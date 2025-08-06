Splashtop 紹介プログラム
Splashtopから購入を紹介して報酬を得る
紹介までの簡単3ステップ
サインアップ
下にメールアドレスを入力して、パーソナライズされた紹介リンクを取得してください。
あなたの紹介リンクを共有する
紹介リンクを共有し始める あなたのウェブサイトのホームページ、YouTube動画、ブログ、ソーシャルメディア投稿で。それだけで簡単です。紹介リンクを好きな方法で共有できます！メール、テキスト、ソーシャルメディア、個人ブログなどを利用できます。
報酬を獲得
誰かがあなたのリンクをクリックすると、Splashtopユーザーアカウントのアクティビティをあなたの紹介リンクを通じて追跡し始めます。彼らが購入を行った場合、その販売をあなたに帰属させ、すぐに報酬を獲得し始めます！