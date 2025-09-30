メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Man in Splashtop attire at an event, with promotional backdrop about remote support solutions

小売業のビッグショーに初めて出展した感想

Splashtop Team
所要時間 4分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

小売業界を100年間集めてきたイベントに参加できたことは素晴らしい経験でした。1月16日から18日に開催されたNRF: Retail’s Big Showには、10,000人以上の参加者と800社の出展企業が集まりました。

今年の公式テーマは「加速」でしたが、TargetのCEO、Brian Cornellは開会の挨拶で小売業の現状を簡潔にまとめました。2022年には、小売業者は「必要に応じて予測し調整する」必要があるとCornellは述べ、参加者に「機敏性、適応性、柔軟性」に焦点を当てるようアドバイスしました。彼の言葉は、パンデミックの再度の急増にもかかわらず、対面で開催されていたイベントで確かに真実味を帯びていました。

Splashtop's booth at NRF. Photo Credit: Carolyn Chan

SplashtopのNRFでのブース。写真提供: Carolyn Chan

NRFでのSplashtop

Splashtopは小売業界向けに素晴らしいソリューションを提供しており、オミクロン変異株に対する懸念にもかかわらず、ショーに直接参加し、Splashtopの名前を小売コミュニティに知らしめることが重要でした。多くのスピーカーや出展者がイベントを辞退し、当然ながら全体の参加者数に影響を与えました。

イベント主催者は「ショーは続けなければならない」と決定し、Javits Centerのスタッフはそれを可能な限り安全な環境で実現するために全力を尽くしましたが、ショーの最終日の正午には展示ホールはゴーストタウンとなっていました。入場にはワクチン接種の証明が必要で、常にマスクを着用しなければならず、現場でのCovidテストが提供され、無料の自宅用Covidテストキットがすべての参加者に提供されました。

私たちの目標：ブランド認知度の向上

3日間のイベントの目標は、小売コミュニティでのブランド認知度を高めることでした。エンタープライズグレードのセキュアリモートアクセスとサポートソリューションを必要とする潜在顧客であるエンドユーザーや、ネットワーキングとパートナーの観点からの他のベンダーの両方を対象としています。

私たちのブースは最大でも派手でもありませんでしたが、IBM、SAP、Oracle、Fortinetのような業界の巨人の隣に立っていることに誇りを持っていました。残念ながら、展示会の来場者数は予想された40,000人には遠く及びませんでした。オミクロンはもちろんのこと、人々が参加を控える要因となりましたが、寒い休日の週末でもありました。それでも、私たちのチームは潜在的な顧客やネットワークの接続と素晴らしい会話を交わしました。誰かが私たちのところに歩いてきて、Splashtopアプリを携帯電話で開き、「ここに来る直前までSplashtopを使っていました！」と言いました。

Elvis Malacara at Splashtop's NRF booth. Photo credit: Carolyn Chan

SplashtopのNRFブースでのElvis Malacara。写真提供: Carolyn Chan

イベントは素晴らしかったものの、出席した多くの製造業者にとって、対面の機会が必要だったため、足元の交通量の不足が明らかでした。セールスはシンプルなゲームです。野球のように、10件の見積もりを出して3件を成約すれば、殿堂入りです。

ホットトピックとトレンド

イベントでは、小売業界の最も差し迫った問題のいくつか、サプライチェーンや持続可能性から、「大辞職」時代の従業員の採用と保持までが取り上げられました。メタバースとNFTもその時期があり、Best BuyのCEOは、メタバースでの小売を探求することで顧客エンゲージメントの曲線を先取りすることについて話していました。RISは、NRF 2022からの主なポイントについての素晴らしい記事を書きました。詳細はこちらをご覧ください。

摩擦のない部分的に自動化された店舗からeコマースやCRMソリューション、POS技術の開発まで、Expoフロアで展示されているすべてを見るのは私たちにとってエキサイティングでした。Splashtopは、多くのベンダーが自ら解決しようとしているニーズを明確に満たしています: ダウンタイムを減らして顧客体験を向上させる。私たちのリモートテクサポートは、ITチームが現場にいなくても潜在的な技術的問題やダウンタイムを回避するのを可能にします。これは顧客体験を向上させるための費用対効果の高い方法です。

パンデミックが始まってから2年が経ち、小売業界は大きく変わりました。店舗は店内技術の更新に数十万ドルを費やしています。そのことについての私たちの考えをこの記事で読むことができます: 「その技術が機能しないとき、それは迅速に修正される必要があります。さもなければ、店舗は売上を失います。」

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

エキスポで最も注目すべきブース

私たちは大部分の時間を展示会場で過ごしましたが、それ自体が一つの体験でした。注目すべきブースは、Salesforceのシグネチャーキャンピングテーマの体験から、電子棚札を含むHanshow Technologyの模擬食料品店までさまざまでした。私たちのお気に入りのブースのいくつかは次の通りです：

  • Samsung – 彼らの素晴らしいデジタルスクリーンソリューションを披露しました。Samsung Galaxy XCover Pro smartphoneを含みます。XCover Proは個人用の電話であるだけでなく、フロントラインワーカー向けに設計された頑丈で多用途なデバイスで、小売従業員のための高性能なmPOSシステムとしても機能します。

  • Qualcomm – 彼らのデバイスがどのようにして摩擦のない店内体験を生み出すかを紹介しました。彼らはAI、生体認証、スマートショッピングカート、さらには没入型マルチメディアディスプレイで顧客体験を向上させます。Qualcomm Technologiesは、次世代のショッピング体験を本当に披露しました。

結論

オミクロンが一部のフットトラフィックを妨げましたが、それでも潜在的なパートナーや顧客との素晴らしいつながりを作ることができました。この経験を一言で表すとしたら、価値があるでしょう。オフイヤーでも、NRFは本当に「小売業界最大のイベント」です。来年の参加を楽しみにしており、小売業界での交流を続けていきたいと思います。

Carolyn Chan, Victor Chin, Justin Windsor, and Elvis Malacara at NRF. Photo Credit: Carolyn Chan

Carolyn Chan、Victor Chin、Justin Windsor、Elvis MalacaraがNRFにて。写真提供: Carolyn Chan

Splashtopの最新ニュースやイベントを追いかけたいですか？ニュースレターに参加しましょう！

メールで購読

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

Philip Sheu, Splashtop Co-Founder
Splashtopでの生活

Splashtopの転換、現在、そして将来の計画について共同創設者のPhilip Sheuと語る

詳細はこちら
Splashtop team at JNUC 2019 showcasing remote access and support solutions
Events

Jamf Nation User Conference 2019でのSplashtop

詳細はこちら
Splashtop team presenting remote support tools at SpiceWorld 2019 event
Events

SplashtopがSpiceWorld 2019に参加 – レビュー

詳細はこちら
Splashtop employees stand at their booth at IBC2022 technology conference
Events

IBC 2022のハイライト: リモート技術がライブおよびポストプロダクションのスピードと効率を向上させる方法

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。