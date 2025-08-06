メインコンテンツへスキップ
Splashtop 紹介プログラム

Splashtopから購入を紹介して報酬を得る

「紹介を開始する」ボタンのある「パーソナライズされたリンクを取得する」というフォームではなく、このメッセージが表示される場合は、プライバシー設定または広告ブロッカーによってサインアップフォームがブロックされている可能性があります。画面の左下にある Cookie アイコンをクリックし、ターゲット広告とパーソナライゼーションのカテゴリがオンになっていることを確認します。それでも問題が解決しない場合は、広告ブロッカーを無効にしてみてください。それでも問題が解決しない場合は、referral@splashtop.com までご連絡ください。

紹介までの簡単3ステップ

  • サインアップ

    下にメールアドレスを入力して、パーソナライズされた紹介リンクを取得してください。

  • あなたの紹介リンクを共有する

    紹介リンクを共有し始める あなたのウェブサイトのホームページ、YouTube動画、ブログ、ソーシャルメディア投稿で。それだけで簡単です。紹介リンクを好きな方法で共有できます！メール、テキスト、ソーシャルメディア、個人ブログなどを利用できます。

  • 報酬を獲得

    誰かがあなたのリンクをクリックすると、Splashtopユーザーアカウントのアクティビティをあなたの紹介リンクを通じて追跡し始めます。彼らが購入を行った場合、その販売をあなたに帰属させすぐに報酬を獲得し始めます

よくある質問

Splashtopのプログラムに参加するには、Splashtopの顧客である必要がありますか？
プログラムに参加できるのは誰ですか？
誰/何が有効な紹介ですか？
どの製品が紹介の対象になるの？
購入が資格を満たさない理由は？
特別なページからサインアップしなかった場合はどうなりますか？購入後やトライアル開始後に紹介コードを適用できますか？
紹介の報酬は何ですか？
最大でいくら稼げるの？
紹介した人の支払いはいつ受け取れるの？
まだ質問がある場合はどうすればいいの？
利用規約は何ですか？
