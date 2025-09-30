TeamViewerからSplashtopへの切り替えは簡単です。自分のコンピュータにリモートアクセスしたい場合でも、他の人のコンピュータをサポートしたい場合でも問題ありません。ここでは、TeamViewerからSplashtopに移行するための簡単なステップを紹介します。
覚えておくべき最大の違い
移行時に覚えておくべき最大の違いは、TeamViewerは単一のアプリを持っているのに対し、Splashtopは2つの異なるアプリを持っていることです：
「Splashtop Streamer」は、リモートアクセス/制御したいコンピュータにインストールします。
コンピュータやモバイルデバイスで「Splashtop Business app」を使用して、ストリーマーをインストールしたコンピュータにリモートアクセスします
リモートでアクセスして制御したいコンピュータにSplashtop Streamerをインストールしてください
始めるには、Splashtopの無料トライアルまたは有料ライセンスが必要です。
my.splashtop.comコンソールにログインし、+Add Computerをクリックします。
現在使用しているコンピュータにストリーマーをインストールするか、アクセスした�い他のコンピュータにインストールすることができます。他のコンピュータにインストールすることを選択した場合、いくつかのオプションが表示されます（以下）。
通常、TeamViewer、RMM、または他の設定ツールを介してアプリを設定する場合、それらを使用してSplashtop Streamerを設定できます。EXE、MSIを介して設定するオプション、サイレントインストールを行うオプション、特定のコンピュータグループ化、スタートアップ、セキュリティ設定を備えたカスタムインストーラーを作成するオプションが利用可能です。
アクセスしたいコンピュータにストリーマーをインストールしたら、次のステップは、アクセスに使用したいコンピュータまたはモバイルデバイスにSplashtop Appをインストールすることです。
Splashtop Business Appを介してコンピュータにアクセス
Splashtop Business Appを、リモートでコンピュータにアクセスしたい任意のコンピュータまたはモバイルデバイスにインストールします。
Windows、Mac、iOS、または Android デバイスでwww.splashtop.com/appにアクセスしてアプリをダウンロードしてください。またはwww.splashtop.com/downloadsにアクセスして、ChromeやAmazonを含むすべてのプラットフォームのダウンロードを確認してください。
有料またはトライアルライセンスをお持ちの場合は、Splashtopアカウントでログインしてください。まだライセンスをお持ちでない場合は、ボタンをクリックして無料トライアルを開始してください。
以上です。どこからでもコンピュータにアクセスする準備ができ�ました！
「私はIT業界に20年いますが、良い製品を見つけたときにはわかります。サポートの観点から、これ以上のツールは求められませんでした。私はすぐに取り掛かり、すぐに終わらせます。[Splashtop]は素晴らしく、信頼性が抜群です。TeamViewerを使用した後、このプログラムは最高です。あなたもリーズナブルな価格で、TeamViewerは私の長子を含めてすべてを求めています。私はこの製品が大好きで、業界の他の人にも勧めました。」
– スチュアート・リビングストン、NuWave Backup
Splashtopを無料で試してみてください！
Splashtopを試してみたいですか？Splashtopがなぜ多くの人にとって最高のTeamViewerの代替と言われているのか、自分で確かめてみてください。今すぐ無料でお試しください。