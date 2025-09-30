メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Student accessing school software in a computer lab remotely using a laptop

学生が自宅から学校のライセンスソフトウェアにアクセスする方法

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
学生たちは、自宅のデバイスから学校のコンピュータにリモートアクセスすることで、Microsoft OfficeやあらゆるCareer & Technical Education (CTE)ツールなどのプログラムを実行できます。

K-12の学区や大学がハイブリッドスケジュールまたは完全にリモートでの秋学期に備える中、重要な問題が対処されなければなりません。学生が自宅で学習しているときに、学校のコンピュータにホストされているソフトウェアアプリケーションをどのように使用できるでしょうか？

これらのソフトウェアプログラムのライセンスは非常に高価であることが多く、すべての学生デバイスにライセンスを提供するのは経済的に実現不可能です。

また、多くのCTEプログラムでは、リソースを多く消費するソフトウェア（例えば、グラフィックデザイン、ビデオ編集、3Dモデリングなど）を使用しており、これらを実行するには高性能なコンピュータが必要です。ほとんどの学生は、これらのプログラムを実行するのに十分な性能を持つコンピュータを自宅に持っていません。実際、多くの人がChromebookを使用しています。

もう一つの問題は、多くの学校がラボでMacコンピュータを使用している一方で、家庭の学生はMacコンピュータを持っていないかもしれないということです。

管理者とITはこれらの課題をどのように克服するのでしょうか？

Splashtop remote access for labsを使用すると、学校のコンピュータとそれらが既にホストしているソフトウェアライセンスを活用し、学生が自宅の任意のデバイスから学校のコンピュータにリモートアクセスできるようにすることができます！

仕組み

学区や大学は、ラボコンピュータにSplashtopを設定し、学生が自宅のデバイスから接続できるようにすることができます。アカウントが設定されると、学生はデバイスでSplashtopアプリを開き、アクセスしたい学校のコンピュータを選択してリモート接続を開始できます。

接続されると、学生はリモートコンピュータの画面をリアルタイムで見ることができます。彼らは自分のキーボードとマウスを使って、リモートコンピュータの前に座っているかのようにリモートで操作することができます。

学生は、自分のWindows、Mac、Chromebook、iPad、iPhone、またはAndroidデバイスから、学校のWindows、Mac、またはLinuxコンピュータにアクセスできます（Splashtopはクロスプラットフォーム対応です）。

学生は自宅からどのソフトウェアプログラムを実行できますか？

Splashtopの最高の部分の一つは、リモートコンピュータにある任意のファイルやアプリケーションにアクセスできることです。これは、Chromebook（通常はインストールされたアプリケーションを実行できないデバイス）から接続している場合でも、リモートコンピュータ上の任意のプログラムを開いて実行し、対面しているかのように使用できることを意味します。

学生が自宅からアクセスできるアプリケーションには、以下が含まれます（ただしこれに限定されません）：

  • Microsoft Office（Word、Excelなどを含む）

  • グラフィックデザイン（Adobe Creative Suite、Photoshopなど）

  • ビデオ編集 (Premier, After Effects, iMovie, Animate, etc.)

  • CAD(AutoCAD、Revitなど)

  • .. そしてもっと多く

Splashtopの無料トライアルを今すぐ開始して、自分で試してみてください。そして、Lenawee Intermediate School DistrictWayne State UniversityLaney CollegeがSplashtopを使用して学生に学校のコンピュータへのアクセスを提供した方法についてのケーススタディをぜひご覧ください。

追加リソース

