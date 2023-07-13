SplashtopでVFXワークフローを強化
高いパフォーマンスを体験
Splashtop は、比類のないレベルの詳細と応答性を備えた VFX ツールへの高解像度リモートアクセスを提供します。 どこから作業していても、オフィスのワークステーションで行うように視覚効果を作成および操作できるため、レイテンシーが実質的にありません。
セキュリティの優先順位付け
Splashtop は、VFX 作業におけるクリエイティブ アセットの重要性を理解しています。256 ビット AES 暗号化、2 段階認証、デバイス認証などの堅牢なセキュリティ機能により、プロジェクトとデータを最大限に保護します。
優れたカスタマーサポートのメリット
Splashtop の専任カスタマー サポート チームは、VFX の旅のあらゆる段階でお客様をサポートする準備ができています。私たちは、リモートアクセスエクスペリエンスがスムーズで生産的であることを保証するために、即時かつ効率的なサポートを提供することをお約束します。
使いやすさをお楽しみください
Splashtopの直感的なインターフェイスにより、VFX ツールへのリモートアクセスが簡単になります。 シームレスな画面共有とリアルタイム コラボレーション ツールを使用すると、どこにいてもチームと簡単に連携し、コンテンツを即座に確認し、集団的な意思決定を行うことができま��す。
VFX に Splashtop を選ぶ理由
Splashtop は、細部、精度、高品質のビジュアル配信で繁栄する業界にとって理想的なソリューションです。VFX ツールに安全にアクセスし、どこからでもチームとコラボレーションすることで、中断のないクリエイティブ プロセスを保証します。
お客様に最適なソリューションを見つける
推奨
リモートアクセスのパフォーマンス
VFXプロフェッショナルのための究極のリモートアクセスソリューションである Splashtop Remote Access パフォーマンスは、正確な演色性のための4:4:4カラーモード、完璧なサウンドエフェクトのための高忠実度オーディオ、およびリモートスタイラスと描画タブレットの広範な周辺機器サポートを提供し、詳細なVFX作成に最適です。
Enterprise
Ideal for large VFX studios, Splashtop Enterprise offers single sign-on for effortless access, granular permissions for controlled content creation, scheduled access to streamline VFX workflows, Android/IoT unattended access for remote equipment management, and consolidated licensing that covers remote work, IT management, and support.
きっと気に入る機能
4:4:4 カラー
4:4:4カラーモードは、すべてのカラーコンポーネントのサンプリングレートが同じであることを意味し、最高の色精度と画像の鮮明さを得ることができます。
リモートスタイラスと描画タブレット
ローカルデバイスでスタイラスを使用して、リモートコンピュータをリアルタイムで制御します。
マルチモニターサポート
詳細を確認し、すべてのディスプレイで作業してください。表示するリモート画面を選択し、1つのウィンドウですべてのモニターを表示します。マルチツーマルチ(Splashtop Remote Access Proでサポート)を使用すると、各リモートモニターを個別のウィンドウに分散して、ローカルセットアップを調整できます。
ファイル転送
コンピュータ間でファイルを簡単に転送できます。リモートセッションを開始せずにファイルを転送でき、セッション中にドラッグアンドドロップまたはファイル転送ウィンドウでローカルコンピュータとリモートコンピュータの間でファイルを移動できます。
4Kストリーミング
4K解像度でストリーミングして、正確なディテールワークを実現します。
高フレームレート
リモートセッション中に、高いフレームレートでスムーズなアニメーションを体験してください。
幸せなお客様から
私たちは臨時スタッフと仕事をすることが多いので、ユーザーを管理する機能はSplashtopで私たちを売りました。情報漏えいを防ぐために、すべてのスタッフのアカウントを安全に管理する必要があります。
また、物理的な場所にとらわれず、どこからでも高品質なコンテンツを制作できるのも魅力でした。
Shin'nosuke Suzuki, Executive Officer and General Manager of Technical Management at Khara, Inc.
リモート映画制作を可能にするために複数のソリューションを試した結果、Splashtop を選択しました。高速接続、HD品質、4Kストリーミング、高度なセキュリティ機能に本当に感銘を受けました。
Light Chaser Animation Studios