メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Frustrated user on laptop experiencing slow VPN connection

在宅勤務中に遅いVPNが生産性に影響を与えていますか？

Splashtop Team
所要時間 4分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

COVID-19の発生により、多くの企業がほぼ一夜にして仮想化を余儀なくされ、従業員が在宅勤務を始めました。企業は事業継続計画、災害復旧計画、またはパンデミックポリシーを動員し、在宅勤務の取り組みをサポートするためのインフラを急いで構築しています。

このインフラストラクチャの大部分は、企業がオフィスネットワークやコンピュータへのリモート接続に歴史的に使用してきたVPNです。このレガシーソリューションを使用している企業は、それに伴う問題をよく知っています。これらの問題が何であるか、そしてリモートアクセスソフトウェアがそれらをどのように克服するのかを学ぶためにさらに読み進めてください。

VPN – 旧来のソリューションとその問題

Splashtop - A Superior Alternative to VPN-based Remote Access Solutions
Splashtop - A Superior Alternative to VPN-based Remote Access Solutions

VPNを使用することは、企業がオフィスネットワークにリモートでアクセスし、仕事用コンピュータにアクセスするための従来の方法でした。現在、企業が全従業員のために在宅勤務を仮想化し可能にしようと必死になっている中で、VPNの問題が拡大し、通常の業務を妨げています。

1: このBYODの世界では、従業員はオフィスのコンピュータを使用せざるを得ません

VPNの設定方法では、侵害されたデバイスからの接続がオフィスのコンピュータや資産のネットワーク全体に感染する可能性があります。そのため、雇用主は会社支給のデバイスを通じて接続することを主張し、すべてのデバイスがマルウェアから保護されていることを確認する必要があります。これは、ますます多くの従業員が仕事に個人のデバイスを使用することを好む（Bring Your Own Device）ため、実行と維持が難しいです。

2: 複数の従業員が接続すると、パフォーマンスが低下します

VPNゲートウェイに高負荷がかかっている場合、つまり多くの従業員が同時にVPNを介して接続している場合、パフォーマンスが低下し、遅延が発生します。そのため、企業は従業員が中断なく作業できるようにVPNをオフロードする代替方法を探す必要があります。

3: それはセキュリティリスクです

企業が会社支給の保護されたデバイスの使用を義務付けているにもかかわらず、侵害されたデバイスがネットワークにアクセスしていないことを保証することはできません。もしそれが起こると、感染したデバイスが会社全体のネットワークとその資産に感染する可能性があります。

4: 設定と使用が簡単ではない

このように、VPNを通じて自宅から働く従業員が急増する場合、企業は接続数の増加に対応するためにインフラを迅速に設定する必要があります。それは、追加のVPNゲートウェイを購入し、設定し、セットアップすることを意味します。それは非常に速く面倒で高価になります。

さらに、従業員がVPNを使用するのも簡単ではありません。それは複数のステップを含み、異なるアプリのために複数のログインを覚えておく必要があります。それに加えて、接続率の低さ、高い遅延、遅いパフォーマンスがあると、不満で非生産的な従業員が生まれます。

5: 長期的な在宅勤務には適していない

VPNは、従業員がオフィスのコンピュータに迅速に接続してタスクを完了するのに効率的かもしれません。しかし、これは長期的な在宅勤務の解決策としてはうまく機能しないかもしれませんが、今この時に必要です。従業員が完全に在宅勤務をしている場合、個人的なタスクを行うときでも常にVPNに接続されたままです。それはVPNをさらに過負荷にし、会社の帯域幅の効率的な使用ではありません。

6: リモートコントロールには追加のアプリが必要

オフィスネットワークにアクセスするためにVPNを使用する際、従業員はRDPのような別のアプリに接続してコンピュータにリモートアクセスする必要があります。これにより、会社が維持するのも、従業員が接続するのも複雑になります。

Splashtop – 優れたVPNの代替

上記のように、VPNはオフィスネットワークへのリモート接続のためのレガシーソリューションであり、今日の従業員の技術トレンドやリモートアクセスのニーズに対応できません。Splashtopのような高度なリモートアクセスツールは、そのニーズにより良く対応します。なぜそうなのか？

  1. Splashtopは、ユーザーが個人のWindowsまたはMacコンピュータ、さらにはiOSやAndroidのモバイルデバイスを通じて仕事用コンピュータにアクセスできるようにします。それ

    BYODの増加傾向をサポート

  2. Splashtopは、高速で高性能な技術を使用しており、遅延や接続の問題なく、まるで目の前にいるかのようにリモートコンピュータにアクセスできます。

  3. TLS 1.2とAES 256ビット暗号化、デバイス認証、2段階認証、マルチレベルのパスワードセキュリティなど、多くのセキュリティ機能を備えたSplashtopは安全なリモート接続を提供します。さらに、従業員はオフィスのコンピュータにアクセスする際にネットワーク全体にアクセスすることなく、他のオフィス資産へのリスク露出を排除します

  4. VPNとは異なり、在宅勤務者の急増に対応して簡単にスケールアップできます。Splashtopエージェントを作業用コンピュータに一括設定するのは簡単で、その後、従業員は任意のデバイスからSplashtopアプリを通じてワンクリックでアクセスできます。 さらに、Active Directoryまたはシングルサインオンとの統合を通じて、従業員は1つのパスワードで接続できます。それは

    セットアップと使用が非常に簡単で、はるかにコスト効果が高い

  5. Splashtopは、長期的な在宅勤務の状況にも、アドホックなリモートニーズにも最適なソリューションです。従業員は、VPNを通じて接続する際のように企業ネットワークの帯域幅を消費することなく、仕事用コンピュータへのリモート接続を維持しつつ、個人のデバイスで個人の作業を行うことができます。

  6. Splashtopを使用すると、リモートデスクトップコンピュータを完全に制御できるだけでなく、追加機能として、セッション録画、リモート印刷、デスクトップの共有、監査証跡の維持なども利用できます。

今日からSplashtopの無料トライアルを始めて、自分自身で最高のVPN代替である理由を確認してください。

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

A man using a laptop and wearing headphones in a modern café, representing a seamless remote onboarding experience.
リモートワーク

リモートオンボーディング：要件、課題、ベストプラクティス

詳細はこちら
A dual monitor Mac desktop display using Splashtop remote access.
リモートワーク

リモートデスクトップのマルチモニター: 利点、設定方法、その他

詳細はこちら
A group of works standing around a desk looking at a laptop.
リモートアクセスの洞察

スタートアップ向けリモートデスクトップ: 成長と機動性をサポート

詳細はこちら
The word "Security" on a computer screen with a mouse icon over it
セキュリティ

Splashtopの多層的なセキュリティアプローチの理解

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。