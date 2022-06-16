SplashtopがZendeskとの新しいリモートサポート統合をリリース
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Zendesk Supportのユーザーは、Splashtop SOSサービスを使用して、チケット内からクライアントのコンピュータにリモートアクセスできるようになりました。
カリフォルニア州サンノゼ、2019年10月23日 – Splashtop Inc.は、リモートアクセス、コラボレーション、リモートサポートソリューションの世界的リーダーとして、Zendesk, Inc.と提携し、Splashtopのリモートサポート技術をZendesk Supportプラットフォームに導入しました。
この統合により、Zendesk Supportユーザーは、Splashtop On-Demand Support（Splashtop SOS）サービスを使用して、チケット内からクライアントのコンピュータへのリモートセッションを開始できます。接続されると、リアルタイムで顧客のコンピュータを見て操作でき、迅速にトラブルシューティングと問題解決が可能になります。リモート接続が終了すると、セッション情報は自動的にZendesk Supportチケットに記録されます。
Splashtop SOSは、顧客をサポートするために迅速で信頼性が高く、安全な方法を必要とするサービスデスク/ヘルプデスクの専門家向けに設計されたリモートサポートソリューションです。SOSを使用すると、ユーザーは事前のインストールなしで、助けが必要な瞬間に任意のデバイスにリモートでアクセスできます。
Splashtop SOS for Zendeskの主な機能
Zendesk Supportチケット内からクライアントのWindowsおよびMacコンピュータへのリモートアクセスセッションを簡単に開始できます。クライアントのコンピュータにソフトウェアのインストールは不要です。
Splashtop SOSの便利なサポート機能を活用して、ファイル転送、リモート再起動、技術者デスクトップの共有などを行いましょう
リモート接続が終了したら、チケットにセッション情報を自動的に記録します
すべてのリモートサポートセッションでTLSおよび256ビット暗号化を含むセキュリティ機能を使用してコンプライアンスを確保します
「私たちは、Zendeskに最高のリモートサポートソリューションを提供できることを誇りに思います」と、SplashtopのCEO、Mark Lee氏は述べています。「Zendesk Supportは、組織がより良い顧客関係を構築するのを助けます。Splashtop SOSをZendeskプラットフォームに導入することで、Zendeskユーザーを顧客のデバイスに接続し、この使命をさらに推進しています。これにより、より迅速で信頼性の高いサービスを提供することで、顧客満足度を向上させることができます。」
利用可能性
Splashtop SOS 統合 appはZendesk Marketplaceで無料で利用可能です。統合アプリはSplashtop SOS Unlimitedと連携し、Splashtopのウェブサイトから購入または無料で試すことができます。設定手順を含む詳細情報は、https://www.splashtop.com/partners/integrations/zendeskで確認できます。
SOS ライセンス Giveaway to Zendesk Customers
新しい統合を祝して、Splashtopは、Zendesk Marketplaceから無料のSplashtop SOS統合アプリをダウンロードし、SOS Unlimitedの無料トライアルを開始し、エントリーフォームを完了した最初の20人の資格を持つZendesk Support顧客に無料のSOS Unlimitedライセンスを提供しています。
About Splashtop SOS
Splashtop SOSは、リモートサポートを簡単に提供します。簡単なセッションコードでユーザーのWindows、Mac、iOS、Androidデバイスに接続します。ユーザーの物理的な場所に移動する時間やお金を無駄にする必要はありません。必要なときにリモートで接続し、すぐに制御を取ります。問題を迅速に診断し修正し、顧客を満足させます。無料トライアルは以下で利用可能です：https://www.splashtop.com/sos
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、最高の価値と最高のリモートコンピュータアクセスおよびコラボレーションソリューションを提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtop リモートサポートサービスは、ITおよびMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、そしてIoT（Internet of things）をサポートすることを可能にします。Splashtopのオンデマンドサポートソリューションは、サポートおよびヘルプデスクチームがコンピュータやiOSおよびAndroidデバイスにリモートでアクセスしてサポートを提供できるようにします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360やClassroomが含まれており、デバイス間で効果的な画面共有、1対多を可能にします。2,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら：https://www.splashtop.com