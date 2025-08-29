Splashtop is het beste alternatief voor LogMeIn Rescue

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The Best LogMeIn Alternative - Splashtop
The Best LogMeIn Alternative - Splashtop

Beste LogMeIn Rescue-alternatief voor veilige remote support 2026

Bespaar tot 80% of meer wanneer u voor Splashtop kiest

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Splashtop Remote Support kost minder, werkt sneller en heeft dezelfde topfuncties als LogMeIn Rescue

Heeft u genoeg van de LogMeIn Rescue-prijzen en bent u op zoek naar een voordeliger oplossing? Sluit u aan bij de vele LogMeIn klanten die overstapten naar Splashtop en 70% tot 90% bespaarden met dit LogMeIn Rescue alternatief. Gebruik Splashtop Remote Support om op afstand toegang te krijgen tot Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaten om ze te ondersteunen.


Splashtop Remote Support

LogMeIn Rescue

Vanafprijs per maand

€ 21

€ 91,58

Op afstand inloggen op mobiele apparaten (iOS & Android)

GRATIS inbegrepen

Extra € 31,58 per maand

Windows & Mac ondersteuning

Ondersteuning voor onbeperkte apparaten

Topfuncties tijdens sessies (zoals bestandsoverdracht, chat, remote print, remote wake/reboot, multi-to-multi monitor en veel meer)


Splashtop Remote Support

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5 redenen om Splashtop te kiezen boven LogMeIn Rescue

1. Lagere kosten zonder aan kwaliteit in te boeten: Splashtop levert enterprise-grade remote support tegen een fractie van de kosten van LogMeIn Rescue, waardoor bedrijven aanzienlijk kunnen besparen met behoud van hoge prestaties.

2. Krachtige remote sessies: Ervaar soepele, betrouwbare verbindingen met 4K-streaming, lage latency en ondersteuning voor meerdere monitoren, waardoor technici problemen snel en effectief kunnen oplossen.

3. Sterke security en compliance: Splashtop maakt gebruik van AES-256 encryptie, MFA, SSO en biedt compliance met SOC 2, ISO 27001, GDPR en HIPAA, waardoor IT-teams met een gerust hart apparaten op afstand kunnen ondersteunen.

4. Flexibele ondersteuning voor elk apparaat: Ondersteuning voor Windows, Mac, iOS, Android, Linux en Chromebooks vanaf één platform. Splashtop biedt ook beheerde en onbeheerde toegang, waardoor het veelzijdig is voor IT-teams en MSP's.

5. Eenvoudige integratie en beheer: Met ingebouwde integraties voor toonaangevende ITSM- en PSA-tools zoals ServiceNow, Zendesk, Autotask en Freshservice stroomlijnt Splashtop de workflows van technici en verkort het de oplostijden.

Wat gebruikers zeggen bij het overstappen van LogMeIn Rescue naar Splashtop

Ik heb andere opties zoals LogMeIn, TeamViewer, enz. gebruikt en heb ontdekt dat Splashtop het snelst en meest betrouwbaar is. De mensen die ondersteuning nodig hebben, vinden de ondersteunende software ook een van de gemakkelijkste om te gebruiken en het werkt gewoon.

Michael Tott - Fore Computers

Krijg alle topfuncties die u nodig heeft om on-demand quick support te bieden

  • Bemande en onbemande ondersteuning
  • Snel verbinding met een eenvoudige sessiecode
  • Ondersteuning van Windows, Mac, iOS en Android apparaten
  • Op afstand vanaf Windows, Mac, iOS en Android
  • Customize de SOS app met uw bedrijfstekst, logo en kleuren
  • Integratie met PSA
  • Chat
  • Bestandsoverdracht
  • Cross-platform Drag-and-Drop bestandsoverdracht (niet in LogMeIn Rescue)
  • Technicus scherm delen
  • Navigatie met meerdere monitoren
  • Sessie loggen
  • Sessie-opname
  • Degelijke beveiliging

Heeft u al een LogMeIn-licentie?

Begin snel met Splashtop zonder extra kosten!

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Gebruikt u andere LogMeIn-tools? We bieden ook vervangingen voor LogMeIn Pro en LogMeIn Central. Bekijk onze complete gids voor het beste LogMeIn-alternatief.


Veelgestelde vragen

Kan ik Splashtop proberen voordat ik van LogMeIn Rescue overstap?
Biedt Splashtop hetzelfde beveiligingsniveau als LogMeIn Rescue?
Wat is voordeliger: LogMeIn Rescue of Splashtop?
Hoe verhoudt Splashtop zich tot LogMeIn Rescue als het gaat om het schalen van IT-supportactiviteiten?