Beste LogMeIn Central-alternatief 2023 - Splashtop

"LogMeIn heeft steeds hun prijzen verhoogd en we proberen niet vast te zitten in de sleur van het elk jaar uit gewoonte vernieuwen van een abonnements... We ontdekten dat [een leverancier] LogMeIn had laten vallen voor Splashtop vanwege de prijs. We hebben de software ook geprobeerd in een gratis proef en waren aangenaam verrast. Splashtop heeft de functies die we nodig hebben en de prijs was meer in overeenstemming met wat we zouden willen betalen."

- Jon Quincy, IT-manager, Strobel Energy Group