教育業界は近年大きく変革されました。昔ながらの学校で、教師が生徒のグループの前に立って授業を行う環境で育った人々は、今日の教室を訪れると驚くことでしょう。今日の学校はデジタルに精通しており、物理的なキャンパスを超えて教室を拡張するために技術を活用し、学生により大きな価値と向上した学習を提供しています。
リモートアクセスは、K-12、高等教育、キャリア技術教育（CTE）、コミュニティカレッジ、トレーニングなどのプログラムを多様な方法で強化する技術の一つです：
1. 緊急時の継続性を確保
リモートアクセス技術は、教育機関が「もしも」のシナリオに備えることを可能にします。これらのシナリオには、過度の降雪、山火事、その他の自然災害、またはキャンパスが何らかの理由で閉鎖される必要がある場合が含まれます。リモートアクセスを利用することで、「もしも」のシナリオが潜在的な懸念事項から通常の運用モデルの一部に移行します。学校は、対面からリモート学習にシームレスに切り替えることができ、生産性に影響を与えません。そして、学生は自宅の安全な場所から課題や宿題を続けることができます。リモートアクセスツールが整備されていることで、学生や教育スタッフは自宅のどのデバイスからでも学校で使用するのと同じコンピュータやソフトウェアを使用することができます。
「Splashtopは在宅勤務者にとって良いソリューションです - 物理的に来る必要がないし、来たくない場合や来られない場合もあります。医療問��題を抱える人々にアクセスを提供する能力を私たちに与えてくれます。来られないケースはたくさんあります。いつでもコンピュータにアクセスできるツールがありませんでした。Splashtopを追加することで、24時間アクセスが可能になります。」- Confederation Collegeのコンピュータサービスヘルプデスク技術者、Jason Deadman
2. 学生がその可能性を最大限に引き出すのを助ける
伝統的な教室環境では、学生が学校に物理的に出席できない場合、学習の機会を逃してしまいます。彼らは体調が悪いか、遠隔学習プログラムに登録しているか、プロジェクトを完了するためにもっと時間が必要かもしれません。24/7のリモートアクセスをラボに持つことで、学生は学習の時間、場所、方法、ペースをある程度コントロールでき、コースワークで優れた成果を上げることができます。
「学生がアニメーションやゲームデザインのアプリケーションをいつでも使用できることは大きな利点です。たとえそれが午前2時に冷たいピザを食べながらでも。ラボソフトウェアへのよりスムーズなアクセスが、多くの学生のプロセスを加速させることが判明しました」
- Asheville High Schoolの教師、Kathryn Bradley
3. 学生間の技術的平等を達成する
すべての学生が自宅での課題に必要な強力なコンピュータやライセンスされたソフトウェアアプリケーションにアクセスできるわけではありません。上記のシナリオでは、リモートで学ぶ必要があるときに学習が妨げられます。リモートコンピュータアクセスを使用すると、学生や教師はどんなデバイス（iPad、Mac、Windows、Chromebookなど）にもアクセスし、キャンパス内のコンピュータにリモートで接続して、教室に物理的にいるかのようにいつでも使用できます。
「私たちはそれをCOVIDソリューションとして見つけましたが、長期的には公平性のソリューションであることをすでに実感しています。すべての学生にラボとソフトウェアへの平等なアクセスを提供します。すべての学生が自分の時間でカリキュラムに参加できます。例えば、アスリートは練習のためにラボに残れないときに放課後にログインできます。特にAdobeのようなアプリケーションへのアクセスを得ることで、競争の場を平等にします。」 - Duane Roberson、CTEディレクター、コロラドスプリングス学区11
4. 既存の投資を最適化
伝統的なラボの営業時間外にキャンパス内のラボへのリモートアクセスを可能にすることで、学校は既存の投資のROIを最大化できます。学校は、新しいコンピューティングリソースに投資することなく、物理的なコンピュータラボをハイブリッドラボに変換できます。
「コンピュータが以前と変わったことは何もありません。ただSplashtopをインストールしただけで、学生はLogic Pro、Pro Tools、さまざまなプラグイン、そしてキャンパスで使用できるすべてのものを（リモートで）使用できます。今では学生は（コンピュータラボの）時間外にコンピュータにアクセスしています。それは非常に、非常に実用的です。」- Natalia Milanezi, Abbey Road Institute Londonのシニアオーディオ技術者
5. 効果的なITサポートを可能にします
ITプロフェッショナルは、ラボコンピュ��ータを最新の状態に保つという困難な任務を負っており、学生や教師に技術サポートを提供する必要があります。つまり、さまざまなデバイスをサポートし、毎日多くのリクエストに対応する必要があります。リモートアクセスを使用すると、ITプロフェッショナルは迅速にリモートでアクセスし、トラブルシューティングを行い、問題を即座に解決し、関係者全員の生産性を向上させることができます。
「(Splashtopの前は)電話の向こう側の人が何をしているのかを見ることができませんでした。想像できるように、デバイスを見ずに子供に手動リセットを指示したり、他の技術的な問題を解決させるのはほぼ不可能です。Splashtopのおかげで、サポートセッションがそれなしよりもはるかに迅速に進みました。それは非常に貴重でした！」 - Tracy Dilossi, システム管理者 / 技術サポート, Ridley School District
なぜSplashtopが教育機関にとって好まれるリモートアクセスソリューションなのか
Splashtop Enterpriseは、教育機関のニーズに合わせたリモートアクセスソリューションを提供します。これは、VPNの優れた代替手段であり、他のリモートアクセスソリューションです。Splashtopを使用すると、次のことができます:
高性能で低遅延のリモートセッションに�より、学生はコーディング、ビデオ作成、3D描画、アニメーション、グラフィックスなどのタスクを効果的に実行できます。
設定、管理、使用が簡単な直感的なプラットフォーム。ITチームは非常に迅速に設定でき、学生と教師はすぐに使用を開始できます。実際に、
コンピュータラボへのリモートアクセスを可能にし、教師や学生にリモートサポートを提供するためのオールインワンソリューション。
業界で最高のカスタマーサービス、ネットプロモータースコア（NPS）は93です。
