あなたの会社のネットワークにアクセスするデバイスは何台あり、それらはどれほど安全ですか？組織はネットワークの安全性を確保しなければなりませんが、エンドポイント保護がないと、そのセキュリティは柔軟性やリモートアクセスの犠牲になることが多いです。
幸いなことに、エンドポイント保護ツールと監視ソフトウェアを使用すれば、ネットワークを保護し、セキュリティを維持しながらリモートアクセスとハイブリッドワークをサポートできます。それを念頭に置いて、エンドポイント保護の戦略、ツール、そしてそれがどのように組織にとって価値があるかを探ってみましょう。
エンドポイント保護とは何ですか？
エンドポイント保護は、サーバー、コンピュータ、モバイルデバイスを含むデバイスをサイバー攻撃から保護するための高度なセキュリティツールとプロセスの使用です。エンドポイントセキュリティとも呼ばれるエンドポイント保護は、悪意のある活動を検出し、サイバー犯罪者を企業ネットワークから排除し、企業のデータとアプリケーションを保護します。
エンドポイント保護は、特に持ち込みデバイス( BYOD)ポリシーやリモート/ハイブリッドワークフォースを持つ��組織にとって、 サイバーセキュリティ 戦略の重要な部分です。接続されたすべてのデバイスは悪意のある行為者に侵入のポイントを提供する可能性がありますが、高度なエンドポイント保護はこれらのリスクを軽減できます。
なぜエンドポイント保護が重要なのか？
今日のデジタル環境では、従業員がオフィスやリモートで作業する際にお気に入りのデバイスを使用できるため、エンドポイント保護ツールはこれまで以上に重要です。セキュリティが確保されていないエンドポイントは、ハッカーや他の悪意のある行為者が会社のネットワークにアクセスすることを可能にしたり、内部攻撃に対してネットワークを開放したりする可能性があります。
エンドポイント保護は、これらの脅威に対して複数のレベルのセキュリティを使用してデバイスとネットワークを保護します。これにより、従業員がリスクを増やすことなく企業ネットワークに安全にアクセスできるようになります。
エンドポイント保護の動作方法
エンドポイント保護は、複数のセキュリティ機能を組み合わせて、リアルタイムで脅威を検出、ブロック、および対応します。これには以下が含まれます:
アンチウイルス、アンチマルウェア、アンチスパイウェアソリューション
ファイアウォール
侵入防止
多要素認証 (MFA)
ネットワークアクセス制御
ネットワーク管理者は、役割ベースのアクセス制御を使用して、エン��ドポイント認証を通じてユーザーアクセスを制限することもできます。このような場合、zero trust securityを使用することが推奨されます。ここでは、既定のアクセスが最も厳しく制限されており、ユーザーはネットワークへのさらなるアクセスを付与される必要があります。
これらの機能を組み合わせることで、ネットワークとデバイスを安全に保つための複数の保護層が作成されます。これにより、複数の脅威に直面しても、エンドポイント全体で機密データを保護し、ビジネスの継続性を確保します。
エンドポイント保護のコアコンポーネント
前述のように、エンドポイント保護は複数のセキュリティツールとソリューションで構成されています。では、それらがどのように連携して機能するかをもう少し詳しく見てみましょう。
ファイアウォールは、ネットワークに侵入しようとするデータをスキャンしフィルタリングすることで、攻撃からネットワークを保護します。IPアドレス、ポート、会社のプロトコルなどの設定ルールや要因に基づいてトラフィックを監視し、規制することで、不正アクセスを防ぎます。
アンチウイルスソフトウェアは、システム、デバイス、ソフトウェアを悪意のあるコードからスキャンします。ウイルスやマルウェアを検出すると、それを隔離して削除し、デバイスとネットワークを積極的かつ反応的に安全に保ちます。
データを送信する際には暗号化が使用されます。��基本的に、デバイス間でデータが転送される間にデータをスクランブルし、傍受しようとする者にとって無意味にします。データが意図した目的地に到達すると、安全に暗号解読され、通常通りに読むことができます。
エンドポイント検出と応答（EDR）ツールは、ネットワークホストやエンドポイントでの疑わしい活動を検出し調査します。これらはログ、ファイル、設定データなどを分析して異常を見つけ、行動を起こし、エンドポイントを安全に保ちます。
これらのソリューションは一緒に、デバイスやエンドポイントをあらゆる侵入や傍受の可能性のあるポイントで安全に保つための複数のセキュリティ層を作り出します。
エンドポイント保護とアンチウイルスの主な違い
アンチウイルスソフトウェアはエンドポイント保護戦略の重要な要素ですが、アンチウイルスツールを使用するだけでは、エンドポイント保護に必要な複数のセキュリティ層を提供するには不十分です。
エンドポイント保護プラットフォームは、複数の保護層を提供することで、セキュリティに対する包括的なアプローチを提供します。これには、データ暗号化、脅威検出、リモート管理が含まれ、ITチームがどこからでもデバイスをサポートできるようにします。
