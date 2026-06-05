Benieuwd of Splashtop kortingen, verkoopacties of promotiecodes aanbiedt? We doen over het algemeen niet aan lagere verkoopprijzen of promoties, omdat we elke dag lage prijzen bieden die 50% of zelfs tot 80% lager kunnen zijn dan andere vergelijkbare remote accessoplossingen. Maar toch hebben we verschillende manieren om te besparen op Splashtop-abonnementen.
Splashtop Remote Access Performance en Pro Volume Licentie Korting tot 25% korting
Splashtop Remote Access is een uitstekende keuze voor toegang tot een computer op afstand voor kleine tot middelgrote teams. Als je een abonnement op Splashtop Remote Access Pro of Remote Access Performance voor vier of meer gebruikers koopt, kun je een volumekorting krijgen. De volumekortingen zijn:
20% korting op een abonnement van 4-9 licenties
25% korting op een abonnement van 10 of meer licenties
In Japan is deze korting uitsluitend van toepassing op online aankopen (via de internationale portal).
Contracten via de Japanse dochteronderneming komen niet in aanmerking.
Hoe krijgt u de korting?
Koop Splashtop Remote Access online en de korting wordt automatisch toegepast wanneer u 4 of meer licenties van Remote Access Pro selecteert. U kunt ook contact opnemen met ons verkoopteam als u vragen heeft over licenties voor grotere volumes. De korting op volumelicenties is niet van toepassing op het Remote Access Solo-abonnement, dat beperkt is tot één gebruiker en minder functies heeft.
Als u momenteel een abonnee bent met minder dan 4 licenties en wilt profiteren van het volumelicentieplan, kunt u naar het abonnementstabblad op uw my.Splashtop-webconsole gaan en op elk moment licenties aan uw abonnement toevoegen tegen een pro rata prijs op basis van de reguliere prijs. Als u vervolgens 4 of meer licenties op uw account heeft op het moment van verlenging, wordt uw abonnement verlengd tegen de volumekortingsprijs.
Gegarandeerde Besparingen en tot 3 maanden gratis wanneer je overstapt naar Splashtop
Splashtop heeft speciale aanbiedingen die besparingen garanderen wanneer je overstapt van bepaalde concurrerende oplossingen, evenals een Early Start-programma waarbij je tot 3 maanden toegevoegd kunt krijgen aan je abonnement om de einddatum van je huidige concurrentieabonnement te overlappen, waardoor het makkelijk is om te migreren en meteen van start te gaan.
Hoe krijg je Early Start en besparingsgarantie?
Early Start en gegarandeerde besparingen bij overstappen van TeamViewer
Early Start en gegarandeerde besparingen bij overstappen van LogMeIn
Speciale prijs voor de A/R-add-on voor Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise is één geweldige oplossing waarmee u een bundel kunt samenstellen van precies het aantal licenties voor remote computeraccess en remote supporttechnici dat u nodig heeft.
Hoe komt u aan de A/R-tool?
Neem contact op met ons verkoopteam voor informatie over de prijzen van Splashtop Enterprise-licenties voor het aantal remote access en technische supportgebruikers dat u nodig heeft en vraag naar de augmented reality-add-on voor remote support die beschikbaar is voor een speciale prijs.
Met deze add-on kunnen eindgebruikers de Splashtop-app op hun mobiele apparaat openen, zodat uw technici via hun telefooncamera kunnen zien waar ze aan werken om te helpen bij het oplossen van problemen. Dit komt van pas voor bijvoorbeeld technici die machines repareren en hulp nodig hebben van een externe expert, maar er zijn ook veel andere situaties denkbaar waar dit uiterst handig kan zijn.
Screen Mirroring en Screen Sharing met Mirroring360 en Mirroring360 Pro tot 40% korting
Als u op zoek bent naar een oplossing voor het spiegelen van schermen of het delen van schermen voor uw vergaderruimte, klaslokaal, het maken van video's of ander gebruik, hebben we twee soorten kortingen op de Mirroring360-productfamilie.
Mirroring360 receiver voor Windows of Mac eeuwigdurende licentie 20% korting
Mirroring360 Pro scherm spiegelen en scherm delen jaarabonnement 40% korting
Bezoek onze Mirroring360-website voor meer informatie.
Non-profit korting
Als uw non-profitorganisatie, zoals een liefdadigheidsinstelling, Splashtop-remote computeraccess nodig heeft, neem dan contact op met ons verkoopteam en zij kunnen om informatie vragen om uw status te valideren en vervolgens helpen zij u met de korting.
Splashtop Elke dag de beste prijs
U kunt de nieuwste prijzen en abonnementen voor Splashtop oplossingen voor externe computertoegang bekijken op onze prijspagina. Afhankelijk van waar u zich bevindt, ziet u mogelijk prijzen in Amerikaanse dollars of een van de andere lokale valuta die we ondersteunen, waaronder Euro's, GPB, AUD, CAD, JPY, BRL, MXP en CHF.
Alle aanbiedingen genoemd in dit bericht zijn onder voorbehoud.