今月のSplashtopでは、新しいアプリのリリース、my.splashtop.comコンソールへの新機能の追加、新しい統合、新しいリモートサポートソリューション、そして新しい紹介プログラムが盛りだくさんです。
New Splashtop リモートサポート 統合 with Zendesk
Splashtop リモートサポートはZendesk Supportと統合されました！ 数回のクリックで、Zendesk Supportプラットフォーム内から顧客のコンピュータへのリモートアクセスセッションを開始できます。詳細はこちら about Splashtop リモートサポート with Zendesk
Splashtop Enterprise for リモートサポート
新しいオンプレミスのリモートサポートソリューションが、クラウドベースのソリューションよりも好ましい場合のオプションとして利用可能になりました。Splashtop Enterprise for リモートサポートについての詳細はこちら
Splashtop リモートアクセス for Linux
Splashtop リモートアクセスおよびSplashtop リモートサポートパッケージと連携するLinux用の新しいSplashtop Streamerをベータテスト中です。今すぐベータ版にサインアップできます https://www.splashtop.com/linux。
Windows および Mac 用の Splashtop Business アプリ 3.3.4.0
この新しいリリース（Windowsは2019年10月4日、Macは2019年10月29日）は、複数の新機能と強化を備えています。
大規模なコンピュータリストの高速レンダリング
コンピュータリストでどのユーザーがログインしているかを確認
コンピュータ名の横にあるギアアイコンをクリックすると、詳細情報が表示されます（OSバージョン、ユーザー、最後のセッションの期間）
予期しない接続の問題でセッションが中断された場合の自動再接続
マルチモニター、Androidストリーマー、Linuxストリーマーのための更新されたツールバーサポート
グループへの割り当て機能を改善
Better compatibility with MacOS Catalina (for Mac クライアント)
様々な修正
Splashtop Streamer 3.3.4.0 Windows およびMac用
このリリースは、新機能、セキュリティと安定性の向上、ファイル転送速度の向上、様々なバグ修正のための主要なアップデートです。Windowsストリーマーは2019年10月7日にリリースされ、その後2019年10月29日にMacストリーマーがリリースされました。これは、今後数週間で現在のインストールに自動的に展開されるか、my.splashtop.comコンソールを介して設定されたストリーマーを手動で更新することができます。
iOS用Splashtop Business App v2.7.8.1
iOS用のSplashtop Businessアプリが最新の新しいiPhoneとiPad Proを完全にサポートするように更新されました。さらに、この新バージョンは2019年10月4日にリリースされ、これらの新機能と強化された機能を備えています。
新機能：コンピュータリストが再設計され、1ページにより多くのコンピュータを表示し、フォルダビューが再設計されました。
新機能：セッション内ツールバーが再設計され、完全に構成可能
新機能：リモートコンピュータで異なるターミナルセッションを切り替える。
新機能：チャット、ブランクスクリーン、キーボードとマウスのロック、クリップボードをキーストロークとして貼り付け、リモートサポートの再起動と再接続のための新しいツールバーアクション。
新機能：リモートコンピュータへの自動ログイン。ユーザーの許可を得て、アプリがリモートコンピュータに自動的にログインすることができます。
さまざまなバグ修正とバッテリー使用の改善
My.splashtop.comコンソールの強化
設定パッケージ作成時のオプションのフォーマットが改善されました
「ブランクスクリーン」は、設定パッケージオプションとして利用可能になりました。
LogMeInからSplashtopへの移行を容易にするための新しい「LogMeIn Centralコンピュータ説明を使用」オプション
リモートサポート Premiumは、Avast（Free、Internet Security、Business、Premier）およびMicrosoft Security Essentialsのエンドポイントセキュリティステータスを表示します。
新しいアカウントやパスワード変更時の強化されたパスワードセキュリティガイダンスと要件
新しいSplashtop紹介プログラム
友人や同僚をSplashtopに紹介し、彼らが新しいサブスクリプションを開始すると、あなたと彼らの両方が報酬を得ることができます。Splashtop紹介プログラムにサイン��アップ