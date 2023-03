Benieuwd of Splashtop kortingen, verkoopacties of promotiecodes aanbiedt? We doen over het algemeen niet aan lagere verkoopprijzen of promoties, omdat we elke dag lage prijzen bieden die 50% of zelfs tot 80% lager kunnen zijn dan andere vergelijkbare remote accessoplossingen. Maar toch hebben we verschillende manieren om te besparen op Splashtop-abonnementen.

Splashtop Business Access Pro tot 25% volumekorting Splashtop Remote Support-kortingen op grotere abonnementen tot 75% korting Gratis A/R-add-on met Splashtop Enterprise Screen Mirroring en Screen Sharing software tot 40% korting Korting voor non-profit organisaties Elke dag de beste prijsstelling

Splashtop Business Access Pro tot 25% Volumelicentiekorting

Splashtop Business Access Pro is een prima keuze voor remote computeraccess voor kleine tot middelgrote teams. Als u een Splashtop Business Access Pro-abonnement voor vier of meer gebruikers afsluit, kunt u volumekorting krijgen. De kwantumkortingen zijn:

20% korting op een abonnement van 4-9 licenties

25% korting op een abonnement van 10 of meer licenties

Hoe krijgt u de korting?

Koop Splashtop Business Access online en de korting wordt automatisch toegepast wanneer u 4 of meer licenties van Business Access Pro selecteert. U kunt ook contact opnemen met ons verkoopteam als u vragen heeft over grotere volumelicenties. De volumelicentiekorting is niet van toepassing op het Business Access Solo-abonnement, dat beperkt is tot één gebruiker en minder functies heeft.

Als u momenteel een abonnee bent met minder dan 4 licenties en wilt profiteren van het volumelicentieplan, kunt u naar het abonnementstabblad op uw my.Splashtop-webconsole gaan en op elk moment licenties aan uw abonnement toevoegen tegen een pro rata prijs op basis van de reguliere prijs. Als u vervolgens 4 of meer licenties op uw account heeft op het moment van verlenging, wordt uw abonnement verlengd tegen de volumekortingsprijs.

Splashtop-endpointbeheer en remote supporttools tot 75%+ korting

Als u een managed service provider bent, of een IT-supportteam heeft dat een groot aantal computers wil beheren, bieden wij twee abonnementen aan. Splashtop SOS heeft een licentie op basis van het aantal technici en Splashtop Remote Support heeft een licentie op basis van het aantal gebruikers.

Met Splashtop Remote Supportkunt u aanzienlijk minder betalen per beheerde computer, aangezien u een groter aantal computers beheert.

$1,60 per computer per maand voor het Splashtop Remote Support basisabonnement voor 25 computers

$1,20 per computer per maand voor het abonnement voor 50 computers – Bespaar 25% in vergelijking met het basisabonnement

$0,80 per computer per maand voor het abonnement voor 100 computers – Bespaar 50% in vergelijking met het basisabonnement

Abonnementen voor 250, 500 en 750 computers zijn beschikbaar met hogere kortingen

$0,40 per maand per computer voor het abonnement van 1.000 computers – Bespaar 75% in vergelijking met het basisabonnement

Hoe krijgt u de korting?

Abonneer u online op Splashtop Remote Support en selecteer een van de bovenstaande abonnementen, of neem contact op met ons verkoopteam.

Speciale prijs voor de A/R-add-on voor Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise is één geweldige oplossing waarmee u een bundel kunt samenstellen van precies het aantal licenties voor remote computeraccess en remote supporttechnici dat u nodig heeft.

Hoe komt u aan de A/R-tool?

Neem contact op met ons verkoopteam voor informatie over de prijzen van Splashtop Enterprise-licenties voor het aantal remote access en technische supportgebruikers dat u nodig heeft en vraag naar de augmented reality-add-on voor remote support die beschikbaar is voor een speciale prijs.

Met deze add-on kunnen eindgebruikers de Splashtop-app op hun mobiele apparaat openen, zodat uw technici via hun telefooncamera kunnen zien waar ze aan werken om te helpen bij het oplossen van problemen. Dit komt van pas voor bijvoorbeeld technici die machines repareren en hulp nodig hebben van een externe expert, maar er zijn ook veel andere situaties denkbaar waar dit uiterst handig kan zijn.

Screen Mirroring en Screen Sharing met Mirroring360 en Mirroring360 Pro tot 40% korting

Als u op zoek bent naar een oplossing voor het spiegelen van schermen of het delen van schermen voor uw vergaderruimte, klaslokaal, het maken van video's of ander gebruik, hebben we twee soorten kortingen op de Mirroring360-productfamilie.

Bezoek onze Mirroring360-website voor meer informatie.

Non-profit korting

Als uw non-profitorganisatie, zoals een liefdadigheidsinstelling, Splashtop-remote computeraccess nodig heeft, neem dan contact op met ons verkoopteam en zij kunnen om informatie vragen om uw status te valideren en vervolgens helpen zij u met de korting.

Bekijk Splashtop's Everyday Best Value-prijzen

U kunt de nieuwste prijzen en abonnementen voor Splashtop remote computer accessoplossingen bekijken op onze prijzenpagina. Afhankelijk van waar u zich bevindt, ziet u mogelijk prijzen in Amerikaanse dollars of een van de andere lokale valuta's die we ondersteunen, waaronder Euro's, GPB, AUD, CAD, JPY, BRL.

Alle aanbiedingen genoemd in dit bericht zijn onder voorbehoud.