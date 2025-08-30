最近のForbesの記事では、「COVID-19は、優れたコンテンツを提供し、学生と教師を引き込む教育技術がこれまで以上に重要であるという現実をもたらしました」と述べられています。パンデミックの間に短期間でオンライン機関に変わった学術機関にとって特に当てはまります。その結果、ますます多くの学校がSplashtop リモートアクセスソフトウェアを利用して、リモート学習を強化しています。
コンピュータラボへのリモートアクセスはリモート学習を強化できます ⬇
リモートアクセスソフトウェア、別名リモートコントロールソフトウェアまたはリモートデスクトップは、教員や学生がコンピュータラボのマシンにリモートでログインし、まるでその場に座っているかのように使用できるようにします。リモートにいる学生が、ラボのコンピュータでしか利用できないソフトウェアにアクセスする必要がある場合や、天文学の授業でコンピュータ制御の望遠鏡のような機器に接続されているのがラボのコンピュータだけの場合、Splashtopはそれらのコンピュータへのリモートアクセスに最適なソリューションです。
ラボコンピュータの管理には、Splashtop �リモートアクセスが、教員や学校のITチームがすべてのコンピュータラボの機器をリモートで管理し、コンピュータラボへのアクセスが必要な学生や教師を監視し、リモートで支援することを可能にします。
さらに、個々の学生のコンピュータに追加のソフトウェアライセンスをインストールすることに関連するIT負担と管理コストを削減します。キャンパスのすべての学生にAutoCADやAdobe Creativeソフトウェアのライセンスを拡張しなければならないと想像してみてください。Splashtop リモートアクセスを使用すれば、リモートアクセスの設定は非常に簡単です。
Splashtop リモートアクセスソフトウェアは、ストリーマーアプリとクライアントアプリの2つのコンポーネントで構成されています。ストリーマーアプリはコンピュータラボのマシンにインストールされ、クライアントアプリは学生や教職員のデバイス（個人のラップトップ、タブレット、スマートフォン）にインストールされます。すべてが設定されると、学生と教職員は従来の大学のワークステーションと同じようにデバイス上で学術プログラムを実行できます！
多くのリモートアクセスソフトウェアソリューションが存在しますが、多くの高等教育機関はSplashtopを選択してニーズを満たしています。Splashtopは非常に使いやすく、安全で手頃な価格だからです。
さらに、Splashtopは、マルチモニター4kストリーミングを40フレーム毎秒（fps）でサポートし、iMac Pro 27” Retina 5kワークステーションで低遅延でのリモートセッションをサポートします。これにより、メディアおよびエンターテインメント業界の学生は、4k/5kを40fpsでリモートストリーミングし、キャンパスのワークステーションから超高解像度のビデオ、モデル、その他のファイルにアクセスでき、まるでその前に座っているかのように利用できます！Splashtopを使用している教育機関には、スタンフォード、バークレー、ペンシルベニア州立大学、コーネル大学などがあります。
教育機関はCOVID-19後に通常に戻るべきか？
Wayne State Universityの芸術学部は、学生にラボコンピュータへのリモートアクセスを提供するためにSplashtopを利用した大学の一例です。Splashtopから得られる長期的な利益として、すべての「退役」ラボコンピュータを仮想目的で使用できるようになることが挙げられます。ラボコンピュータを廃棄する代わりに、それらをまとめてインターネットに接続し、学生がリモートでアクセスできるようにしています。Laney CollegeのCTE部門も、Splashtopをリモートラボアクセスに使用し、長期的な利益を見出しています。
ダーウィニズムが私たちに一つのことを教えてくれたとすれば、それは変化に最も敏感に対応する者が生き残るということです。そして、危機が私たちに適応を強いる中で、これは組織にとっても依然として真実です。
したがって、ポストCOVIDの世界では、変化に適応するだけでなく、それを受け入れ、前進した学術機関が生き残る可能性が高いです。
これは、リモートマインドセットへのシフトにより、学術機関がより流動的で柔軟な提供を行う必要があることを意味します。
リモートコンピュータラボは今後も続くでしょう。
このポストコロナの世界が��どこに向かおうとも、Splashtopは教育をサポートするためにここにいます:
"COVID-19コロナウイルスは、私たちがSplashtopを始めた理由を鮮明に思い出させてくれます。それは、学校のような伝統的な組織が効果的なリモートアクセスソリューションを運用に組み込むことで、より柔軟になるのを助けるためです。" - Mark Lee, CEO of Splashtop