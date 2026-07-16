IT環境の分散化、複雑化、そしてセキュリティの重要性の高まりに伴い、エンドポイント管理の統制はますます難しくなっています。チームは、より多くの時間やリソースがないまま、より多くのデバイス、アプリケーション、脆弱性、サポートニーズに対応する責任を担っています。
多くの組織が自動化やエンドポイント管理ツールに投資してきましたが、日々の業務はいまだに場当たり的な対応になりがちです。ITチームやMSPsは今もパッチの未対応分を追いかけ、複数のコンソールを切り替え、更新が正しく適用されたかを確認し、問題がすでに業務に支障をきたした後でエンドポイントの問題に対応しています。
250人のITおよびMSPのプロフェッショナルを対象にした調査に基づくSplashtopの新しい調査では、多くのチームが中途半端な状態にとどまっていることがわかりました。エンドポイント管理のモダナイズには着手しているものの、分断されたワークフロー、一貫性のない自動化、限定的な可視性によって、日常的なメンテナンス、パッチ適用、トラブルシューティング、修復対応は、必要以上に後手に回っています。
現在の事後対応型エンドポイント管理の実態
リアクティブなエンドポイント管理だからといって、必ずしもチームにツールや自動化が不足しているとは限りません。多くの場合、それはチームが依然として手作業によるフォローアップ、可視化の遅れ、分断されたワークフローに頼っており、すべてのエンドポイントを保護し、システムのセキュリティと安定性を維持していることを意味します。
1. 定型メンテナンスにかかる時間が多すぎる
日常的なエンドポイント業務は、あっという間に1週間を埋め尽くしてしまいます。ITチームは、パッチのステータスを確認し、アップデートを検証し、デバイスの健全性を確認し、障害をトラブルシューティングし、繰り返し発生する問題をフォローアップする必要があります。
Splashtopの調査によると、ITチームとMSPsチームは平均して時間の53% を日常的なエンドポイント保守に費やしています。チームの対応力の半分以上が保守に充てられると、セキュリティの改善、プロセスの最適化、より付加価値の高いIT業務に割ける時間は少なくなります。
2. 単純な問題に関わるツールが多すぎる
1つの問題を解決するのにあまりにも多くのシステムが必要になると、エンドポイント業務も場当たり的になってしまいます。技術者は、インベントリには1つのツール、パッチのステータス確認には別のツール、トラブルシューティングにはさらに別のツール、そしてリモートアクセスにはまた別のツールを必要とする場合があります。
引き継ぎのたびに摩擦が生まれます。コンテキストは失われ、作業は繰り返され、修復が成功したかどうかの確認はより難しくなります。
3. 時間外に発生する作業が多すぎる
問題の発見が遅れたり、緊�急の手動対応が必要になったりすることで、場当たり的な作業が夜間や週末にまで及ぶことがよくあります。
Splashtopの調査では、チームは計画外のエンドポイントの問題への対応に、週平均12.6時間を費やしていることがわかりました。時間外の作業を完全に避けることはできません。特に重要な更新ではなおさらです。しかし、それが常態化している場合は、より優れた可視性、より強力な自動化制御、そしてより連携された修復ワークフローが必要であることを示しています。
中途半端な状態：モダナイゼーションの取り組みが停滞する理由
ほとんどのITチームは、すでにエンドポイント管理のモダナイゼーションに着手しています。ツールは導入済みで、一部のタスクは自動化されており、パッチ適用、監視、サポートのプロセスも整備されています。
問題は、こうした改善が部分的に行われることが多い点です。自動化は特定のタスクでは機能していても、依然として手動での確認が必要な場合があります。パッチのステータスは確認できても、反映が遅れたり、複数のツールに分散していたりすることがあります。エンドポイントの問題も、完全に解決されるまでに複数回の引き継ぎが必要になることがあります。
Splashtopの調査によると、ほとんどの組織はこの部分的自動化の中間状態から抜け出せずにいます。最新化への投資は進めているものの、断片化したツールや一貫性のないワークフローによって、運用面での十分な効果を得られていません。
この中途半端な状態は、よく次のように見られます。
自動化�は存在するものの、対応できるのは一部のタスクのみ
パッチのステータスは可視化されているものの、レポートは遅延しているか、断片的です
エンドポイントの問題では、複数のツール間での引き継ぎが必要になります
修復対応は手動でのフォローアップに依存しています
ITリーダーは自動化が機能したかどうかの確認に苦労しています
こうしたギャップにより、エンドポイント管理の拡張が難しくなります。チームは以前より高度になっているかもしれませんが、ワークフローが完全に統合されていないため、日々の業務は依然として場当たり的に感じられます。
部分的な自動化ではITの作業負荷が必ずしも減らない理由
自動化は手作業を減らせますが、それはチームが一貫して適用し、結果を確認できる場合に限られます。自動化が個別のタスクに限定されていると、ITチームには避けたかったはずの同じフォローアップ作業が結局残ってしまいます。
1. 可視性のない自動化は不確実性を生みます
自動化されたアクションの実行後に何が起きたのかをITが確認できないのであれば、そのワークフローはまだ不完全です。チームは、どのエンドポイントが対象だったのか、どのアクションが成功し、どれが失敗したのか、そして次に何に注意を向ける必要があるのかを把握する必要があります。
その可視性がなければ、自動化は確認すべき項目をもう1つ増やすだけです。ITチームは、プロセスを信頼できるようになるまで、引き続きパッチのステータスを確認し、失敗の原因を調査し、結果を手作業で検証しなければなりません。
2. ポリシーのない自動化は一貫性の欠如を招く
