, disconnect-gedrag en verbindingsmeldingen waar nodig, om blootstelling tijdens en tussen sessies te verminderen.
Bewijs moet bevatten:
Leverancier beveiligingsdocumentatie die versleuteling en protocollen beschrijft
Administrative configuratie-exports of screenshots die afgedwongen instellingen tonen
Goedgekeurde standaarden of documentatie voor beveiligingsuitzonderingen als er geen standaardinstellingen worden gebruikt.
4. Welke sessiecontroles helpen de blootstelling van gegevens te verminderen?
Sessiecontroles zijn essentieel voor het handhaven van gegevensbeveiliging en het verminderen van blootstelling. Deze omvatten besturingen voor bestandsoverdracht, plakbordcontroles en beheer van remote printing om ervoor te zorgen dat je altijd weet waar bestanden en informatie zijn opgeslagen en beschikbaar zijn, evenals watermerken en gebruikersattributie om te identificeren wie toegang heeft tot wat.
Sessietime-outs zijn ook nuttig voor het handhaven van gegevensbeveiliging, omdat ze voorkomen dat accounts inactief blijven en worden blootgesteld wanneer gebruikers afwezig zijn. Een goed remote access-tool bevat ook automatische vergrendelingen die worden geactiveerd wanneer een gebruiker de verbinding verbreekt, zodat accounts en gegevens veilig blijven wanneer gebruikers afwezig zijn.
Bewijs moet bevatten:
Beheerinstellingen van het beleid met strikte sessiecontroles
Screenshots die de beveiligingsfuncties en -controles in werking tonen
Schriftelijke beleidsreferenties met gedetailleerde regels voor sessiecontrole
5. Welke Audit Logging en Monitoring is Typisch Vereist?
Monitoring en loggingssessies zijn essentieel voor het bijhouden van heldere toegangsgegevens, die nodig zijn voor audits. Dossiers moeten minimaal bevatten wie wat wanneer en waar heeft benaderd en welke acties ze hebben ondernomen, met aparte logging van admin-activiteiten.
Veel gereguleerde organisaties sturen logs van externe toegang door naar een Security Information and Event Management (SIEM) systeem om monitoring en onderzoek te centraliseren, maar de specifieke vereisten hangen af van het programma en beleid van de organisatie.
Sessie opname kan ook verantwoording en onderzoeken ondersteunen en is soms vereist volgens het interne beleid of specifieke contractvoorwaarden, maar het moet doelbewust worden ingeschakeld met duidelijke regels voor opslag en toegang.
Bewijs moet bevatten:
Voorbeeldlogs die laten zien hoe activiteit wordt vastgelegd
Bewijs van SIEM-doorgifte
Admin audit logs
Details over bewaartermijninstellingen om te laten zien hoe lang gegevens worden bewaard
6. Welke verwachtingen gelden voor apparaat- en eindpuntstatus?
Endpoint-hygiëne, inclusief patching, inventaris en kwetsbaarheidsexposure, is een andere essentiële component van veilige externe toegang. Organisaties moeten ervoor zorgen dat hun eindpunten veilig zijn, wat betekent dat ze een oplossing moeten gebruiken die niet alleen connectiviteit tussen apparaten mogelijk maakt, maar ook een sterke beveiligingshouding op eindpunten handhaaft.
Organisaties moeten in staat zijn om hun apparaten te valideren en te zorgen dat ze in aanmerking komen. Dit omvat het bijhouden van een up-to-date lijst van apparaten, het gebruik van endpoint management software om ze te beheren en te ondersteunen, en het beveiligen van bekende en vertrouwde eindpunten. Hoewel remote access gebruikers toestaat om vanaf elk apparaat te werken, moeten die apparaten te allen tijde veilig blijven.
Bewijs moet bevatten:
Activum inventaris
Patchcompliantie-rapporten die tonen dat alle endpoints correct gepatcht zijn
Rapporten over kwetsbaarheidsvereffening om aan te tonen hoe bekende kwetsbaarheden worden aangepakt
7. Hoe moet de toegang van derden en leveranciers worden beheerd?
Toegang van leveranciers en derden is gebruikelijk bij bedrijven van alle soorten, inclusief gereguleerde organisaties zoals financiële en overheidsinstellingen. Die toegang moet echter op een veilige manier worden beheerd.
Toegang van leveranciers wordt vaak aangemerkt in audits, vooral wanneer het aan beperkingen of controles ontbreekt. Toegang van derden moet unieke accounts bevatten met geautoriseerde rechten voor leveranciers, tijdgebonden toegang om onverwachte toegang te voorkomen, logs van externe sessies en regelmatige beoordelingen.
