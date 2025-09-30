メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Student utilizing Remote Access on their laptop to connect with Mac computers in a school lab

学生向けのMacコンピュータラボへのリモートアクセス

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
学生たちは、自分のノートパソコン、タブレット、モバイルデバイスから安全にMacコンピュータにアクセスして操作し、必要なファイルやアプリを利用できます。

米国中の大学キャンパスがコンピュータラボにMacを増やしている理由はいくつかあります。最近の調査によると、71%の大学生がMacコンピュータを使用することを好んでいます。Macは特にグラフィックデザイン、建築、ビデオ制作などのクリエイティブな分野を学ぶ学生にとって好まれる選択肢です。

COVID-19の影響でキャンパスが閉鎖される中、大学は学生がラボコンピュータにリモートでアクセスする方法を模索しています。VPNは遅く、管理が難しく、安全ではありません。そして、多くのリモートデスクトップソリューションはMacコンピュータに対する適切なサポートを提供していません。

そのため、いくつかの大学は、学生が自分のデバイスからMacラボのコンピュータにリモートでアクセスできるようにするためにSplashtopを利用しています。学生は、自分のChromebook、iPad、ノートパソコン、または他のデバイスを使用して、Macの処理能力、専門的なハードウェア、ソフトウェアを活用できます。そして、Splashtopの高パフォーマンスリモート接続を使えば、それをリアルタイムで行うことができます！

さらに、教師はMacラボのコンピュータにリモートでアクセスして、より効果的なリモート教育体験を提供できます。

Splashtop for Mac Lab Computer リモートアクセス

Wayne State UniversityのFine, Performing, and Communication Arts (CFPCA)は、Splashtopを使用して学生にコンピュータラボへのリモートアクセスを提供している多くの大学の1つです。

Wayne Stateの学生は、Macへの高速リモートアクセスに加えて、通常は個人デバイスで実行できないMacラボのソフトウェアアプリケーションを使用する利点も得ています。

「ビデオ編集では、学生は4k、さらには8kを行っており、彼らのMacBook Proではそれを処理できません」とCFPCAのアプリケーション技術アナリストであるChris Gilbertは述べています。「そのため、学校のラボにはiMac Proがあり、学生はリモートでアクセスでき、すべてが彼らのために機能します。」

Laney Collegeのキャリアおよび技術教育（CTE）部門も、学校のコンピュータラボにリモートアクセスする教職員と学生からの好意的なフィードバックを受けています。

「一部の学生は、このソフトウェアを実行するのに十分なパワーを持たないコンピュータを持っています」と、CTEのIT部門で働くGerald Caseyは述べています。「学生はこのソフトウェアにアクセスする必要があり、そこでSplashtopが役立ちます… インストラクターはそれを気に入っています。彼らはそれがうまく機能することを信じられず、ショックを受けており、それを誇張しているとは思いません。”

ラボコンピュータのためのリモートデスクトップの未来

Splashtopは、多くの大学がキャンパスが閉鎖されたときにリモート学習を続ける方法を提供しましたが、ほとんどの大学はキャンパスが再開した後もリモートアクセスを提供し続ける予定です。

高等教育機関がリモートラボにSplashtopを使い続けたい理由はいくつかあります：

  • 学生は、自分のデバイスからラボのコンピュータやファイル、アプリケーションに安全にアクセスしてリモート学習を行うことができます。

  • 突然のキャンパス閉鎖が発生した場合でも、学生は教育を続けるために必要なリソースにアクセスできます。

  • 学生は病気の際に自宅からラボコンピュータにアクセスし、他の学生や教職員に病気を広めるのを防ぐことができます。

  • 学生と教職員は、SplashtopがMacラボコンピュータをどれだけアクセスしやすくしたかを気に入っています。

  • Splashtopは、ユーザーがMacコンピュータにリモートアクセス中にオーディオを聞くことを可能にします。

Splashtop リモートアクセスは高速で、安全、そして簡単に設定できます。学生は自分のWindows、Mac、iOS、Android、さらにはChromebookデバイスからWindows、Mac、Linuxコンピュータにリモートでアクセスして制御でき、リモートコンピュータの前に座っているかのように感じることができます。

Macラボへのリモートアクセスを有効にするのがどれほど簡単かを確認するために、今すぐ無料トライアルを開始できます。

