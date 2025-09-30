Splashtopは、先週ミネアポリスで開催されたJNUC 2019のスポンサーでした（2019年11月）。ここでは、JamfユーザーがAppleデバイスへのリモートアクセスにSplashtopを愛用する理由をご紹介します。
2019年のJamf Nation User Conference (JNUC)をスポンサーし、Jamfユーザーと会うことができて素晴らしい時間を過ごしました。教育機関や他の組織からの何百ものIT管理者と会い、彼らがMacやiOSデバイスの管理で直面している問題について話を聞きました。
SplashtopのリモートアクセスとリモートサポートソフトウェアがJamfと共にどのようにIT管理者の障害を克服するのに役立つかを紹介しました。Jamf Nationからのフィードバックは最高でした！JNUCの参加者がSplashtopを気に入った理由を読み進めてください。
JamfとJNUCとは何ですか？
JamfはAppleデバイス用のIT管理ソフトウェアです。Mac、iPhone、iPad、Apple TVは学校や職場でますます一般的になっています。Jamfは、ITチームがAppleデバイスを効果的に管理するために必要なツールを提供するために作られました。
JNUCは「世界最大のApple IT管理者の集まり」と自称しています。会議は、参加者に教育セッション、専門家の洞察、新しいソリューションのデモを提供し、ITがAppleデバイスをより良く管理できるようにします。
JNUC参加者がSplashtopを愛した理由
Splashtopは、最高の価値を提供するリモートアクセスとリモートサポートソリューションを提供します。多くのIT管理者やMSPは、管理対象デバイスにリモートでアクセスするためにSplashtopを使用しています。
Jamfユーザーは、Splashtopをリモートサポートプラットフォームとして選ぶことで、能力を向上させ、効率を改善し、コストを削減できます。Jamf NationがSplashtopを愛する主な理由は次のとおりです：
幅広いプラットフォームサポート
SplashtopはAppleだけをサポートしているわけではなく、ほとんどのJamfユーザーもそうではありません。Splashtopのソリューションは、Windows、Mac、iOS、Androidをサポートしています。私たちが話したほとんどのJamfユーザーは、WindowsとMacのコンピュータ、さらにモバイルデバイスを管理しています。Splashtopは、複数のオペレーティングシステムにわたって信頼性のあるリモートアクセスを提供するシンプルなツールをユーザーに提供します。
低価格
他のリモートアクセスツールと比較して、SplashtopはITチームの年間サブスクリプションで数百ドル、または数千ドルを節約できます。学校のIT管理者は、限られた予算で作業することが多いため、Splashtopの価格設定に特に喜んでいました。Splashtopの顧客は、BeyondTrust（旧Bomgar）、TeamViewer、LogMeInなどの他の製品と比較して、80％以上の節約をすることがよくあります。
異なるユースケースに対する異なるソリューション
他のリモートアクセス製品とは異なり、Splashtopは異なるニーズを持つ��ユーザー向けに異なるパッケージを提供しており、Jamfユーザーが最も必要なものを最も低価格で手に入れることができます。主に無人アクセス:が必要であろうと、オンデマンドサポートのための有人アクセスが必要であろうと、Splashtopはあなたに最適なソリューションを提供します。
Jamfユーザー向けのSplashtopソリューション
Splashtop Remote Support
IT、ヘルプデスク、MSPsは、エンドユーザーがいなくても、Splashtop リモートサポートを使っていつでもリモートでエンドポイントにアクセスできます。Windows、Mac、AndroidデバイスにSplashtop Streamerを設定するだけで、どのデバイスからでもアクセスできます。
Splashtop リモートサポート では、無料のユーザーアカウントを追加することもできます。ITチームのためにアカウントを簡単に作成し、管理デバイスにアクセスできるようにします。ユーザーとデバイスをグループ化し、アクセス許可を設定します。クライアント/教職員のためにユーザーアカウントを作成し、彼ら自身のマシンにリモートアクセスを提供することもできます！
