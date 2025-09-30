メインコンテンツへスキップ
Screenshot showcasing the remote-powered capabilities of Adobe After Effects

ビデオ: Adobe After Effects用リモートデスクトップの使用

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
Adobe After Effectsを使うための適切なコンピュータがないけれど、プロジェクトに取り組む必要がありますか？

Splashtopはまさにあなたが必要とするソリューションです。

Using Remote Desktop for Adobe After Effects

Splashtop リモートアクセス は、Adobe After Effectsがインストールされた別のコンピュータにリモート接続できるようにし、オフィスのコンピュータや他のデスクトップからAfter Effectsを個人のデバイスで使用できます。

今すぐ始めましょう！
Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを開始する
Adobe After Effectsにアクセスする必要があるときはいつでも、Splashtopを使用して自分のラップトップ、タブレット、またはスマートフォンからリモートデスクトップセッションを開始し、After Effectsがインストールされているリモートコンピュータに接続できます。ワンクリックでリモートコンピュータに接続されます。そこから、リモート画面をリアルタイムで見て、自分のデバイスから操作し、After Effectsを使用することができます。

Splashtop リモートデスクトップ セッション中、まるでそのコンピュータの前に座っているかのように、リモートコンピュータ上のすべてのアプリケーションを最大限に活用して操作することができます。After Effectsがどこにいても利用可能なので、自宅での作業中や旅行中でも生産的に過ごせます。

Splashtopの高速ストリーミング速度、HD品質とサウンド、リモートコンピュータからの即時サウンド伝送により、スムーズな編集と完璧に同期されたオーディオを簡単に確保できます（リモートMacコンピュータオーディオでも）。Splashtopを使用すると、After Effectsを使用してリモートで作業し、そのすべてのツール、広大なエフェクトライブラリ、および広範な出力形式に完全にアクセスできます。Splashtop リモートアクセスは、リモートで洗練された作業を行う機会を提供し、どこでもいつでも作業を完了するのを助けます。

Splashtopを使用すると、Windows、Mac、Linuxのコンピュータに、他のWindows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスからアクセスできます。

今すぐ始めましょう！
Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを開始する