Bewijs moet bevatten:
Een up-to-date leverancierslijst.
Toegangsgoedkeuringen die bepalen waar leveranciers toegang toe hebben
Sessie logs die alle activiteiten van de leverancier tonen
Beëindigingsrecords die aantonen dat derden die geen toegang meer hadden volledig zijn verwijderd.
Welke standaarden en raamwerken sturen deze vereisten in financiën en overheid vaak aan?
Financiële en overheidsorganisaties volgen verschillende regels en zekerheidprogramma's, maar verwachtingen over externe toegang convergeren meestal op dezelfde controlethema's. Beide vereisen strenge beveiligingsstandaarden en strakke controle over wie toegang heeft tot wat, evenals gedetailleerde records en logs om verantwoording te handhaven en verdacht gedrag op te sporen.
Algemene vereisten zijn onder andere:
Toegangscontrole, minste privilege en gedocumenteerd remote access-beheer.
Sterke authenticatie, gedetailleerde logging en consistente beleidsafdwinging voor zowel gebruikers als beheerders.
Strengere beperkingen en monitoring als remote access betalingssystemen of andere zeer gevoelige omgevingen raakt.
Assurantie frameworks zoals SOC 2 en ISO/IEC 27001 die deze controlefamilies versterken door middel van bewijs en herhaalbare processen.
Hoe zet je nalevingsvereisten om in een checklist voor externe toegangscontrole?
Als deze nalevingsvereisten overweldigend lijken, wees dan niet ongerust. Het is makkelijk om een handige checklist te maken van alles wat je nodig hebt voor veilige remote access, zodat je naleving en beveiliging stap voor stap kunt garanderen.
Maak een checklist door deze eenvoudige stappen te volgen:
Definieer de systemen en gegevens binnen uw bereik, en identificeer wie er toegang tot nodig heeft.
Scheid standaardgebruikers, geprivilegieerde gebruikers en leveranciers.
Zet Multi-Factor Authenticatie en een centraal identiteitsbeleid op om gebruikers te authenticeren.
Implementeer RBAC en apparaatgroepering om het principe van minste privilege af te dwingen en de toegang per rol te beperken.
Configureer sessiecapaciteiten (zoals bestandsoverdracht, klembord en afdrukken) in overeenstemming met het bedrijfsbeleid.
Stel levenscycluscontroles voor sessies in, inclusief time-outs en verbreekgedrag, om de beveiliging verder te verbeteren.
Schakel auditlogs en beheerlogs in (stuur ze indien van toepassing door naar uw SIEM-oplossing).
Stel een retentie- en beoordelingscadans in voor je logboeken en opnames.
Zorg ervoor dat u uitzonderingen documenteert en welke compenserende maatregelen u gebruikt om uitgebreide beveiliging en bewustzijn aan te tonen. Het is ook belangrijk om elk kwartaal toegangsevaluaties en oefeningsoefeningen voor bewijsverzameling uit te voeren om inzicht te houden in wie tot wat toegang heeft en om klaar te zijn voor audits.
Welk bewijs zullen auditors vragen en hoe levert u dat snel aan?
Wanneer u een audit ondergaat, moet u bewijs presenteren dat uw beveiligingstechnologie, regelgeving, praktijken en meer aantoont, inclusief dossiers die naleving aantonen. Als u niet voorbereid bent, kan het tijd kosten om al deze informatie te verzamelen en te compileren. Echter, als u weet waar audits naar op zoek zijn, is het gemakkelijk om de benodigde informatie te verzamelen.
Let op het volgende tijdens het voorbereiden van een audit:
Bewijs
Waar het Vandaan Komt
Toegangslogs
Remote access platform logs of SIEM
Geschiedenis van beheerderwijzigingen
Beheerders-auditspoor
Handhaving van Multi-Factor Authenticatie
Instellingen voor identiteitsprovider en platform
Beoordelingen van toegangslogs
Geëxporteerde gebruikerstoegangs- en goedkeuringslijsten
Sessieopnames (indien gebruikt)
Opnamebeleid en retentie-instellingen
Apparaatinventaris en patchstatus
Endpoint management rapportage
Met dat in gedachten zijn er ook enkele veelvoorkomende valkuilen bij audits om op te letten. Bij het voorbereiden op een audit kunnen deze fouten vertragingen veroorzaken of zelfs tot mislukking leiden.
Ontbrekende logs: Ontbrekende logs creëren een aanzienlijke blinde vlek, waardoor activiteit niet wordt verantwoord en mogelijk tot mislukking leidt.
