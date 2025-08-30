企業やチームがリモートやハイブリッドの働き方を採用する中で、リモートIT管理ソフトウェアはますます重要になっています。企業が分散型インフラを持ち、どこからでも働く従業員やITエージェントがいて、従業員が好きなデバイスを使用できるBYODポリシーがある場合、適切なツールがなければすべてのエンドポイントをサポートし管理するのは難しいです。
しかし、すべてのITサポートツールが同じではありません。多くのソリューションは異なるリモートITサポート機能を提供していますが、他のものは過剰に膨らんでいたり、価格が高すぎたりします。一部のツールには、リモート環境をサポートするために不可欠なIT自動化ツールなどの重要な機能が欠けている場合もあります。
そのため、ビジネスに最適なIT管理ツールを探す際に何を重視すべきかを知ることが重要です。では、リモートIT管理ソフトウェアで探すべき10の重要な機能を見てみましょう。そして、Splashtop AEMがそれをすべて提供する方法を確認しましょう。
1. リアルタイムエンドポイントモニタリング
複�数のリモートエンドポイントをリアルタイムで監視する能力は、利用可能な最も重要なリモートITサポート機能の一つです。これにより、ネットワーク全体のデバイスの健康状態、CPU使用率、ディスクスペース、メモリ、発生する可能性のあるクラッシュイベントに関する可視性と洞察が提供されます。適切なエンドポイント監視を行うことで、問題が発生した際にそれを特定し、ユーザーに影響を与える前に迅速に対処できます。
2. 自動パッチ管理
複数の分散エンドポイントにパッチを展開することは時間がかかるプロセスですが、それでもセキュリティとITコンプライアンスを維持するために不可欠です。エンドポイント管理ソフトウェア with 自動パッチ管理 機能により、ITチームはすべてのエンドポイントにわたってOSおよびサードパーティアプリケーションのパッチをスケジュールおよび設定することができ、時間を大幅に節約し、各デバイスとアプリケーションを最新の状態に保ち、すべてのエンドポイントで最新のセキュリティを確保します。
3. スクリプトベースの自動化
一部の再発する問題は、スクリプトで解決できるほど単純で、エージェントが頻繁に対処しなければならないほど一般的です。スクリプトベースの自動化は、これらの問題を大規模に解決するためのカスタムの事前構築されたスクリプトを実行し、手動の介入を必要とせずにエンドユーザーを自動的に支援します�。キャッシュのクリアやサービスの再起動などの繰り返し作業の時間を節約し、必要なユーザーに即座に支援を提供します。
4. カスタムアラートとしきい値
何か問題が発生したときは、ITチームがすぐに知る必要があります。リモートITサポートツールには、リソース使用量、サービスの失敗、または即時の注意が必要な他の条件に基づいてカスタムアラートを含めることができ（そして含めるべきです）。これにより、ITチームは優先順位を設定し、まず対処すべき問題に取り組むことができ、小さな問題が大きな問題になるのを防ぎます。
5. リモートアクセスとサポートツール
ITサポートチームは、エージェントやエンドユーザーがオフィスにいるか外出中であるかに関係なく、エンドユーザーのデバイスに接続できる必要があります。リモートアクセスとサポートツールは、ITエージェントがエンドポイントに迅速に接続し、画面共有でエンドユーザーをガイドしたり、デバイスを直接操作したりしてライブトラブルシューティングを提供することを可能にします。
これはリモートワーク環境にとって重要であり、ITエージェントがどのデバイスからでもリモートユーザーを支援できるようにします。少人数のサポートチームでも、リモートサポートソフトウェアの使いやすさと効率性でより多くのユーザーをサポートできます。
6. 中央集権型ダッシュボード
複数のエンドポイントを追跡する必要がある場合、リモートIT管理は集中ビューがないと難しいです。最良のエンドポイント管理ソフトウェアソリューションには、すべてのデバイスを単一のインターフェースから管理できる集中ダッシュボードが含まれており、ツールを切り替えたり、各マシンにログインしたりする必要がありません。これにより、分散エンドポイントの管理が容易になり、より効率的な環境が作成されます。
7. 軽量な設定と低オーバーヘッド
