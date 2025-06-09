St. Joseph's School for the Deaf、セキュリティを強化しリモートサポートを拡大
Splashtop Enterpriseは、2人のITチームが300以上のデバイスをサポートし、セキュリティカメラを監視することを可能にします。
一目でわかる
挑戦
パンデミックの始まりに、St. Joseph’s School for the Deafは、限られた予算で学生とスタッフをリモートでサポートする必要がありました。
対処方法
ロックダウン中、St. Josephの2人のITチームは、学校のデバイスをサポートするためにSplashtopを使用しました。追加機能のために、彼らはSplashtop Enterpriseにアップグレードし、300台以上のデバイスをサポートし続けています。
結果
SplashtopはSt. Joseph’sが必要とするすべてを無敵の価格で提供しました。これにより、彼らは学生用の新しいデバイスに予算をより多く割り当てることができました。また、Splashtopを使用してセキュリティと監視の取り組みを改善する革新的な方法も見つけました。
St. Joseph’s School for the Deafより
Splashtopは、いわば有能な第3のチームメンバーです。私たちのITチームは小規模で、私とパートナーの2人だけです。このソリューションは、あらゆる作業を非常に簡単にしてくれます。
Adrianne Grant - Technology Coordinator
St. Joseph’s School for the Deafより
Splashtopサポートチームの丁寧な対応には本当に感謝しています。これはテクノロジーに携わる人々にとって極めて重要です。仕事が楽になるので本当に助かります。感謝します。
Adrianne Grant - Technology Coordinator
課題: 限られた予算で質の高いリモートサポートを提供すること
St. Joseph’s School for the Deaf は、150年以上にわたり学生に目的のある、公平で魅力的な体験を提供してきました。ニューヨークのブロンクスに位置するこの学校は、聴覚障害の有無や言語能力の有無にかかわらず、すべての学生に包括的な学習環境を提供しています。
他の学校よりも、St. Josephのキャンパス環境は学生生活にとって重要です。だから、COVID-19が学校を遠隔学習に移行させたとき、それは簡単なことではありませんでした。テクノロジーコーディネーターのAdrianne 付与は、教師やスタッフをリモートでサポートする方法を迅速に見つける必要がありました。「その体験は、まるで消火栓から水を飲むようなものでした！」
St. Joseph’sは迅速にデバイスを集め、学生が自宅からライブストリーミング授業や課題にアクセスできるようにしました。学校がノートパソコン、タブレット、Chromebookを取得した際、付与はそれらのデバイスにリモートでアクセスして迅速に問題を解決する方法を見つける必要があると感じました。
付与 は、この不確実で困難な時期にSt. Joseph'sのスタッフがサポートされていると感じられるようにしたいと考えました。「彼らが溺れ始めたら、手を差し伸べてサポートを提供できることを知ってほしかった」と彼女は言いました。
解決策: St. JosephのITチームはSplashtopで「第三のチームメンバー」を獲得
Grantは、Tech and Learningを通じてSplashtopを知る前は、LogMeInを使っていました。彼女はSplashtopを試してみることにし、その使いやすさに驚きました。「LogMeInは時々少し使いづらいことがありましたが、Splashtopのインターフェースは本当に素晴らしいと感じました。「簡単にマシンに出入りできました。」
Splashtopの価格設定も際立っています。「SplashtopはLogMeInと比較して非常に手頃です。学校にとって、それは素晴らしいことです！価格比較を見たとき、信じられませんでした。他の製品は、より少ない機能でコストが2倍です。」
付与 started using Splashtop to support remote staff during lockdown.「多くの人が自分のデバイスで在宅勤務をしていました。「私たちは彼らのコンピュータやモバイルデバイスにアクセスして、問題を解決することができました。それにより、私たちは自宅にいても高いレベルのサポートを維持することができました。」
パンデミックの初期の衝撃を超えて、SplashtopはSt. Joseph’sにとって不可欠なツールとなりました。付与はSplashtopにとても満足していたので、リモートサポート機能とセキュリティを強化するためにEnterpriseにアップグレードしました。「Splashtopは、言ってみれば素晴らしい第三のチームメンバーです。私たちのITチームは小さく、私とパートナーだけです。だから、すべてがずっと簡単になります！」
お気に入りの機能：
