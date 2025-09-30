メインコンテンツへスキップ
Splashtop News

Splashtopニュースとアップデート - 2019年10月

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
今月のSplashtopの新機能、最新ニュース、ビジネス、MSPs、ITプロフェッショナル、個人、教育向けのヒントをご覧ください。

新しい紹介プログラム - 報酬をゲットしよう！

Splashtopでは、新しいSplashtop紹介プログラムを導入しました。友人、家族、同僚をSplashtopに紹介することで素晴らしい報酬を得ることができます。対象となる商用利用プランに加入すると、あなたは$10-$500のAmazonギフトカードを受け取り、彼らはサブスクリプションにボーナスタイムを得ることができます。Splashtopアカウントでログインして始めましょう。

新しい紹介プログラムに参加する

