SplashtopはChromebookへのリモートデスクトップ接続をサポートしています。別のコンピュータからChromebookにリモートアクセスしてリモートサポートを提供します。無料でお試しください。
Splashtopのリモートサポートツールは、Windows、Mac、iOS、Androidデバイスにリモートアクセスしてサポートを提供する必要があるITチームやMSPsにとって、選ばれるソリューションです。
Now, IT pros using Splashtop can also remotely 接続 into and view Chromebook デバイス screens in real time to provide support.
ITとサポートのプロフェッショナルは、Chromebookデバイスへのリモート接続を開始する能力を長い間求めてきました。最近まで、Chromebookへのリモートアクセスをサポートする効果的なツールはありませんでした。それが今ではSplashtopで過去のものとなりました。
Splashtopの新しいChromebookサポート用リモートデスクトップは、特に教育業界でk-12から高等教育までの学生がChromebookを学習に使用している世界で、Chromebookの使用が増えている時期に登場しました。
Chromebookへのリモートアクセスについて知っておくべきことと、無料で試す方法をすべて紹介します。
どのSplashtopパッケージがChromebookへのリモートアクセスをサポートしていますか��？
リモートアクセス to ChromebooksはSplashtop EnterpriseとSplashtop リモートサポートで利用可能です（9桁のセッションコードを使用してSOSアプリで接続し、有人アクセスを行い、無人のAndroidへの接続には設定済みのSplashtop Streamerを使用します）。
Splashtop EnterpriseとSplashtop リモートサポートは、ITチームにとって最高のリモートサポートソフトウェアソリューションです。リモートサポート enables you to remotely access any computer, tablet, or mobile デバイス (including Chromebooks) to provide support the moment your user needs help. 簡単なセッションコードでユーザーのデバイスに即座に接続できます。Enterpriseは、大企業向けのオールインワンのリモートアクセスとリモートサポートソリューションです。
Splashtopを使用してChromebookにリモートサポートを提供する方法
9桁のセッションコードを使用
Splashtopを使用してChromebookにリモートサポートを提供するのは簡単なプロセスです。ユーザーがヘルプを求めたら、Android版のSplashtop SOSアプリをChromebookデバイスで開くように指示してください。アプリはユーザーにユニークな9桁のセッションコードを提供し、それを使用して自分のデバイスからリモート接続を開始できます。
接続されると、リモートChromebookコンピュータの画面をリアルタイムでリモート表示でき、ユーザーに問題解決のガイドを提供できます。
Android Splashtop Streamerを使用して
IT技術者は、管理しているChromebookデバイスにSplashtop StreamerのAndroidバージョンを設定できます。インストールが完了したら、いつでも管理しているChromebookにリモートアクセスセッションを開始できます。接続が完了すると、リアルタイムで画面をリモートで表示できます。
Splashtopを無料で試す
Chromebookから別のコンピュータへのリモートアクセスを希望しますか？
Splashtop Business Appはそれを実現できます！プロの働く人々は、SplashtopのおかげでChromebookを使って仕事用コンピュータにリモートアクセスしています。そして学生たちはコンピュータラボにリモートアクセスするためにそれを使っています！
ChromebookからMacやPCにアクセスする際、実際にコンピュータをリアルタイムでリモートコントロールでき、リモートコンピュータのソフトウェアを目の前にいるかのように使用できます。Splashtopは、リモートで作業しているユーザーがChromebookと接続されたモニターを使用して、オフィスPCのマルチモニター設定をローカルモニターで表示できるようにします。
Splashtopリモートアクセスを無料で始めて、Splashtop Business AndroidアプリをChromebookに入手して、最高のリモートアクセス体験を手に入れ�ましょう。
��リモートデスクトップ for Chromebookの詳細はこちら。