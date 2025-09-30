メインコンテンツへスキップ
Splashtop exhibitor smiling at a conference booth with promotional materials

ChannelPro SMB Forum 2019でのSplashtop

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
Splashtopは今週（2019年9月）、カリフォルニア州サンノゼで開催されたChannelPro SMB Forumのスポンサーを務めました。イベントに参加したMSPs（マネージドサービスプロバイダー）、ITソリューションプロバイダー、コンサルタント、システムインテグレーター、そしてSplashtopの顧客とお会いできて素晴らしい時間を過ごしました。今年のイベントの中で最も便利な場所でもあり、私たちのオフィスからわずか12マイルの距離でした。今年初めには、アトランタジョージア版のイベントもスポンサーしました。

Splashtopのブースで

Splashtopのブースでは、Splashtop リモートサポート (On-Demand Support) と SRS Premium を紹介しました。両方のソリューションは、応答時間を短縮し、コンピュータにリモートアクセスしてサポートを提供することで、移動時間とコストを節約したい人々にとって魅力的です。

イベント参加者が興味を持ったトップ項目のいくつかは次の通りです：

  • 現在の高価なリモートアクセスソリューションに代わる、よりコスト効果の高い代替案を見つける

  • 現在のツールセットにオンデマンドのクイックサポートソリューションを追加し、iOSやAndroidデバイス、RMMで管理されていないコンピュータにリモートでアクセスできるようにします。


Splashtopの営業チームのVivianがChannelPro SMB ForumのSplashtopブースにて

これらのリモートサポートソリューションのそれぞれについての詳細情報と、それぞれを選ぶべき主な理由をご紹介します。

Splashtop Remote Support

  • WindowsおよびMacコンピュータへの無人および有人のいつでもアクセス（プレミアム版では無人のAndroidアクセスも可能）

  • TeamViewerと比較して50％、LogMeIn Centralより最大80％安いリモートアクセスソリューション

  • コンピュータの数に基づいてライセンスされ、25台のコンピュータで¥6,600から始まります

Splashtopがベストベンダービデオ賞を受賞

イベントの終了時に、ベストセルフィービデオ賞を受賞して興奮し、嬉しかったです。イベントのシルバースポンサーの各社は、自社の紹介と提供内容を簡単に紹介する短いビデオを録画する機会がありました。


ItaloとTrevorは、Splashtopに関するビデオで「ベストセルフィービデオ」賞を受賞しました

Splashtopが次に参加するイベントはどれですか？

次にどこに行くかを確認するには、Splashtopのトレードショーとイベントカレンダーをご覧ください。今年は20以上のイベントでスポンサーと出展を行っています。

大きな感謝

イベントで私たちのブースに立ち寄ってくださったすべての現在のSplashtopのお客様/パートナーに感謝します。Splashtopをビジネスでどのように使用しているか、何が気に入っているか、将来どこに行きたいかを聞くことができて嬉しかったです。そして、素晴らしいイベントを開催してくれたChannelProに感謝します。ジョエル、リサ、そしてChannelProチームの皆さんと一緒に仕事をするのが楽しいです。

詳細はこちら and start a free trial: Splashtop リモートサポート

