Splashtop
Splashtop team at JNUC 2019 showcasing remote access and support solutions

Jamf Nation User Conference 2019でのSplashtop

Trevor Jackins
所要時間 3分
更新済み
Splashtopは、先週ミネアポリスで開催されたJNUC 2019のスポンサーでした（2019年11月）。ここでは、JamfユーザーがAppleデバイスへのリモートアクセスにSplashtopを愛用する理由をご紹介します。

2019年のJamf Nation User Conference (JNUC)をスポンサーし、Jamfユーザーと会うことができて素晴らしい時間を過ごしました。教育機関や他の組織からの何百ものIT管理者と会い、彼らがMacやiOSデバイスの管理で直面している問題について話を聞きました。

SplashtopのリモートアクセスとリモートサポートソフトウェアがJamfと共にどのようにIT管理者の障害を克服するのに役立つかを紹介しました。Jamf Nationからのフィードバックは最高でした！JNUCの参加者がSplashtopを気に入った理由を読み進めてください。

JamfとJNUCとは何ですか？

JamfはAppleデバイス用のIT管理ソフトウェアです。Mac、iPhone、iPad、Apple TVは学校や職場でますます一般的になっています。Jamfは、ITチームがAppleデバイスを効果的に管理するために必要なツールを提供するために作られました。

JNUCは「世界最大のApple IT管理者の集まり」と自称しています。会議は、参加者に教育セッション、専門家の洞察、新しいソリューションのデモを提供し、ITがAppleデバイスをより良く管理できるようにします。

JNUC参加者がSplashtopを愛した理由

Splashtopは、最高の価値を提供するリモートアクセスとリモートサポートソリューションを提供します。多くのIT管理者やMSPは、管理対象デバイスにリモートでアクセスするためにSplashtopを使用しています。

Jamfユーザーは、Splashtopをリモートサポートプラットフォームとして選ぶことで、能力を向上させ、効率を改善し、コストを削減できます。Jamf NationがSplashtopを愛する主な理由は次のとおりです：

  • 幅広いプラットフォームサポート

    SplashtopはAppleだけをサポートしているわけではなく、ほとんどのJamfユーザーもそうではありません。Splashtopのソリューションは、Windows、Mac、iOS、Androidをサポートしています。私たちが話したほとんどのJamfユーザーは、WindowsとMacのコンピュータ、さらにモバイルデバイスを管理しています。Splashtopは、複数のオペレーティングシステムにわたって信頼性のあるリモートアクセスを提供するシンプルなツールをユーザーに提供します。

  • 低価格

    他のリモートアクセスツールと比較して、SplashtopはITチームの年間サブスクリプションで数百ドル、または数千ドルを節約できます。学校のIT管理者は、限られた予算で作業することが多いため、Splashtopの価格設定に特に喜んでいました。Splashtopの顧客は、BeyondTrust（旧Bomgar）、TeamViewer、LogMeInなどの他の製品と比較して、80％以上の節約をすることがよくあります。

  • 異なるユースケースに対する異なるソリューション

    他のリモートアクセス製品とは異なり、Splashtopは異なるニーズを持つユーザー向けに異なるパッケージを提供しており、Jamfユーザーが最も必要なものを最も低価格で手に入れることができます。主に無人アクセス:が必要であろうと、オンデマンドサポートのための有人アクセスが必要であろうと、Splashtopはあなたに最適なソリューションを提供します。

Jamfユーザー向けのSplashtopソリューション

Splashtop Remote Support

IT、ヘルプデスク、MSPsは、エンドユーザーがいなくても、Splashtop リモートサポートを使っていつでもリモートでエンドポイントにアクセスできます。Windows、Mac、AndroidデバイスにSplashtop Streamerを設定するだけで、どのデバイスからでもアクセスできます。

Splashtop リモートサポート では、無料のユーザーアカウントを追加することもできます。ITチームのためにアカウントを簡単に作成し、管理デバイスにアクセスできるようにします。ユーザーとデバイスをグループ化し、アクセス許可を設定します。クライアント/教職員のためにユーザーアカウントを作成し、彼ら自身のマシンにリモートアクセスを提供することもできます！

詳細はこちら about Splashtop リモートサポート, or start a free trial:

詳細はこちら about Splashtop

Splashtopは、IT、MSPs、ヘルプデスク、教師、ビジネスプロフェッショナルのためにいくつかのリモートアクセスソリューションを提供しています。お好きなソリューションの無料トライアルをいつでも開始してお試しください！クレジットカードやコミットメントは不要で、無料トライアルを開始できます。近くのイベントでSplashtopを見つけたいですか？私たちがどこに行ったか、次にどこに向かうかを確認するには、イベントページをチェックしてください。既存の顧客や試してみたいと思っている方々とお話しするのが大好きです！

