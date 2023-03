Moet je e-mail gebruiken voor bestandsoverdracht?

Je moet in 2020 geen e-mail gebruiken voor bestandsoverdracht ⬇

1 Miljard - Dat is het aantal e-mailaccounts dat in 2016 werd gehackt. Is het in 2019 beter geworden? Niet echt.

Hoe zit het met 2020? Volgens Security magazine, is er elke 39 seconden een hackeraanval.

En aangezien cybersecurity winstgevender is dan de illegale drugshandel, gaat het hacken van e-mail niet weg. Laat dit bezinken.

Nog steeds meh hierover? Dit zou je kunnen overtuigen:

4 Redenen waarom je in 2020 geen e-mail moet gebruiken voor bestandsoverdracht ⬇

Je verliest de vertrouwelijkheid, want als het bestand eenmaal weg is, heb je geen garantie dat het niet met anderen wordt gedeeld.Nu denk je misschien dat een eenvoudige NDA je kan beschermen, maar niet echt. Met een NDA kun je alleen juridische stappen ondernemen tegen het ongeoorloofd delen van informatie, niet om het te voorkomen. Je hebt een hoger veiligheidsrisico omdat het versturen van een bestand via e-mail betekent dat het op meerdere computers wordt opgeslagen, wat het kwetsbaarder kan maken voor cyberaanvallen. Uw e-mail zal een eeuwigheid meegaan. Kortom, als u een bestand verzendt dat u niet wilt verzenden, te laat. Je hebt beperkende bestandsbeperkingen. Dit betekent dat als je grote bestanden wilt delen, dat waarschijnlijk niet kan via de meeste e-mail platforms.

Ondanks de duidelijke veiligheidsrisico's en beperkingen delen miljoenen mensen dagelijks bestanden via e-mail.

Terwijl het voor iemand oké is om een foto van zijn baby met oma te delen via e-mail, is het voor een bedrijf niet oké om gevoelige bestanden via e-mail te delen. Dat heet de zakelijke standaard.

Sommige bedrijven voegen een extra beveiligingslaag toe aan e-mailbijlagen door alle gevoelige documenten met een wachtwoord te beveiligen. Ook dit heeft problemen. Wat nog beter zou zijn is het versturen van bestanden via bestandsoverdracht op afstand en, de eenvoudigste manier om veilig bestanden te versturen tussen de server en een willekeurige computer is via een remote desktop oplossing.

Gelukkig voor jou weten wij precies die ene > Splashtop Business Access.

Splashtop Business Access

Met Splashtop Business Access kun je bestanden verslepen tussen "je" computers, waar ook ter wereld. Je kunt ook volledig bepalen wie bestanden deelt en wanneer je de deelprivileges beëindigt.

Je kunt je afvragen > Hoe verschilt dit van het delen van e-mailbijlagen?

De bestandsoverdracht van Splashtop verloopt net zo naadloos als het verplaatsen van bestanden op uw eigen computer. Maar het belangrijkste is dat de bestanden worden verplaatst via poort 443, de poort die wordt gebruikt door vooraanstaande overheidsinstanties zoals de FBI. Dus als de FBI veilig is, kunt u er zeker van zijn dat met Splashtop Business-Toegang uw bestanden ook veilig zijn.

