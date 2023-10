Een grotere efficiëntie bereiken met Splashtop Enterprise

De komst van werken op afstand heeft niet alleen onze conventionele werkparadigma's hervormd, maar heeft ook de cruciale rol van oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning bij het waarborgen van operationele continuïteit en efficiëntie op de voorgrond gebracht.

Splashtop Enterprise heeft bedrijven geholpen naadloze toegang op afstand mogelijk te maken voor werken op afstand en IT-ondersteuning op afstand, en is een onmisbaar hulpmiddel gebleken in het arsenaal van veel organisaties.

In deze verkenning zullen we bekijken hoe Splashtop Enterprise het bedrijfsleven heeft geholpen voordelen te behalen via verbeterde efficiëntie, flexibeler en veiliger werken op afstand, kostenbesparingen en verbeterde klanttevredenheid.

Splashtop Enterprise - Een katalysator voor operationele efficiëntie

Splashtop Enterprise, een veelgeprezen oplossing in de sector voor externe toegang, is zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan de diverse en dynamische behoeften van bedrijven die door het digitale landschap navigeren.

Het biedt naadloze ervaringen met externe toegang, robuuste beveiligingsprotocollen en zorgt voor een intuïtieve gebruikerservaring. Van IT-ondersteuningsteams tot 3D CAD-ontwerpers, Splashtop Enterprise heeft zijn waarde bewezen door naadloze, veilige en snelle verbindingen met bronnen te bieden, ongeacht geografische beperkingen.

De veelzijdigheid van Splashtop Enterprise komt tot uiting in de brede toepasbaarheid ervan in verschillende sectoren en operationele scenario's. Het heeft organisaties in staat gesteld om door de complexiteit van werken op afstand te navigeren en een stabiel, veilig en efficiënt platform te bieden dat ervoor zorgt dat de bedrijfspuls blijft kloppen, waar teams zich ook bevinden.

Het verlagen van de operationele kosten en het verbeteren van de financiële efficiëntie

Het implementeren van een oplossing voor externe toegang is niet alleen een technologische beslissing, maar een financiële strategie die gericht is op het optimaliseren van de operationele kosten en het verbeteren van de doeltreffendheid van het gebruik van hulpbronnen.

De juiste oplossing voor externe toegang kan onnodige uitgaven beperken, processen stroomlijnen en, cruciaal, ervoor zorgen dat de technologische ruggengraat van de organisatie zowel robuust als economisch levensvatbaar is.

Door bijvoorbeeld over te stappen van TeamViewer naar Splashtop kon PETstock 20% besparen op de operationele kosten, wat een direct financieel voordeel opleverde en tegelijkertijd een gebruiksvriendelijkere en veiligere tool voor ondersteuning op afstand kreeg.

Door ervoor te zorgen dat niet alleen aan de technologische capaciteiten wordt voldaan, maar ook wordt afgestemd op de economische levensvatbaarheid, heeft Splashtop Enterprise bedrijven in staat gesteld om door zowel uitdagingen als kansen te navigeren, waardoor de operationele continuïteit behouden blijft zonder onnodige financiële druk uit te oefenen.

Zorgen voor robuuste beveiliging en beperken van cyberrisico's

Het cyberbeveiligingslandschap evolueert voortdurend en brengt nieuwe uitdagingen en bedreigingen met zich mee waar organisaties mee om moeten gaan. De integratie van een oplossing voor externe toegang gaat niet alleen over het faciliteren van connectiviteit, maar ook over het garanderen dat deze connectiviteit veilig tot stand wordt gebracht en onderhouden.

Een robuuste oplossing voor externe toegang moet daarom dienen als een fort, waarbij bedrijfsgegevens worden beschermd en ervoor wordt gezorgd dat operaties op afstand veilig worden uitgevoerd, waardoor potentiële cyberrisico's en kwetsbaarheden worden beperkt.

Splashtop Enterprise is een toonaangevende oplossing voor externe toegang en ondersteuning als het gaat om beveiliging, en biedt organisaties een veilig kanaal voor hun externe activiteiten. De veelzijdige beveiligingsfuncties, waaronder TLS- en 256-bit AES-coderingen, apparaatauthenticatie, tweestapsverificatie en meerdere wachtwoordopties op het tweede niveau, hebben bedrijven een veilig raamwerk geboden om hun activiteiten op afstand uit te voeren.

Faciliteren van naadloos en flexibel werken op afstand

De mogelijkheid om overal te kunnen werken is niet alleen een vereiste geworden voor het garanderen van de operationele continuïteit, maar ook een strategische aanpak om de productiviteit en medewerkerstevredenheid te verbeteren.

Splashtop Enterprise is uitgegroeid tot een cruciale speler die organisaties in staat stelt flexibele werkomgevingen te implementeren en te onderhouden. De krachtige sessies op afstand, ondersteuning voor meerdere monitoren en robuuste beveiligingsfuncties hebben ervoor gezorgd dat teams naadloos kunnen samenwerken en werken, ongeacht hun fysieke locatie.