Gedeelde accounts: Gedeelde gebruikersaccounts vormen een aanzienlijk beveiligingsrisico, omdat het de verantwoordelijkheid vermindert en het gemakkelijker maakt voor accounts om gestolen te worden.
Te brede toegang: Toegang van gebruikers moet worden beperkt op basis van rol en afdeling; het iedereen brede toegang geven betekent dat een enkel gecompromitteerd account aanzienlijke schade kan toebrengen aan het hele bedrijf.
Gebrek aan beoordelingen: Loggen en monitoren zijn nutteloos als niemand de logs bekijkt. Regelmatige beoordelingen zijn essentieel om verdachte activiteiten te identificeren en naleving van de beveiliging te waarborgen.
Ongedocumenteerde uitzonderingen: Soms moet je een uitzondering maken voor een eindpunt of gebruiker. In deze gevallen moeten ze worden gedocumenteerd met duidelijke notities over hoe je de beveiliging handhaaft terwijl je de uitzondering toestaat.
Hoe kunt u voldoen aan compliance-eisen zonder dat externe toegang voor gebruikers onaangenaam wordt?
Deze vereisten kunnen zwaar klinken, maar worden beheersbaar wanneer u toegangsniveaus standaardiseert, standaarden via gecentraliseerd beleid afdwingt en logging en reviews als routinebeschouwingen behandelt in plaats van als haastige audits.
Best practices voor veilige externe toegang en naleving van beveiliging omvatten:
Standaardiseer toegangsniveaus voor werknemers, IT-beheerders en externe leveranciers, en stel een consistente basis van rechten vast voor elke groep.
Gebruik groepen en sjablonen in plaats van eenmalige beleidsregels om toegangsrechten te beheren, en pas deze vervolgens aan voor individuen indien nodig met just-in-time toegang.
Maak logging en controle tot een routineonderdeel van je beleid en praktijken, zodat je niet hoeft te haasten om informatie te verzamelen voor een audit.
Vermijd risicovolle sessiefuncties die een beveiligingsrisico kunnen vormen, en sta ze alleen bij uitzondering toe.
Hoe kan Splashtop helpen bij het voldoen aan de eisen voor externe toegangscompliance in gereguleerde omgevingen?
Als je remote access nodig hebt die voldoet aan de verwachtingen van gereguleerde industrieën, kan Splashtop helpen door afdwingbare toegangscontroles, gecentraliseerd beleidsbeheer en audit-klare logging te bieden. Het doel is niet om 'compliance te kopen', maar om consequent beveiligingseisen af te dwingen en dit tijdens beoordelingen te kunnen bewijzen.
Splashtop Enterprise ondersteunt begeleide en onbegeleide externe toegang over gangbare besturingssystemen, met beheerscontrole die teams helpt toegang per rol af te bakenen, beleid centraal te beheren en sessie- en beheeractiviteitslogboeken te behouden voor audits.
Welke Beveiligingscontroles voor Remote Access Ondersteunt Splashtop?
Splashtop bevat beveiligingscontrolemechanismen die organisaties kunnen helpen om aan gangbare nalevingsverwachtingen te voldoen, en ondersteunt het verzamelen van bewijsmateriaal dat vaak vereist is voor zekerheidprogramma's zoals SOC 2 en ISO/IEC 27001. Deze omvatten:
Encryptie voor externe sessies: Splashtop gebruikt 256-bits AES-encryptie om externe sessies te beschermen en gegevens tijdens verzending te versleutelen.
MFA-ondersteuning: Splashtop gebruikt Multi-Factor Authenticatie om accounts veilig te houden en gebruikers te verifiëren voordat ze toegang krijgen.
SSO/SAML-ondersteuning: Gebruikers die Single Sign-On of Security Assertion Markup Language gebruiken, kunnen waar van toepassing inloggen met hun gecentraliseerde SSO-gebruikers-ID en wachtwoord. Dit omvat ondersteuning voor Okta, Azure AD, OneLogin, G-Suite en meer.
Gedetailleerde toestemmingen en toegangscoping: Beheerders hebben volledige controle over welke gebruikers en groepen toegang hebben tot bepaalde netwerkgebieden of resources, waarbij gegevens worden beschermd met op rollen gebaseerde toegangscontroles en zero-trust beveiliging.
IP-toegangscontroles: Beheerders kunnen IP-whitelisting instellen zodat gebruikers alleen kunnen verbinden vanaf erkende, goedgekeurde IP-adressen, waardoor toegang tot netwerken, servers en applicaties verder beheerd kan worden.
Watermerkopties: Bescherm vertrouwelijke informatie tijdens remote sessies door watermerken toe te voegen voor gebruikersattributie en afschrikking.