リモート監視と管理 (RMM) ソリューションは、膨大で複雑であるという不幸な評判があります。これはどの会社にとっても課題となる可能性がありますが、小規模なITチームやリソースが不足しているチームにとっては大きな不利となります。最良のIT管理ツール（Splashtop AEMのような）は、軽量でユーザーフレンドリーであり、高いオーバーヘッドを必要とせずに簡単に設定できるため、あらゆる規模のビジネスやITチームにとって強力なソリューションとなります。
8. クロスプラットフォーム互換性
ビジネスが日常業務でさまざまなオペレーティングシステムやプラットフォームを使用することは珍しくありません。特にInternet of Things（IoT）や持ち込みデバイス（BYOD）ポリシーを考慮に入れるときに。これにより、Windows、macOS、両者の組み合わせなどを使用して環境を管理できるクロスプラットフォーム互換性を備えたリモートサポートツールが必要になりました。優れたリモートIT管理ソリューションは、オペレーティングシ��ステム全体で機能するように設計されており、さまざまなデバイスを使用するビジネスに最適です。
9. リモートサポートワークフローとの統合
リモートIT管理ソフトウェアはそれ自体で強力なツールですが、リモートサポートワークフローと統合する必要があります。この統合は、監視、パッチ適用、リモートアクセスを単一のソリューションに組み合わせ、ITチームが複数のツールを扱ったり、プログラム間を切り替えたりすることなくサポートを合理化できるようにします。
10. スケーラブルでコスト効果の高いライセンス
最高のIT管理ツールを求めるなら、大金を払うことを期待するかもしれませんが、最高の機能が必ずしも最高の価格で提供されるわけではありません。例えば、Splashtop AEMは、あらゆる規模の企業に手頃な価格で提供され、必要な機能だけを取得できるようにスケーラブルなライセンスを提供しています。これにより、チームとデバイスの数に応じてスケールする価格モデルを選択できるため、ITサポートツールがビジネスと共に成長できます。
なぜSplashtop AEMが現代のITチームに必要なすべてを備えているのか
最高のリモートIT管理ソフトウェアを作る要素を見てみると、1つのソリューションがすべてを備えています: Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management)。Splashtop AEMは、これらの必須機能のすべて（およびそれ以上）を備えており、シンプルさ、セキュリティ、価値��に重点を置いて構築されています。
Splashtop AEMを使用すると、ITチームはリモートデバイスの広範なネットワークを簡単に管理でき、自動化ツール、パッチ管理、リアルタイムアラートなどが完備されています。これにより、ITリーダーは他のRMMソリューションの複雑さなしにすべてのエンドポイントを管理する力を得ます。
さらに、Splashtop AEMはSplashtop リモートサポートおよびSplashtop Enterpriseとシームレスに統合されます。これにより、ITチームは会社全体のリモートデバイスに簡単にアクセスし、サポートし、管理することができ、どこからでも技術サポートを提供するためにリモートデバイスに直接アクセスすることができます。
Splashtop AEMを始めましょう
適切なリモートIT管理ソフトウェアは、チームの生産性とセキュリティを左右する可能性があるため、賢く選ぶことが重要です。派手なダッシュボードを超えて、ITチームを強化し、ビジネスの問題に取り組むために必要な機能を備えたソリューションを選ぶ必要があります。
Splashtop AEMは、あらゆる規模のITチームがエンドポイントを効率的に保護および管理するために必要な自動化、可視性、および制御を提供します。Splashtop AEMを使用すると:
すべてのエンドポイントを単一のダッシュボードから監視します。
問題になる前に自動的に解決するアラートと修復。
CVEベースの脆弱性インサイト。
エンドポイント全体でOSおよびサードパーティア�プリのパッチを展開し、脆弱性や重大な問題が発生した際に自動的に対処します。
スクリプトベースのスマートアクションでルーチンタスクを自動化します。
すべてのエンドポイントでポリシーをカスタマイズして施行します。
すべてのエンドポイントでハードウェアとソフトウェアのインベントリを追跡および管理します。
ユーザーを中断させずにタスクマネージャーやデバイスマネージャーなどのツールにアクセスするためのバックグラウンドアクション。
そしてさらに！
ビジネスが必要とするスピードと効率で、すべてのエンドポイントを管理する時が来ました。今日から無料トライアルを開始し、Splashtop AEMがリモートIT管理をどれほど簡単にするかを確認してください：