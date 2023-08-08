Splashtop��でデザインワークフローを向上させる
Splashtop は、高解像度のリモートアクセスを提供します デザイン ソフトウェア、前例のないレベルの詳細と応答性を提供します。 どこにいても、オフィスのワークステーションにいるかのようにグラフィックを設計および修正する際の遅延が最小限に抑えられます。
セキュリティの優先順位付け
Splashtop は、デザイン作業におけるクリエイティブ アセットの価値を認識しています。256 ビット AES 暗号化、2 段階認証、デバイス認証などの堅牢なセキュリティ機能により、プロジェクトとデータが保護されます。
優れたカスタマーサポート
Splashtop の専任カスタマー サポート チームが、設計プロセスのあらゆる段階でお客様をサポートします。私たちは、リモートアクセスエクスペリエンスがスムーズで生産的であることを保証するために、即時かつ効率的なサポートを提供することをお約束します。
使いやすさをお楽しみください
Splashtopの直感的なインターフェイスにより、デザイン ツールへのリモートアクセスが簡単になります。 リアルタイムのコラボレーション ツールとシームレスな画面共有により、場所に関係なく、チームと簡単に作業し、コンテンツを即座に確認し、集団的な意思決定を行うことができます。
デザインスタジオにSplashtopを選ぶ理由
Splashtop を使用すると、デザイン ツールに安全にアクセスし、どこからでもチームと共同作業できるため、シームレスなクリエイティブ プロセスが保証されます。細部への注意、正確さ、高品質のビジュアル配信が必要なクリエイティブな作業に最適です。
お客様に最適なソリューションを見つける
推奨
Splashtop Remote Access のパフォーマンス
VFXプロフェッショナルのための究極のリモートアクセスソリューションである Splashtop Remote Access パフォーマンスは、正確な演色性のための4:4:4カラーモード、完璧なサウンドエフェクトのための高忠実度オーディオ、およびリモートスタイラスと描画タブレットの広範な周辺機器サポートを提供し、詳細な作成に最適です。
きっと気に入る機能
4:4:4 カラー
4:4:4カラーモードは、すべてのカラーコンポーネントのサンプリングレートが同じであることを意味し、最高の色精度と画像の鮮明さを得ることができます。
リモートスタイラスと描画タブレット
ローカルデバイスでスタイラスを使用して、リモートコンピュータをリアルタイムで制御します。
マルチモニターサポート
詳細を確認し、すべてのディスプレイで作業してください。表示するリモート画面を選択し、1つのウィンドウですべてのモニターを表示します。マルチツーマルチ(Splashtop Remote Access Proでサポート)を使用すると、各リモートモニターを個別のウィンドウに分散して、ローカルセットアップを調整できます。
ファイル転送
コンピュータ間でファイルを簡単に転送できます。リモートセッションを開始せずにファイルを転送でき、セッション中にドラッグアンドドロップまたはファイル転送ウィンドウでローカルコンピュータとリモートコンピュータの間でファイルを移動できます。
4Kストリーミング
4K解像度でストリーミングして、正確なディテールワークを実現します。
高フレームレート
リモートセッション中に、高いフレームレートでスムーズなアニメーションを体験してください。
幸せなお客様から
私たちは臨時スタッフと仕事をすることが多いので、ユーザーを管理する機能はSplashtopで私たちを売りました。情報漏えいを防ぐために、すべてのスタッフのアカウントを安全に管理する必要があります。
Khara, Inc.