Sessie opname voor auditing en training: Splashtop kan automatisch externe sessies opnemen, waardoor duidelijke registraties van gebruikersactiviteiten worden verstrekt voor zowel training als auditing.
Logging die SIEM-workflows ondersteunt: Splashtop kan ook externe sessies loggen voor Security Information and Event Management (SIEM)-workflows, waardoor het eenvoudiger wordt om mogelijke incidenten te detecteren en te onderzoeken via contextuele analyse en bedreigingsinformatie.
Hoe ondersteunt Splashtop auditgereedheid en bewijsverzameling?
Financiële en overheidsorganisaties moeten grondige audits ondergaan om te voldoen aan de cyberbeveiliging en IT-normen. Deze audits vereisen gedetailleerde logboeken en bewijsstukken die hoge veiligheidsniveaus aantonen, inclusief beleid en tools om gegevensbeheer en netwerkbescherming te beheren.
Splashtop ondersteunt auditvoorbereidheid met:
Sessie logs en zichtbaarheid van beheerdersactiviteit, die duidelijke verslagen bieden van alle externe sessies en gebruikersactiviteiten.
Sessieregistratiebewaring in lijn met bedrijfsbeleid, om ervoor te zorgen dat records voor de vereiste duur worden bewaard.
Gecentraliseerd beleidsbeheer om uw beveiligingsregels consistent te handhaven op eindpunten vanaf één dashboard.
Hoe versterkt Splashtop AEM compliance voor externe toegangsprogramma's?
Splashtop AEM ondersteunt de eindpuntstatuszijde van programma's voor externe toegang door hardware- en software-inventaris, patchzichtbaarheid en -implementatie en CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten te bieden voor het volgen van mitigatie. Dit helpt teams om blootstelling op eindpunten te verminderen en om bewijs te produceren dat apparaat-hygiënecontroles worden gehandhaafd.
Splashtop AEM verbetert de beveiligingsstatus van endpoints met:
Patchzichtbaarheid en geautomatiseerde patchimplementatie, die de patch-naleving verbeteren en de exploiteerbare blootstelling op eindpunten die werknemers gebruiken verminderen, terwijl het IT-teams tijd en handarbeid bespaart.
Hardware- en software-inventaris, die automatisch wordt bijgewerkt wanneer nieuwe eindpunten verbinding maken en voortdurende monitoring en auditbewijs biedt.
CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten die de cyberveiligheid verbeteren door bekende bedreigingen in real-time te identificeren, IT-teams te waarschuwen en geautomatiseerde oplossingen te bieden.
Waar moet u op letten bij het evalueren van leveranciers van externe toegang voor naleving?
Wanneer je op zoek bent naar een oplossing voor externe toegang, hoe kun je er zeker van zijn dat de opties die je overweegt, alle beveiligingsfuncties hebben die je nodig hebt? Er zijn verschillende belangrijke functies die financiële en overheidsorganisaties kunnen helpen om aan beveiligingsvereisten te voldoen, die we voor uw gemak in een checklist hebben verzameld.
Zoek het volgende in uw externe toegang software:
Identiteits- en authenticatiefuncties, zoals MFA, SSO, of SAML.
Principes van minimaal privilege, inclusief RBAC en apparaatgroepering.
Sessiebeheerhulpmiddelen, zoals functiecontroles, sessietime-outs en configureerbaar disconnectgedrag.
Auditmogelijkheden, inclusief logs, beheer van audittrajecten, SIEM-ondersteuning en opnamemogelijkheden.
Admin beheerbaarheid, zoals beleidssjablonen en exporteerbare rapporten.
Bewijs, geen beloften; kijk welke documentatie en bewijzen de leverancier kan leveren, in plaats van alles op goed vertrouwen te accepteren.
Blijf Veilig en Compatibel met Splashtop
In sterk gereguleerde industrieën, zoals financiën en overheid, zijn beveiligingseisen geen losse suggesties. Naleving vereist consistente beveiliging, toezicht en beheer, terwijl auditsucces afhangt van zowel de handhaving als het bewijs.
Met Splashtop kunnen teams veilige regels voor externe toegang afdwingen en de auditbewijzen behouden die nodig zijn om consistente governance aan te tonen. Wanneer gecombineerd met Splashtop AEM, kunnen IT-teams de status van eindpunten versterken met patching en inzicht in de inventaris, wat compliance beoordelingen ondersteunt en operationeel risico verlaagt.
Klaar om externe toegang eenvoudig en veilig te maken? Probeer Splashtop vandaag nog met een gratis proefperiode en ervaar het zelf.