Splashtopでポストプロダクションを強化
高いパフォーマンスを体験
Splashtop は、制作ツールやポストプロダクションツールへのシームレスで高解像度のリモートアクセスを提供します。業界をリードするビデオ編集スイート、CGI ソフトウェア、サウンド編集ツールを使用して、ワークステーションに座っているかと同じレベルの詳細と応答性を実現します。
セキュリティの優先順位付け
制作とポストプロダクションの世界では、クリエイティブな資産は貴重です。Splashtop は、256 ビット AES 暗号化、2 段階認証、デバイス認証などの堅牢なセキュリティ対策を提供し、データとプロジェクトの保護を保証します。
専用のカスタマーサポート
Splashtop は、制作のあらゆる段階でお客様をサポートします。当社の献身的なカスタマー サポート チームがいつでもお客様をサポートし、リモートアクセス エクスペリエンスがスムーズ、効率的、生産的であることを保証します。
使いやすさをお楽しみください
Splashtop の直感的なデザインにより、高性能ワークステーションにリモートで簡単にアクセスできます。画面共有やリアルタイム コラボレーション ツールなどの機能を使用すると、どこにいても、チームの編集の指示、コンテンツの即時レビュー、集団的な意思決定がシームレスになります。
ポストプロダクションと制作に Splashtop を選ぶ理由
効率、コラボレーション、費用対効果は、ポストプロダクション プロセスを成功させる鍵です。そのため、Splashtop は映画、テレビ、商業制作業界の多くの専門家にとって最高の選択肢となっています。Splashtopの高性能リモートアクセスソフトウェアを使用すると、ワークステーションに安全にアクセスし、ハイエンドのプロダクション ソフトウェアをいつでもどこからでも利用できるようになります。
Splashtop Remote Access のパフォーマンス
Splashtop Remote Access パフォーマンスは、プロダクションおよびポストプロダクションの専門家にとって究極のリモートアクセス ソリューションであり、優れた AV 同期、正確なカラー グレーディングのための 4:4:4 カラー モード、詳細なサウンド編集のための忠実度オーディオ、およびリモートスタイラスや描画タブレットなどの広範な周辺機器のサポートを提供し、正確なビデオ編集やグラフィック デザインに最適です。
きっと気に入る機能
堅牢なファイル転送
コンピュータ間でファイルを簡単に転送できます。リモートセッションを開始せずにファイルを転送でき、セッション中にドラッグアンドドロップまたはファイル転送ウィンドウでローカルコンピュータとリモートコンピュータの間でファイルを移動できます。
4:4:4 カラー
高品質のビデオ編集やポストプロダクション作業に不可欠な 4:4:4 カラー モードで真の色精度を体験してください。
超高オーディオ忠実度設定
最適なオーディオ品質を確保する リモート編集セッション中 超高オーディオ忠実度設定。
マルチモニターサポート
詳細を確認し、すべてのディスプレイで作業してください。表示するリモート画面を選択し、1つのウィンドウですべてのモニターを表示します。マルチツーマルチ(Splashtop Remote Access Proでサポート)を使用すると、各リモートモニターを個別のウィンドウに分散して、ローカルセットアップを調整できます。
リモートスタイラスと描画タブレット
スタイラスと描画タブレットを使用して、Splashtop独自のリモートサポートを使用してプロジェクトで自然に作業できます。
リモートマイク
明確なコミュニケーションとオーディオキャプチャを確保します リモートセッション中 リモートマイク 機能。
幸せなお客様から
クリエイターは、ビデオ編集や AV 同期などのタスクを実行しながら、共有ストレージや必要なハードウェアにリモートで (Splashtop を使用して) アクセスすることで、創造性とコラボレーションの限界を押し広げることができます
Head of Partner Relations, Adobe Video
ポストプロダクションワークフローでワコムデバイスを使用しているアーティストは、オフィスから離れている間もSplashtopを使用してシームレスかつ生産的に作業できるため、今日のリモートフレンドリーな職場にとって大きなプラスになります。
Director of Business Alliance and Partnership, Wacom
強調しておきたいのは、Splashtopはとても安全です!私たちは、最終的には劇場、従来の放送、ケーブル、NetflixなどのOTT(オーバーザトップ)メディアサービスに配信される、無形のデジタル価値のあるコンテンツに取り組んでいます。そのコンテンツが実際の商用リリース前に公開されると、大きな問題が発生します。
Chief Technology Officer, Boxel Studio