ケーススタディ: Imperial Valley Collegeが教職員にリモートサポートを提供
ある教育機関がSplashtopを使用してキャンパス外の教員用コンピュータをサポートする方法
概要
Imperial Valley CollegeのIT部門は、COVID-19が突然キャンパスを閉鎖した後、教職員のデバイスにリモートでアクセスしサポートする方法を見つける必要がありました。チームは、Splashtop リモートサポートが、ユーザーとデバイスをリモートで管理し続けるために必要なすべてを提供してくれることを発見しました。
課題: 教職員のデバイスをリモートでサポートすること
Imperial Valley College (IVC)での生活は、キャンパスに物理的に存在することを中心に展開していました。学生は授業に出席し、スタッフはIVCの内部ネットワークで重要なファイルやアプリケーションにアクセスし、ITチームはほとんどの作業を対面で行っていました。
IVCのシニアエンタープライズシステムスペシャリストであるJonathan Singhは、COVID-19が発生する前のITチームの運営方法を説明しました。「誰かが電話をかけてエラーがあると言ったら、私たちの技術者は現場に行きました。なぜなら、私たちはそこにいたからです」とSinghは言いました。「私たちは現場に行って必要なことを何でもできたので、大したことではありませんでした。」
チームは当時、強力なリモートアクセスツールを持っていませんでしたが、それを必要としていませんでした。ITチームがワークステーションにリモートでアクセスする場合、無料で利用できるTightVNCを使用していました。
COVID-19が突然IVCのキャンパスを閉鎖したとき、インストラクターはIVCのラップト�ップを自宅に持ち帰ることができました。しかし、ITチームはそれらのラップトップに対してサポートを提供できませんでした。なぜなら、彼らはそれらに直接アクセスできず、TightVNCはIVCネットワーク上にないため機能しなかったからです。
ITチームは最初のオプションとしてMicrosoft Teamsを試しましたが、それはうまくいきませんでした。
「COVIDの問題が発生したとき、私たちはリモートサポートを専用に行い始めました」とSinghは言いました。「ソフトウェアをインストールするたびに管理者の資格情報を求められる問題に直面しました。Teams セッションで起こるのは、管理者資格情報のプロンプトが表示されたときに画面がフリーズすることです。私たちはそれを見ることができません。そして、資格情報をただ伝えるだけではありません。」
Singhは、チームがユーザーをリモートで完全にサポートできる新しいツールが必要だと気づきました。「彼らはIVCのラップトップを持って来ることができなかったので、私たちはすべてのものをダウンロードして返すことができませんでした。すべてのダウンロードとインストールをリモートで行う方法を考えなければならず、そこでSplashtopが本当に役立ちました。」
ソリューション: ネットワーク全体で効果的なリモートサポートを提供
Microsoft TeamsやTightVNCが役に立たなかったため、SinghはSplashtop リモートサポート製品を求めてSplashtopに頼りました。
「Splashtop、TeamViewer、その他いくつかで概念実証を始めました」とシン氏は言いました。「私たちの技術者は、ローカル管理者の資格情報でセッションを開始で�きるので、Splashtopを最も気に入りました。「コンピュータがネットワーク外にあるときに管理者資格情報のプロンプトを上書きする方法がなかったので、それは大きな問題でした。」
リモートアクセスセッション中に技術者が日常のITタスクを実行するのを助けるいくつかの機能の中で、IVCチームは特に管理者権限で接続できる能力に満足していました。
Splashtopを試した後、Singhのチームは試したすべてのリモートサポートツールの中でこれが一番気に入ったと彼に伝えました。
「彼らはあらゆる種類のリモートトラブルシューティングにSplashtopを使用しています」とSinghは言いました、「彼らはTeamsのデスクトップ共有よりもそれを好みます。なぜなら、フルスクリーンを取得でき、ただ引き継ぐことができるからです。オプションが豊富で、より強力です。Teamsは、技術的なトラブルシューティングツールというよりも、プレゼンテーション用の画面共有です。それがSplashtopの利点であり、技術者が本当に満足している理由です。」
将来の計画
それ以来、SplashtopはIVCの技術的トラブルシューティングの好ましい方法として採用されています。それにより、シン氏はITチームがより効率的になると言います。
「TightVNCを確実に置き換えるつもりです」とSinghは言いました。「今後のアイデアは、IVCのすべてのコンピュータにSplashtopを導入することです。これにより、技術者はデスクに留まることができ、私たちのやり方を変えることができます。電話に応答し、Splashtopで迅速な修正を行う人を1人配置することができます。そして、作業をどれくらいの時間で行うかに基づいて、より良く仕事を分配することができるでしょう。」
Splashtopは、Windows、Mac、iOS、Android、Chromebooksを含む、どの教職員や学生デバイスにもリモートサポートを提供するためのソリューションを必要とするEDU ITチームにとって理想的なソリューションです。無料トライアルを今すぐ開始するか、Splashtopのリモートアクセスソフトウェアがリモート学習をサポートする方法の詳細はこちら。
制限事項
インペリアルバレー大学について
インペリアルバレー大学は、南カリフォルニアに位置し、約12,000人の学生が在籍する大学です。IVCは、地域社会の学生が学業目標を達成するのを助けるために、いくつかの学術コースで学位を提供しています。
エンタープライズIT部門には、デバイスを管理し、教職員をサポートする7人のチームメンバーがいます。
About Splashtop リモートサポート
Splashtop リモートサポートは、ITが迅速にアクセスし、必要なときにどんなデバイスにもリモートサポートを提供するための理想的なソリューションです。教育ITチームは、Windows、Mac、iOS、Android、そしてChromebook デバイスをリモートでサポートできます。簡単な9桁のセッションコードで、学生や教職員のデバイスにすぐに接続できます。
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