In de context van Platinum Tank Group speelde Splashtop Enterprise een cruciale rol om ervoor te zorgen dat hun 3D CAD-ontwerpers flexibel konden werken zonder gebonden te zijn aan fysieke locatiebeperkingen. De ontwerpers konden op afstand toegang krijgen tot hun CAD-werkstations met 3D-muisomleiding en ondersteuning voor meerdere monitoren, waardoor het creatieve en samenwerkingsproces ongehinderd verliep.

De mogelijkheid om in realtime samen te werken, waarbij ontwerpers elkaar vanaf verschillende locaties konden helpen, liet zien hoe Splashtop niet alleen werken op afstand faciliteerde, maar ook samenwerking op afstand, waardoor het team samenhangend kon werken, ongeacht waar ze zich bevonden.

Door ervoor te zorgen dat teams naadloos kunnen samenwerken en werken, ongeacht hun fysieke locatie, heeft Splashtop ervoor gezorgd dat organisaties effectief en efficiënt door het veranderende werklandschap kunnen navigeren.

Verbetering van de klantervaring door verminderde downtime

In de onderling verbonden wereld van de bedrijfsvoering betekent downtime niet alleen een pauze in de bedrijfsvoering, maar kan het ook leiden tot een verminderde klantervaring, waardoor de reputatie van een merk mogelijk wordt aangetast. Het vermogen om problemen snel aan te pakken en op te lossen, waardoor de downtime wordt verminderd, wordt niet alleen een operationele noodzaak, maar ook een noodzaak voor klantenservice. Een robuuste oplossing voor externe toegang wordt in deze context een essentieel hulpmiddel om ervoor te zorgen dat de klantervaring onberispelijk blijft door operationele problemen, en ervoor te zorgen dat problemen snel en naadloos worden opgelost.

Splashtop Enterprise heeft bewezen een cruciaal hulpmiddel te zijn voor organisaties bij het minimaliseren van downtime en, bij uitbreiding, het verbeteren van de klantervaring door ervoor te zorgen dat problemen snel worden opgelost en de activiteiten soepel verlopen.

Een treffend voorbeeld hiervan zien we in het geval van Pancieus Systems (IT-specialisten voor Peter Pane Restaurants). Met een uitgestrekte operationele footprint over talloze locaties moest Peter Pan Restaurants ervoor zorgen dat IT-problemen snel werden aangepakt om een geweldige klantervaring te behouden. Splashtop Enterprise stelde Paniceus Systems in staat IT-ondersteuning op afstand te bieden op alle locaties, waardoor problemen snel werden opgelost, zonder dat fysiek reizen nodig was.

Het gebruik van de Augmented Reality (AR)-functie van Splashtop verminderde de downtime van apparaten dramatisch met 50%, waardoor de klantervaring niet werd beïnvloed door potentiële IT-problemen. Dit zorgde er niet alleen voor dat de activiteiten soepel verliepen, maar ook dat de klantervaring altijd uitstekend bleef.

Belangrijkste punten en het pad voorwaarts

Navigeren door de diverse landschappen van verschillende industrieën, heeft Splashtop Enterprise bewezen een veelzijdige, veilige en efficiënte oplossing voor externe toegang te zijn. Het is naadloos geïntegreerd in verschillende operationele raamwerken en biedt een robuust platform voor werken op afstand, veilige samenwerking, snelle probleemoplossing en daardoor verbeterde klantervaringen over de hele linie.

Operationele continuïteit: ervoor zorgen dat teams effectief kunnen werken en samenwerken, ongeacht hun geografische locatie, waardoor de bedrijfsvoering en klantenservice onder controle blijven. Beveiliging en compliance: het bieden van een veilig kanaal voor operaties op afstand, waarbij ervoor wordt gezorgd dat gegevens worden beschermd en dat de compliance wordt gehandhaafd, zelfs in de meest uitdagende scenario's. Verminderde downtime: snelle en efficiënte probleemoplossing, waardoor downtime wordt geminimaliseerd en ervoor wordt gezorgd dat de klantervaring positief en onberispelijk blijft. Kostenefficiëntie: organisaties in staat stellen de operationele kosten te optimaliseren, waardoor een robuuste en veelzijdige oplossing wordt geboden die ook financieel efficiënt is. Verbeterde klantervaring: ervoor zorgen dat interne efficiëntie en snelle probleemoplossingen zich vertalen in een naadloze en positieve klantervaring.

Navigeren door de toekomst met Splashtop Enterprise

Terwijl organisaties blijven evolueren en zich aanpassen aan het dynamisch veranderende operationele en werklandschap, onderscheidt Splashtop Enterprise zich als een betrouwbare partner, die ervoor zorgt dat bedrijven met gelijke doeltreffendheid door uitdagingen en kansen kunnen navigeren.

Ga op reis naar naadloos werken op afstand, versterkte beveiliging en ongeëvenaarde operationele efficiëntie met Splashtop Enterprise. Ontdek uit de eerste hand hoe Splashtop kan worden afgestemd op uw unieke operationele behoeften, zodat uw team effectief kan werken en samenwerken, dat uw gegevens veilig blijven en dat uw klantervaringen altijd uitstekend zijn.

Ga aan de slag door vandaag nog contact met ons op te nemen voor meer informatie, een demo te plannen en een gratis proefperiode van Splashtop Enterprise te starten!

