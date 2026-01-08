Beste LogMeIn Central-alternatief 2023 - Splashtop

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The Best LogMeIn Alternative - Splashtop
The Best LogMeIn Alternative - Splashtop

LogMeIn Central Alternative 2026 – Splashtop AEM

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Splashtop kost minder en heeft dezelfde topfuncties als LogMeIn Central

  • Klaar met de prijsverhogingen van LogMeIn? Bespaar met Splashtop tot wel 77% in vergelijking met LogMeIn Central!

  • Splashtop heeft de dezelfde topfuncties als LogMeIn

  • Splashtop wordt gebruikt door meer dan 30 miljoen gebruikers wereldwijd

  • Eenvoudige migratie van LogMeIn

  • Guaranteed Savings & Early Start Programma: Wacht niet tot uw abonnement afloopt, stap nu zonder extra kosten over! - Lees hieronder meer


Waarom Splashtop beter is dan LogMeIn Central: Een vergelijking van de belangrijkste functies

Functie

Splashtop AEM

LogMeIn
Central

Vanafprijs

€ 1.188per jaar voor maximaal 100 eindpunten

€ 840per jaar voor maximaal 25 endpoints (met Security, Insight en Automation add-ons)

Bedien uw managed devices op afstand

Patch management

Beveiligingsuitbreiding nodig

Windows Updates

Beveiligingsuitbreiding nodig

Updates van applicaties van derden

Beveiligingsuitbreiding nodig

Zichtbaarheid van de inventaris

Insight-uitbreiding nodig

Dashboard en rapportage

Insight-uitbreiding nodig

Waarschuwingen

Automatiseringsuitbreiding nodig

Scripting

Automatiseringsuitbreiding nodig

Externe commando- of taakuitvoering

Automatiseringsuitbreiding nodig

Antivirusbeheer

Beschikbaar via endpoint beveiligingsopties

Beveiligingsuitbreiding nodig

Endpoint beveiligingsopties

Beschikbaar als add-ons

Beveiligingsuitbreiding nodig


Splashtop AEM

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Wat gebruikers zeggen als ze overstappen van LogMeIn Central naar Splashtop

Net als veel andere IT-professionals werd ik verblind door de LogMeIn-prijsbom die me en mijn klanten op zoek naar een alternatief voor die, nu te dure, oplossing heeft doen worstelen. Na mijn plan tijdelijk te hebben getrokken met de gratis oplossingen van andere producten, ben ik eindelijk thuisgekomen bij Splashtop. Behalve dat het eenvoudig te implementeren en te schalen is, geeft Splashtop me uitstekende prestaties, zelfs bij schetsmatige verbindingen.

Micah Barham - Barham Technologies

LogMeIn Central vs Splashtop: Prijsvergelijking

Om de kosten van endpointbeheer eerlijk te vergelijken, kijk naar LogMeIn Central met de add-ons Security, Automation en Insight. Die add-ons omvatten mogelijkheden zoals patchbeheer, automatisering, meldingen, inventaris, dashboards, rapportages en antivirusbeheer.

Bekijk onze volledige LogMeIn Central prijsvergelijking.

Aantal computers

Splashtop AEM

LogMeIn Central
(plus Security, Automation, and Insight add-ons)

25

€ 1.188 per jaar

€ 2.268 per jaar

50

€ 1.188 per jaar

€ 2.844 per jaar

100

€ 1.188 per jaar

€ 4.548 per jaar


Eenvoudige stappen om de switch van LogMeIn Central naar Splashtop te maken

STAP 1

Meld u aan voor een gratis proefperiode van 7 dagen, geen creditcard vereist.

STAP 2

Leer hoe u al u beheerde computers kunt overzetten naar Splashtop.

Heeft u al een LogMeIn-licentie?

Begin snel met Splashtop zonder extra kosten!

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Strobel Energy Group facility at night

"LogMeIn heeft steeds hun prijzen verhoogd en we proberen niet vast te zitten in de sleur van het elk jaar uit gewoonte vernieuwen van een abonnements... We ontdekten dat [een leverancier] LogMeIn had laten vallen voor Splashtop vanwege de prijs. We hebben de software ook geprobeerd in een gratis proef en waren aangenaam verrast. Splashtop heeft de functies die we nodig hebben en de prijs was meer in overeenstemming met wat we zouden willen betalen."

- Jon Quincy, IT-manager, Strobel Energy Group

Lees de casestudy

Ga vandaag nog aan de slag met een gratis proefperiode of koop nu!

Gratis proefperiodeLogMeIn-alternatief

LogMeIn Pro Alternatief

LOG ME IN RESCUE ALTERNATIEF

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