単発のスクリプトやタスクベースの自動化は目先の問題を解決できますが、拡大するエンドポイント環境全体にスケールさせるのは難しくなります。
ポリシー主導の自動化により、チームはデバイスグループ、リスクレベル、スケジュール、業務ニーズに応じて、パッチ適用、修復対応、エンドポイントアクションをより一貫した方法で管理できます。その一貫性が重要なのは、エンドポイント管理が単発の対処ではなく、繰り返し実行できるワークフローに依存しているためです。
3. 信頼のない自動化は導入を遅らせる
より多くを自動化したいと考えているチームは多いものの、その前に適切な管理機能が必要です。これには、デバイスまたはグループごとにアクションの対象範囲を設定すること、機密性の高いアクションには承認を必須にすること、監査ログを維持すること、そして結果をレポートすることが含まれます。
こうした保護策がなければ、チームは自動化を低リスクのタスクに限定したままになる可能性があります。その結果、一部の作業は速くなる一方で、より広範なエンドポイントワークフロー全体では依然として後手対応に感じられる、部分的な自動化モデルになります。
リアクティブな状態にとどまることによる運用コスト
場当たり的なエンドポイント管理は、チームの足を引っ張るだけではありません。対応に使えるキャパシティを圧迫し、人件費を増やし、セキュリティ関��連業務の管理も難しくします。
Splashtopの調査によると、組織はエンドポイントのメンテナンス作業に平均で年間133Kドルを費やしています。このレポートでは、パッチ適用の遅れがセキュリティインシデント、サイバー保険への影響、ダウンタイム、監査での指摘と関連していることも明らかになっており、エンドポイントメンテナンスの課題がいかに迅速にビジネスレベルの懸念へ発展するかを示しています。
こうした結果は、多くの場合、分断されたツール、限定的な可視性、一貫性のない自動化、過剰な手作業によるフォローアップといった、同じ運用パターンから生じています。
エンドポイント対応が後手に回ると、ITチームは問題が発生した後の対処により多くの時間を費やすことになります。
プロアクティブなエンドポイント管理へ移行するために必要なこと
プロアクティブなエンドポイント管理へ移行するには、まず日常業務をリアクティブなままにしているワークフローのギャップを特定することから始まります。完全版レポートでは、こうした運用上の変化をさらに詳しく解説していますが、ほとんどのチームは、まずいくつかの重要な領域に注力することから始められます。
可能な限りエンドポイントのワークフローを統合する：パッチ適用、インベントリ、トラブルシューティング、レポート作成、リモートサポートに使用するツール間の不要な引き継ぎを減らします。
エンドポイントのリアルタイム可視性を向上: ITチームがパッチ適用状況、脆弱性、エンドポイントの健全性、修復結果をより明確に把握できるようにします。
タスクの自動化からポリシー主導の自動化へ：デバイス、グループ、リスクレベル全体で、パッチ、スクリプト、アラート、修復アクションの適用方法を標準化します。
制御機能とレポートで信頼を構築：スコープ設定、承認、監査ログ、結果レポートを活用して、自動化をより安心して拡張できるようにします。
検知と修復をつなぐ：不要なツールの切り替えや手作業のやり直し、コンテキストの喪失を避けながら、問題の特定から解決までスムーズに進められるようチームを支援します。
こうした改善は、すべてを一度に進める必要はありません。最も時間を消費し、最もリスクを生むワークフローにチームが集中すれば、段階的な進展でもリアクティブな作業を減らせます。
Splashtop AEMがチームの行き詰まり解消にどう役立つか
Splashtop AEMは、可視性、自動化、パッチ適用、修復対応をより連携したワークフローにまとめることで、ITチームの場当たり的なエンドポイント対応業務の削減を支援します。
エンドポイントのステータス確認、更新の設定、問題の調査、対応の実行を分断されたツールに頼る代わりに、チームは主要なエンドポイント運用を1か所で管理できます。これにより、引き継ぎを減らし、対応の確実性を高め、何に注意を向けるべきかについてIT部門がより明確に把握できるようになります。
Splashtop AEMを使うと、チームは次のことができます。
一元化されたダッシュボードから、エンドポイントの健全性、パッチステータス、システムの詳細を確認
OSおよびサードパーティのパッチ管理を自動化
CVEベースのインサイトで脆弱性を特定して優先順位付け
ポリシーベースの自動化と修復アクションを適用
管理対象デバイス全体のハードウェアおよびソフトウェアのインベントリを追跡
手動でのトラブルシューティングが必要な場合は、エンドポイントの可視性からリモートサポートへ移行
Splashtop AEMを使えば、チームは何が起きているかを把握し、エンドポイントの問題により迅速に対応し、手作業によるフォローアップを減らしながら結果を確認できます。これにより、エンドポイント運用を場当たり的なメンテナンスから、より統制され、プロアクティブなモデルへと移行できます。
調査レポート全文をダウンロード
多くのITチームはすでにエンドポイント管理のモダナイゼーションに着手していますが、ツール、自動化、可視性が十分に連携していないと、依然として場当たり的な対応に追われているように感じられます。定期メンテナンスに時間がかかりすぎ、パッチ適用にはフォローアップが多すぎ、エンドポイントの問題は解決に至るまでに多くの引き継ぎを経ています。
Splashtopの調査レポートStuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Managementでは、リアクティブなエンドポイント業務にかかるコスト、チームの前進を妨げている成熟度のギャップ、そしてリアクティブなチームと自律運用の準備が整ったオペレーションを分ける運用上の変化を、より深く掘り下げています。
レポート全文をダウンロードして、エンドポイント運用のベンチマークを行い、自社チームの成熟度を比較し、この停滞状態から抜け出すために必要なことを確認しましょう。