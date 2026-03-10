多数のリモートエンドポイントをどのように管理しますか？従来のエンドポイント管理は、ITチームがサポートするデバイスの数が限られ、心配する必要のあるパッチやアップデートがそれほど多くなかった時代には十分でした。しかし、今日の増え続けるパッチ量、リモートワークとBYODの増加、そしてITチームがより少ないリソースで多くを達成しなければならない必要性により、単にそれだけでは不十分です。
そのため、ITチームは今、自律的なエンドポイント管理ソリューションが必要です。これらのツールは、インテリジェントなポリシーベースの自動化を追加することで、時間がかかり、反復的で手作業が必要なタスクを排除し、複数の分散エンドポイントの簡単な管理を可能にします。
それを念頭に置いて、自律的なエンドポイント管理、従来のエンドポイント管理との比較、そしてSplashtop AEMのようなソリューションがどのようにITチームを強化し、どこからでもより多くのデバイスをサポートできるようにするかを見てみましょう。
定義: 従来のエンドポイント管理 vs 自律型エンドポイント管理
従来のエンドポイント管理と自律型エンドポイント管理を比較する前に、これらの定義を行う必要があります。これにより、彼らの目的、それを達成する方法、および問題がある可能性のある場所を理解するのに役立ちます。
従来のエンドポイント管理とは何ですか？
従来のエンドポイント管理は、通常、UEM/MDM/RMMツールとサービスデスクのワークフローを通じて提供される、組織全体のエンドポイントを一元的に管理することです。一般的に、インベントリ、ポリシーの実施、スケジュールされたパッチの適用に重点を置き、結果は手動による努力、チケットキュー、定期的なチェックインに大きく依存します。
従来のエンドポイント管理では、成功はポリシーまたは設定が割り当てられ、適用されたかどうかでよく測定されます。それは必ずしも検証済みの修正を意味するわけではありません。特に、デバイスがオフラインの場合や更新が静かに失敗したり、再起動が延期された場合です。
Autonomous Endpoint Managementとは何ですか？
自律的なエンドポイント管理は、大規模なエンドポイント管理におけるより自動化された運用モデルです。継続的な可視性をポリシー駆動の自動化と組み合わせることで、問題を特定し、最も重要なものを優先し、はるかに少ない手動作業で是正ワークフローを実行します。これは、リモートおよび分散されたフリートにとって特に価値があります。
自律型エンドポイント管理には通常、ITが定めたポリシーに基づき、自動化されたインベントリとエンドポイントの可視性、脆弱性とパッチの管理、設定の強制、そして自動化された修復アクションが含まれます。また、リングベースの展開、メンテナンスウィンドウ、高リスクアクションの承認、監査および説明責任のサポートのための自動記録などの護衛策に依存しています。
適切な自動管理によって、ITチームはリスクを減らし、パッチ準拠を改善し、チケットのエスカレーションを減らしながらデバイスの健康を管理することができます。
従来型対自律型エンドポイント管理比較表
違いがある中で、従来のエンドポイント管理ソリューションと自律型エンドポイント管理ソリューションはどのように比較されますか？彼らの主な違いを便利な表に分類することで、彼らがどこで似ており、どのように異なるかが明確に見えます。
従来のエンドポイント管理
Autonomous Endpoint Management
主要運営モデル
リアクティブ、手動、チケット駆動
手動作業ではなくオートメーションを使用し、積極的かつポリシー駆動型である
パッチアプローチ
予定されたパッチサイクル
リアルタイム、リスクベースのパッチ適用
サードパーティパッチのカバレッジ
制限があり、しばしば個別のツールや手作業でのパッチ適用が必要
サードパーティアプリの広範なカバレッジと自動パッチング
検出とアラート
ツール間で手動で相関を取る必要がある定期的なチェックとアラート
進行中の可視性とほぼリアルタイムのステータス報告により、CVEベースの脆弱性の洞察を提供し、修正の優先順位付けに役立てます。
是正措置
手動介入は、問題の診断、修正、および確認に一般的に必要です。
自動化された修復ワークフロー（例えば、パッチ設定, 再起動ポリシー, 修正アクション）、対応する場合はリトライ, ロギング, ロールバックも含みます
ポリシーの施行
定期的な監査とコンプライアンスチェックによる静的な施行
連続的なリアルタイム、状態ベースの施行
レポート作成と監査の準備
断片的な報告と、時間を要する監査準備
リアルタイムダッシュボードと監査対応のレポート
必要なITの労力と修正までの時間
高い労力と長い修正時間が必要で、通常は数日から数週間かかります
手間がかからず、通常数分から数時間で修正完了
エンドユーザへの混乱
より手動のタッチポイントが増え、作業中に再起動とユーザーの中断を頻繁に必要とします
インテリジェントなスケジューリングによる制御された自動化が、最小限の中断をもたらします
