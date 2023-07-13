ブロー��ドキャストワークフローを変革する
どこからでもブロードキャストツールにアクセス
Splashtop を使用すると、あたかもスタジオにいるかのように、最高品質のビデオおよびオーディオ パフォーマンスで放送、ライブ制作、および送信ツールをリモートで操作できます。
チームのリアルタイムコラボレーション
Splashtop を使用すると、チームは場所に関係なく、リアルタイムで効果的にコラボレーションし、画面を共有し、注釈を付け、明確にコミュニケーションをとることができます。
安全な放送環境の維持
Splashtop はデータとコンテンツのプライバシーを優先し、安全で信頼性の高い運用を保証する堅牢なセキュリティ機能を提供します。
24時間年中無休のカスタマーサポートを受ける
Splashtop は、24 時間体制でブロードキャストのニーズをサポートすることに専念しています。当社のカスタマー サポート チームは、迅速かつ効率的なソリューションを提供し、ブロードキャスト業務が中断することなくスムーズに実行されるようにすることに尽力しています。
ブロードキャストにSplashtopを選ぶ理由
リアルタイムの高品質配信が不可欠な業界では、Splashtop は放送専門家にとって好ましい選択肢として際立っています。Splashtop を使用すると、ブロードキャスト ツールに安全にアクセスし、いつでもどこからでもチームとコラボレーションできるため、必要なときに常に放送できるようになります。
お客様に最適なソリューションを見つける
推奨
Splashtop Remote Access のパフォーマンス
放送プロフェッショナル向けの究極のリモートアクセスソリューションである Splashtop Remote Access パフォーマンスは、トゥルーカラー放送のための4:4:4カラーモード、完璧なサウンド配信のための高忠実度オーディオ、およびリモートコントロールデバイスの周辺機器サポートを提供し、どこからでも高品質の放送を保証します。
きっと気に入る機能
堅牢なファイル転送
コンピュータ間でファイルを簡単に転送できます。リモートセッションを開始せずにファイルを転送でき、セッション中にドラッグアンドドロップまたはファイル転送ウィンドウでローカルコンピュータとリモートコンピュータの間でファイルを移動できます。
4:4:4 カラー
4:4:4カラーモードで、ブロードキャストの真の色精度を確保します。
超高オーディオ忠実度設定
リモートブロードキャストセッション中に超高オーディオ忠実度設定で完璧なサウンドを提供します。
マルチモニターのサポート
詳細を確認し、すべてのディスプレイで作業してください。表示するリモート画面を選択し、1つのウィンドウですべてのモニタ��ーを表示します。マルチツーマルチ(Remote Access Proでサポート)を使用すると、各リモートモニターを個別のウィンドウに分散して、ローカルセットアップを調整できます。
リモートコントロールデバイスのサポート
Splashtopが完全にサポートするリモートコントロールデバイスでライブブロードキャストを管理します。
リモートマイク
リモート セッション中に明確なコミュニケーションと高品質のサウンド キャプチャを確保する リモートマイク 機能。
幸せなお客様から
Splashtop は、プロの音楽およびオーディオクライアントに提供するリモートサポートサービスに、完璧で費用対効果の高いソリューションを提供します。
David Knauer, President, Audio Perception Inc.
幸せなお客様から
強調しておきたいのは、Splashtopはとても安全です!私たちは、最終的には劇場、従来の放送、ケーブル、NetflixなどのOTT(オーバーザトップ)メディアサービスに配信される、無形のデジタル価値のあるコンテンツに取り組んでいます。そのコンテンツが実際の商用リリース前に公開されると、大きな問題が発生します。
Chief Technology Officer, Boxel Studio