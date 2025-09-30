ITチームはしばしば複数のチケットを抱え、管理する時間がほとんどなく、繰り返しの手作業がそれをさらに悪化させます。ITエージェントが時間を浪費するタスクに追われると、ビジネス全体が遅れ、プロジェクトの遅延、ダウンタイムの増加、スタッフの燃え尽きが発生します。
幸いにも、解決策があります。適切なIT自動化ツールを使用すれば、ITチームは基本的なタスクを自動化し、時間を節約し、ITの生産性を向上させることができます。
それを念頭に置いて、ITチームが対処しなければならない時間の無駄を見てみましょう。そして、Splashtop AEMのような自動化ソリューションがどのように役立つかを見てみましょう。
ITチームを遅らせるトップ5の時間の無駄
まず、ITチームが対処しなければならない時間を浪費するタスクは何ですか？Understanding what takes the most time out of your IT teams’ day will help ガイド your decisions when implementing automation tools.
主なITの時間の無駄には以下が含まれます：
1. エンドポイントの健康状態を手動で監視する
生産性とサイバーセキュリティのために健康なエンドポイント環境を維持することは重要ですが、エンドポイントを手動で監視することは時間がかかり、単調な作業です。CPU、メモリ、ディスク使用量、クラッシュログなどを常にチェックすることは、繰り返しで退屈でありながら貴重な時間を奪う可能性がありますが、問題が発生した場合に対処するためにエンドポイントを監視することも重要です。
2. OSとアプリケーションのパッチ管理
オペレーティングシステムとアプリケーションを最新の状態に保つことは、セキュアなエンドポイントを維持し、スムーズなワークフロー効率を確保するために不可欠なもう一つの重要なタスクです。しかし、更新を探し、パッチをテストし、手動でプッシュすることは、特にITエージェントが各デバイスのパッチステータスを監視する必要がある場合、時間がかかることがあります。エージェントが更新バーの完了を見守っている間に、他のタスクが積み重なることがあります。
3. 繰り返し発生するサポート問題への対応
ITの誰にでも聞いてみてください、いくつかのサポート問題は他のものよりも一般的であることを教えてくれます。これらの多くは、キャッシュをクリアしたり、サービスを再起動したり、ユーザーの設定をリセットしたりすることで解決できる簡単な問題です。しかし、エージェントは依然としてユーザーをガイドするか、自分で手動で管理する必要があります。これは、より緊急の問題に対処するために費やされる時間ですが、これらの問題に対処しないと、従業員の時間と生産性が失われる可能性があります。
4. エンドポイントへのログインによる定期チェック
複数のエンドポイントを管理するのは、適切なツールがないと難しいことがあります。��定期的なチェックやシステムステータスの確認のために複数のエンドポイントにリモートでログインすることは重要ですが、特にITエージェントが手動で対応する必要がある場合、時間がかかることもあります。しかし、エンドポイントを放置して時折のチェックを怠ると、何かがうまくいかなくなるリスクがあり、修復にはさらに時間がかかることがあります。
5. 複数のツールでのタスク追跡
ビジネスが日常業務のために複数のツールを持っている場合、それらを横断してタスクを追跡することは複雑です。中央集権的なアラートと自動化の欠如は、効率と生産性に悪影響を与える断片化されたワークフローを引き起こす可能性があります。しかし、ツールのいずれかが失敗したり壊れたりすると、生産性がさらに低下する可能性があります。
Splashtop AEMがこれらのIT時間の無駄を排除する方法
幸いなことに、これらの時間の無駄はすべて対処可能です。Splashtop AEM（自律エンドポイント管理）などのソリューションは、これらの基本的なタスクを自動化し、ITエージェントの時間を奪うことなくセキュリティと効率を維持します。これにより、ITチームは重要なメンテナンスや保守タスクを放置することなく、より緊急の問題に集中する時間が解放されます。