従来の管理から自律的管理に移行すると何が変わるのか
従来のエンドポイント管理から自律型モデルに移行すると、日々の運用で最も大きな変化が現れます。
より多くの保守および回復のタスクが自動化および標準化できるため、定型的なチケットや繰り返されるインシデントが減少します。
影��響を受けたデバイスを特定し、CVEリスクによって優先順位をつけ、スケールで更新を展開できるため、高リスクの脆弱性に対する迅速な対応が可能です。
ポリシーに基づく強制と検証された展開ワークフローによって、リモートおよびハイブリッドフリート全体でより一貫した成果を達成。
ステータス、カバレッジ、結果が一か所で見られるため、「スプレッドシート操作」と部族的な知識が減少します。
基本的な自動化から真のAEMを分ける重要な機能
しかし、すべての自動化ツールが自律的なエンドポイント管理に役立つわけではありません。True AEMは基本的な自動化を超えて、エンドポイント管理ソリューションにさらなる制御と柔軟性を追加します。これには以下が含まれます。
1. 脆弱性リスクに対応するリアルタイムの可視性
基本的な自動化が事前設定されたコマンドと選択されたエンドポイントに依存しているのに対し、AEMソフトウェアはリアルタイムの可視化と脅威検出を提供します。自律型エンドポイント管理は、ハードウェア、オペレーティングシステム、アプリケーション全体の可視性を向上させ、その後、CVEコンテキストを利用してITチームがどのデバイスが影響を受けているか、そして何を最優先にすべきかを理解するのを助けます。
2. ガードレール付きの自動修復
自立型エンドポイント管理は、安全を確保し中断を最小限に抑えるための事前設定されたガードレールを使用しながら、自動で修復タスクを実行できます。これには、潜在的な問題を�安全にテストするためのリングベースのロールアウト、便利な時間に更新をスケジュールし、メンテナンスウィンドウを使用して中断を最小限に抑えることが含まれます。
ITチームは、何らかの理由でアップデートができない端末や例外を処理するために、承認や例外の管理も行うことができます。これにより、セキュリティを管理しながら、例外に順応するための柔軟性を保ち、これらを記録し、文書化できます。
さらに、AEMソリューションには、更新がうまくいかない場合のロールバック機能や、更新のインストールに失敗した場合のリトライが含まれることがあります。これらの変更はすべて明確に文書化されているため、信頼できる監査証跡があります。
3. 大規模なサードパーティパッチ適用
ほとんどの基本的な自動化ツールには、何らかのパッチ管理機能がありますが、通常それは自分のオペレーティングシステムのためだけです。自律的なエンドポイント管理は、大規模なサードパーティアプリケーションのパッチ適用を提供し、ITチームが各エンドポイントにわたってアプリを簡単に管理および更新できるようにします。これにより、より優れたサイバーセキュリティとITコンプライアンスの向上が実現し、デバイスが脆弱性を露出した旧式のアプリを使用しないことを保証します。
4. パッチ適用を超えたポリシーと構成の強制
自動化はパッチ適用だけでなく、エンドポイント管理ソリューションはエンドポイントが適切に構成され、会社のポリシーに準拠していることを保証します。これには、設定のドリ�フトコントロール、ベースライン、自動修正が含まれ、すべてのエンドポイントがポリシーとセキュリティ要件に沿って徐々に逸脱することなく整合されるようにします。
ゼロデイと搾取の可能性のあるシナリオ：なぜ自律性が重要なのか
それでは、自律エンドポイント管理が役立ついくつかのシナリオを考えてみましょう。これらは、組織とそのITチームが頻繁に遭遇する、または心配しなければならない一般的な状況です。そのため、自律性の違いを理解することは有用です。
組織全体に分散している複数のデバイスに影響を与える、非常に悪用されやすいOSの脆弱性が発見された状況を考えてみてください。自律型のエンドポイント管理がないと、影響を受けたすべてのエンドポイントを見つけて手動でパッチを適用する必要があり、時間とリソースがかかり、人為的ミスが起こりやすくなります。
一方、自律型エンドポイント管理では、影響を受けたエンドポイントに対して、利用可能になり次第自動でパッチを設定することができます。Splashtop AEMのような優れた自律型ソリューションは、リスクとエクスポージャに基づいてパッチを優先し、リングベースの展開を使用して円滑で安全なロールアウトを確保することができます。
別のシナリオでは、脆弱性がオペレーティングシステムではなく、サードパーティアプリケーションに存在する可能性があります。影響を受けたアプリは、攻撃者に影響を受けたデバイスへのアクセスを許可し、会社全体のセキュリティを脅かす可能性があります。
多くの自動化ツールはオペレ�ーティングシステムを更新できますが、サードパーティ製アプリケーションは更新できません。他方、Splashtop AEMのようなソリューションは、OSとアプリのアップデートを同様に管理し、影響を受けたエンドポイント全体に迅速にアップデートを展開してアプリを安全に保つことができます。