オンデマンドリモートサポート: いつでもどこでも誰にで�もサポートを提供するために。“Splashtopは私たちの学校に落ち着きをもたらしました。スタッフをリモートでサポートできただけでなく、家庭で技術に苦しむ学生や親もサポートできました。技術に詳しくないエンドユーザーでも簡単です。”
Remote Computer Management: パッチやアップデートをmy.splashtop.comコンソールを通じてリモートでプッシュするために。「すべてのマシンを実行しなくてもいいんだ。コンソールを通じて必要なものはすべて見えます。「私たちは二人だけなので、これなしではすべてをこなすことはできません。」
デバイス情報: 「Splashtopコンソールは、オペレーティングシステムや最後に更新された日付など、デバイスの詳細を提供してくれます。完了したことと、何をする必要があるかがわかります。ホバーするだけで情報が得られます。探しに行く必要はありません。”
セッション Logs: “セッションの後に振り返って、何が実行されたか、何が実行されなかったか、その他の重要な情報を確認できます。私はそれをいつも利用しています。」
ユーザーのグループ化と管理:「グループを作成し、人々を分類できます。エンドユーザーを見つける必要がある場合、どこに行けばいいか分かります。」
Customer support: 付与はSplashtopの素晴らしいカスタマーサービスに感動しました。「あなたのサポートチームは非常に親切でアクセスしやすいです。すぐに理解できなくても、彼らは私と一緒にいて、うまくいくようにしてくれます。私もエンドユーザーに同じことをしたいので、技術者としてそれを感謝しています。」
結果: より多くの学生用デバイス、ITサポート、学校のセキュリティをより少ないコストで
コスト削減
付与によりリモートアクセスとサポートコストが大幅に節約されたため、St. Joseph’sは学生用により多くのChromebooksとiPadsを購入できました。「私たちには大きな予算がありません。Splashtopを使えば、他の製品よりも多くのことをカバーし、より多くのことを達成できました。それは理にかなっていました。」
セキュリティの向上と安心感
アメリカの学校はセキュリティに非常に注意を払わなければなりません。「誰かが私たちの学校に侵入して子供たちやスタッフに危害を加えるなんて考えるだけで恐ろしい」と付与さんは言いました。
そのために、St. Joseph’sはSplashtopを使用してセキュリティカメラを監視しています。「私のアシスタントは毎日Splashtopを使って問題を診断し、解決しています。彼は監視カメラを確認するために、ガードハウスのコンピュータにリモートアクセスしています。
休日や勤務時間外には、リモートで接続し、キャンパスを監視し、そこにいる人を支援することができます。必要に応じて、緊急事態を迅速に当局に通知することもできます。ドアが誤って開けっぱなしになっていたり、ハリケーン後に地下室が浸水していたりするのを発見しました。
「ハリケーンの後に地下室が浸水したとき、監視カメラにリモートでアクセスして水害を確認することができました。下の階全体が浸水し、電気パネルが水中にありました。Splashtopを使えば、建物に入る前�に安全かどうかを確認して、さらなる被害を評価することができました。”付与は、「普通はSplashtopをそのように使うとは思わないかもしれませんが、私たちにとっては非常に価値があります。」と付け加えました。
サイバーセキュリティも向上
Splashtopが改善したのは学校の物理的なセキュリティだけでなく、サイバーセキュリティもです。」人々は考えませんが、学校もランサムウェアの標的にされています。「エンドユーザーとネットワークを保護することは、他の業務と同じくらい重要です」と付与は言いました。Splashtopは、付与と彼女のパートナーがすべての学校のデバイスをチェックし、可能な限り安全であることを確認するためにアップグレードを行うことを可能にします。
St. Joseph’sの“輝く鎧を着た騎士”
現在、付与と彼女のパートナーはSplashtop Enterpriseを使用して、iPad、Chromebook、ノートパソコン、デスクトップを含む約300台のデバイスをサポートしています。「私たちは主にデスクトップサポートのためにSplashtopを使用しています。「誰かが問題を抱えている場合、授業を中断することなく簡単に診断したり解決したりできます。」
スタッフがキャンパスにいないときでも、ITはデバイスをサービスできます—オフィスがロックされていても。スタッフは出張中や新入社員のトレーニング中にもリモートアクセス機能を使用します。“私たちのビジネスマネージャーは今やSplashtopを定期的に使用しています。彼は州外に住んでおり、営業時間外や自宅で作業中にファイルにリモートアクセスできます。”
Looking back at the start of the pandemic, 付与 is thankful she found Splashtop.「今振り返ってみると、すべてがどのように進行し、どのように進化したかは超現実的です。あなたの製品がパンデミックの間に私たちを救ってくれたと言えるでしょう。それが真実です。それは私たちの輝く鎧の騎士でした。」