リアルタイムのシステム監視とアラート
監視システムは不可欠でありながら時間がかかります。リアルタイムのシステム監視を自動化することで、ITチームはパフォーマンスの問題や障害が発生した際に即座に通知を受け取り、手動の介入なしにこれらの問題に対処することができます。これにより、IT部門は過剰な時間をかけずにシステムとネットワークを注意深く監視することができます。
Automated Patch 設定
手動のパッチ設定は時間のかかるプロセスであり、エンドポイントが多いほど時間がかかる可能性があります。一方で、自動パッチ設定は、組織がOSやサードパーティの更新を自動的にインストールするのを支援し、ポリシーや作業スケジュールに基づいてスケジュールを設定することで、混乱を最小限に抑えることができます。
スクリプトベースの修復
一部の小さな問題は、シンプルなスクリプトに従うことで解決できるほど一般的です。スクリプトベースの修復を行うIT自動化ツールは、まさにそれを実行できます。この機能は、ITチームが一般的な問題を自動的に修正し、テンポラリファイルのクリアやサービスの再起動などの簡単なタスクを実行するスクリプトを作成および設定することを可能にし、小さく簡単な問題を自動的に解決できるようにします。
単一のダッシュボードからのエンドポイントの可視性
複数のエンドポイントを管理することは時間のかかる手間ですが、単一のダッシュボードに視認性を統合することで、はるかに簡単になります。これにより、ITチームは各エンドポイントを表示および管理し、適切に動作していることを確認し、必要に応じて修正を適用することができ、各デバイスに個別にログインする必要がありません。
Lightweight 設定, No Bloat
IT自動化ソフトウェアのすべての利点を考え��ると、これらのツールのインストールが複雑で時間がかかり、技術的なプロセスであると仮定するのは合理的です。幸いにも、それは全く問題ではありません。Splashtop AEMのようなIT自動化ソリューションは、他のリモート監視＆管理（RMM）ツールの複雑さなしに迅速かつ簡単に設定できます。
実際の影響: ITチームが自動化から得るもの
さて、IT自動化の本当の利点は何でしょうか？手動タスクの自動化は、毎日数分を節約する以上の効果があります。増加した速度と効率は、ビジネス全体にいくつかの利点をもたらします。
時間の節約、エージェントが反復的なタスクに費やす時間を減らし、従業員や顧客のサポートにより多くの時間を割くことができます。
反応的なサポートチケットの減少、問題がプロアクティブに特定され、自動的に対処されるため。
戦略的ITイニシアチブのためのより多くの時間、ITエージェントが反復的な手作業に追われなくなったためです。
ユーザー満足度の向上、ITチームが迅速かつ効率的に問題や潜在的な問題に対処できるため。
中断が少ない、リアルタイムの監視とプロアクティブなサポートのおかげで。
一貫したパッチ適用と文書化によるコンプライアンスの向上、規制義務を満たしていることを確認します。
Splashtop AEMが時間の無駄を排除する方法
IT自動化の利点を見れば、手動で時間のかかるタ�スクを自動化することが、時間を節約するだけでなく、生産性を向上させ、中断を減らし、ITコンプライアンスを確保するのに役立つことは明らかです。手動のIT作業は時間を浪費し、プロジェクトを遅らせ、セキュリティリスクを増加させる可能性がありますが、自動化はこれらの問題に対処し、作業をスムーズに進めます。
ここでSplashtop AEMが登場します。Splashtop AEMは、ITチームが最も重要な作業に集中できるように、重要なタスクを効率化し、何も見落とさないようにします。Splashtop AEMを使用すると、ルーチンタスクを自動化し、エンドポイントを監視し、分散環境全体にパッチを展開することができ、すべてを単一のコンソールから行えます。
Splashtop AEMはビジネスに力を与えます:
CVEベースの脆弱性インサイトでリアルタイムに脅威を特定
エンドポイント全体でパッチと更新を自動化
自動修正で問題を迅速に解決
エンドポイント全体にポリシーを適用
単一のダッシュボードから複数のエンドポイントを監視
そしてさらに！
Splashtop AEMがあなたに何を提供できるか見てみませんか？今日から無料トライアルを始めましょう！