デバイスがオフラインの場合はどうしますか？リモートデバイスが断続的にオフラインのままになる場合があり、これによりスケジュールされたパッチサイクルやチェックインを逃すとコンプライアンスのギャップが生じる可能性があります。自動エンドポイント管理は、次のパッチサイクルを待つのではなく、デバイスがオンラインになったらすぐに更新を自動的に設定することで、それも解決できます。
これらの状況のそれぞれにおいて、自律型エンドポイント管理は影響を受けたデバイスを迅速に特定し、優先順位を付けて対応します。すべてのパッチ設定は修復が確認されており、各更新は監査中にコンプライアンスを示すために完全にログに記録されます。
Splashtop AEM がどのようにチームの手動作業から自律的な運用へのシフトを支援するか
自律型エンドポイント管理ソリューションをお求めの際は、Splashtop AEMのような強力で堅牢、かつ安全なソリューションが必要です。Splashtop AEMは、分散エンドポイント全体でのポリシーに基づく自動化、CVEベースの脆弱性インサイト、ITチームがデバイスを安全に、コンプライアンスを守り、最新の状態に保つためのパッチと修復ワークフローを提供します。
Splashtop AEMの自動パッチ管理により、ITエージェントが手動で更新することなく、ネットワーク全体のデバイスが常に最新で安全であることが保証されます。この強力な自動化は時間とリソースを節約するだけでなく、エンドポイントや全体的なセキュリティ態勢への継続的な可視性も提供します。
Microsoft Intuneのようなツールに依存しているチームにとって、Splashtop AEMはサードパーティのパッチ適用範囲を拡大し、パッチの実行と検証のための運用コントロールと可視性を向上させることで、一般的なギャップを埋めるのに役立ちます。
Splashtop AEMには以下が含まれます:
CVEベースの脆弱性インサイトによって脅威を検出し、優先順位を付ける
リアルタイムパッチ適用と自動化でエンドポイントを最新の状態に保つ
ハードウェアとソフトウェアの可視性を常に最新のインベントリとして維持するために
修正と確認レポートで脅威と脆弱性に確実に対処する
リングベースの設定とポリシー管理で、企業ポリシーに準拠しながら安全かつ効率的に更新を設定
自律的なエンドポイント管理の準備ができているかどうか評価する方法
自律エンドポイント管理が自分に合っているかどうか不安な場合は、一歩下がって考えてみましょう。IT環境、エンドポイント、パッチの必要性などを評価し、便利なチェ�ックリストを使用して、自律型エンドポイント管理ソリューションへのアップグレードが必要かどうかを確認してください：
パッチ未処理リスト： 未処理リストは増えている、それとも安定している？もしも絶え間なくパッチが増え続けて手が回らないなら、自律的なソリューションを考える時が来ています。
サードパーティの露出: あなたの従業員は何個のアプリを使用していますか？サードパーティアプリケーションのすべての更新とパッチに追いつけない場合、それが可能なソリューションを導入する時です。
リモート艦隊の現実: デバイスはどれくらいの頻度でネットワーク外になりますか？優れた自律管理ソリューションは、リモートデバイスがオンラインに戻ったときに最新の状態に保つのに役立ちます。
監査のニーズ: 監査が来たとき、コンプライアンス是正をすぐに証明できますか？そうでない場合は、自動ログと記録を備えたソリューションが次の監査を乗り切るのに役立ちます。
チームの帯域: 通常の修正に週何時間使っていますか？自律型エンドポイント管理は、ITチーム全体で作業を効率化し、反復的な手動作業を省くことで、より切迫した問題に集中できる時間を取り戻すのに役立ちます。
リスクと規模に合ったモデルを選択してください
自律エンドポイント管理は、分散エンドポイント全体のセキュリティ、効率性、コンプライアンスを維持するための強力なツールです。優れたAEMソリューショ�ンを使用すると、ネットワーク全体のリモートデバイスを安全かつ最新の状態に保ちながら、ITチームの時間を節約し、同時に企業ポリシーの遵守を維持できます。
従来のエンドポイント管理ツールは一部の企業で依然として役立っていますが、成長する企業やリモート環境ではそれ以上のものが必要です。彼らはSplashtop AEMのような自律型エンドポイント管理ソリューションでしか提供できないスピード、セキュリティ、ガバナンス、効率を必要としています。
Splashtop AEMは、ITチームがエンドポイントを監視し、積極的に問題に対処して業務負担を軽減するために必要なツールと技術を提供します。これには以下が含まれます:
OS、サードパーティ、およびカスタムアプリの自動パッチ適用。
AIを活用したCVEベースの脆弱性インサイト。
ネットワーク全体で適用できるカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
すべてのエンドポイントにわたるハードウェアとソフトウェアのインベントリ追跡と管理。
問題が発生する前に自動的に解決するためのアラートと修正。
タスクマネージャーやデバイスマネージャーのようなツールにアクセスするためのバックグラウンドアクションで、ユーザーを中断させません。
エンドポイント全体での修正を証明し、パッチのバックログを減らす準備はできていますか？Splashtop AEMの無料トライアルを始めよう。