一方、ウイルス対策ソフトウェアは1つの仕事をしますが、それを非常にうまく行います。その仕事は、システムからウイルスを特定し、ブロックし、削除することですが、それでも重要である一方で、侵害されたアカウント、内部攻撃、その他の悪意のある行為者に対する保護はほとんど提供しません。
したがって、ウイルス対策ソリューションはエンドポイント保護ツールのスイートの重要な部分ですが、それだけではありません。
サイバーセキュリティのためのエンドポイント保護ソリューションの主な利点
以上を踏まえて、エンドポイント保護ソリューションを使用する利点は何ですか？
高度なエンドポイント保護は、安全なITインフラストラクチャに不可欠であり、適切なサイバーセキュリティの多くの利点は過小評価できません。
まず、エンドポイント保護を実装することで、脅威の検出が可能になり、ITチームは潜在的な脅威や問題を特定し、問題になる前に解決できます。脅威を源で止めることで、ビジネスの運営を妨げることなく続けることができます。
適切なエンドポイント保護は、ネットワークとエンドポイントの集中管理も提供します。これにより、複数のデバイスを一度に監視およびサポートでき、疑わしい活動を監視し、デバイス全体で更新とパッチを展開するのが容易になります。
もちろん、これによりITチームはインシデントに迅速に対応することができます。組み合わせたセキュリティツールと機能により、問題が発生した際に迅速に対応し、ダウンタイムと損害を最小限に抑えることができます。
これにより、サイバー攻撃のリスクが軽減されます。優れたエンドポイント保護戦略は、マルウェアや悪意のあるアクターからの複数の保護層を提供するため、組織は恐れることが少なくなります。
エンドポイント保護戦略のユースケース
これらは理論的には素晴らしいですが、高度なエンドポイント保護は実際にはどのように機能するのでしょうか？エンドポイント保護ツールと戦略には、あらゆる業界に役立つユースケースがいくつかあります。ユースケースには以下が含まれます：
BYODデバイスの管理: より多くの企業が従業員にオフィスや外出先で好みのデバイスを使用して働くことを許可するにつれて、異なるデバイスを監視し管理する必要性が重要になっています。
更新の効率化: エンドポイント保護ツールは、ネットワーク全体のデバイスにセキュリティ更新とパッチを展開するのを容易にします。
リモートワークをサポート: エンドポイント保護は、リモートワークの最大のセキュリティリスクに対処し、リモートおよびハイブリッドの従業員が安全に接続し、デバイスを保護できるようにします。
データ損失防止: エンドポイント保護ツールは、データを転送中に暗号化し、その転送を監視して不正アクセスから安全に保つことができます。
エンドポイント検出と応答: 脅威をリアルタイムで監視し対応することで、企業はネットワーク全体でエンドポイントを安全に保つことができます。
適切なエンドポイント保護プラットフォームの選び方
エンドポイント保護ソリューションを求める際には、ビジネスニーズに合ったものを見つけることが不可欠です。オプションを検討する際に考慮すべき重要な要素は次のとおりです:
スケーラビリティ: あなたの成長するビジネスのあらゆる段階で対応できるソリューションが必要です。
統合の容易さ: ソリューションは既存のデバイスやネットワークと簡単に統合できますか？
使いやすさ: どんなに強力なソリューションでも、使いにくければその価値を十分に引き出すことはできません。
リアルタイムの脅威検出: 出現する脅威を検出し管理する能力を含む、強力なツールスイートを備えたソリューションを使用してください。
互換性：すべてのソリューションがすべてのデバイスとエンドポイントで動作するわけではありません。ネットワーク全体でソリューションが互換性があることを確認する必要があります。
Splashtop AEMを使用して高度なエンドポイント保護を始めましょう
すべてのエンドポイントに強力な保護を求めているなら、Splashtop AEM（自律エンドポイント管理）が必要なすべてを提供します。
Splashtop AEMは、単一のコンソールからエンドポイントを安全かつコンプライアンスに準拠させるのを容易にします。ルーチンタスクを自動化し、更新とパッチを展開し、すべてのエンドポイントでポリシーを簡単に施行できます。Splashtop AEMには、リアルタイムの脅威検出、自動応答、アンチウイルス管理も含まれています。
その結果、組織とITチームは、ネットワークを安全に保ちながら、複数のデバイスを効率的に管理できます。
さらにエンドポイントのセキュリティを強化したい場��合は、Splashtop Antivirusがビジネスを保護し、サイバー攻撃のリスクを軽減します。Splashtop内からシームレスに管理および展開でき、カスタマイズ可能なポリシーと高度な脅威セキュリティを備えています。
Splashtop Antivirusには、ネットワークとエンドポイントを保護するために設計された複数の機能が含まれており、マルウェア対策スキャン、デバイススキャン、ファイアウォール、フィッシング対策スキャン、アラートがあります。これらすべてのセキュリティ層があれば、企業は常にエンドポイントを安全に保つことができます。
詳細はこちら about Splashtop and get started now with a free trial.