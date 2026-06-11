IBC2024がメディアとエンターテインメントの未来をどのように再定義しているかは、ホール14のBooth 14.B02でお確かめください。新しいトレンドを探求し、コンテンツをあらゆる場所で利用可能にし、クリエイティブ、テクノロジー、ビジネスのコミュニティと繋がりましょう。私たちは、あなたのクリエイティブなワークフローを強化する革新的なソリューションであるWacom Bridgeの発売を発表できることを嬉しく思います。
今日のペースの速いデジタル環境では、創造性に限界がありません。アーティストからデザイナーなどさまざまなクリエイティブ系の専門家は、芸術的可能性を解き放ち、ビジョンを実現する方法を常に模索しています。ただし、進化し続ける職場環境では、特にリモートワークに関しては、柔軟性と適応性が求められます。
SplashtopとWacomのコラボレーションの核心は、任意のコンピュータにつながったWacomデバイスをシームレスに使用できることにあります。複雑なデザインをスケッチするデジタルアーティスト、画像をレタッチする写真家、見事なビジュアルを作成するグラフィックデザイナーなど、ローカルのWacomタブレットをあたかもリモートコンピュータに接続されているかのように使用できるSplashtopの機能があれば、場所を問わずクリエイティブなプロセスが中断することなく継続できます。
限界のない創造性：Wacomタブレットを、リモートワークコンピュータに接続しているかのように、どこでも使用できます。