Beste LogMeIn Central-alternatief 2023 - Splashtop

LogMeIn Central Alternative 2026 – Splashtop AEM
Begin gratis met Splashtop
Splashtop kost minder en heeft dezelfde topfuncties als LogMeIn Central
Klaar met de prijsverhogingen van LogMeIn? Bespaar met Splashtop tot wel 77% in vergelijking met LogMeIn Central!
Splashtop heeft de dezelfde topfuncties als LogMeIn
Splashtop wordt gebruikt door meer dan 30 miljoen gebruikers wereldwijd
Eenvoudige migratie van LogMeIn
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Waarom Splashtop beter is dan LogMeIn Central: Een vergelijking van de belangrijkste functies
Functie
Splashtop AEM
LogMeIn
Vanafprijs
€ 1.188per jaar voor maximaal 100 eindpunten
€ 840per jaar voor maximaal 25 endpoints (met Security, Insight en Automation add-ons)
Bedien uw managed devices op afstand
Patch management
Beveiligingsuitbreiding nodig
Windows Updates
Beveiligingsuitbreiding nodig
Updates van applicaties van derden
Beveiligingsuitbreiding nodig
Zichtbaarheid van de inventaris
Insight-uitbreiding nodig
Dashboard en rapportage
Insight-uitbreiding nodig
Waarschuwingen
Automatiseringsuitbreiding nodig
Scripting
Automatiseringsuitbreiding nodig
Externe commando- of taakuitvoering
Automatiseringsuitbreiding nodig
Antivirusbeheer
Beschikbaar via endpoint beveiligingsopties
Beveiligingsuitbreiding nodig
Endpoint beveiligingsopties
Beschikbaar als add-ons
Beveiligingsuitbreiding nodig
Wat gebruikers zeggen als ze overstappen van LogMeIn Central naar Splashtop
Net als veel andere IT-professionals werd ik verblind door de LogMeIn-prijsbom die me en mijn klanten op zoek naar een alternatief voor die, nu te dure, oplossing heeft doen worstelen. Na mijn plan tijdelijk te hebben getrokken met de gratis oplossingen van andere producten, ben ik eindelijk thuisgekomen bij Splashtop. Behalve dat het eenvoudig te implementeren en te schalen is, geeft Splashtop me uitstekende prestaties, zelfs bij schetsmatige verbindingen.
Micah Barham - Barham Technologies
LogMeIn Central vs Splashtop: Prijsvergelijking
Om de kosten van endpointbeheer eerlijk te vergelijken, kijk naar LogMeIn Central met de add-ons Security, Automation en Insight. Die add-ons omvatten mogelijkheden zoals patchbeheer, automatisering, meldingen, inventaris, dashboards, rapportages en antivirusbeheer.
Bekijk onze volledige LogMeIn Central prijsvergelijking.
Aantal computers
Splashtop AEM
LogMeIn Central
25
€ 1.188 per jaar
€ 2.268 per jaar
50
€ 1.188 per jaar
€ 2.844 per jaar
100
€ 1.188 per jaar
€ 4.548 per jaar
Eenvoudige stappen om de switch van LogMeIn Central naar Splashtop te maken
STAP 1
Meld u aan voor een gratis proefperiode van 7 dagen, geen creditcard vereist.
STAP 2
Leer hoe u al u beheerde computers kunt overzetten naar Splashtop.
"LogMeIn heeft steeds hun prijzen verhoogd en we proberen niet vast te zitten in de sleur van het elk jaar uit gewoonte vernieuwen van een abonnements... We ontdekten dat [een leverancier] LogMeIn had laten vallen voor Splashtop vanwege de prijs. We hebben de software ook geprobeerd in een gratis proef en waren aangenaam verrast. Splashtop heeft de functies die we nodig hebben en de prijs was meer in overeenstemming met wat we zouden willen betalen."
- Jon Quincy, IT-manager, Strobel Energy Group