SplashtopはIBCアムステルダムで出展しました。コンテンツ、エンターテインメント、テクノロジーの交差点について、トップの思想リーダーからの重要な洞察を学びましょう。
アムステルダムで開催された国際放送機器展（IBC）は、4日間の対面ネットワーキングとインスピレーションを経て幕を閉じました。Splashtopは、革新的な技術を展示し、新製品を発表するためにイベントに参加した1250の出展者の一つでした。
イベント中、SplashtopチームはアムステルダムのRAIの11ホールを埋め尽くした10,000人の訪問者の多くを歓迎し、メディアとエンターテインメントの未来について議論し、最大の課題を議論し、最新のトレンドと技術を探求した思想的リーダーたちと話す機会を得ました。
Warner Bros、Discovery、SKY、Google、Sony Pictures Entertainment、Paramount、Disney、AWSの代表者がステージに登場し、他の多くのトップブランドと共に、メディアの未来を形作るものについての最新の考えと見解を共有しました。
専門家たちは、サプライチェーンの混乱、サイバー脅威の増加、新技術の急速な採用、専門的な人材や部品の不足など、業界に大きな影響を与えている主な要因について議論しました。IABM（放送およびメディアサプライヤーの国際貿易協会）のCEOであるPeter Whiteは、視聴習慣の変化と視聴者の財政への圧力がAVODビジネスモデルへの移行を促進し、その結果、コンテンツ制作へのより大きな投資が行われていることを強調しました。
コンテンツとUXが未来を切り開いています
今年開催された多くのセッションでは、ほとんどの思想的リーダーが、ユーザーエクスペリエンスを向上させて視聴者を活性化し、維持することの重要性に焦点を当てました。「コンテンツの継続的なマルチデバイス消費は、最適化されたブレンド体験の必要性を生み出します」とSky GermanyのEVP兼COOであるDana Filip-Crandalは、大胆な変革の動きについての介入中に述べました。「視聴者は適切なタイプのコンテンツを提供されることを期待するだけでなく、それがすべてのメディアでシームレスに配信されることを期待しています」と彼女は続けました。
ローカルコンテンツの重要性が増し、国際オリジナル作品への支出が大幅に増加すると予測される中、放送局やストリーマーは、UXに価値を追加し、フィットネスやゲーム（SKY）などの新機能を導入し、デジタル化を拡大（KPN）し、ソフトウェア駆動のプラットフォームに投資するという課題に直面しています。
Marie Fenner、Piano ソフトウェアのSVP Analyticsは、収益を開発し推進するためにコンテンツとデータへの投資の重要性を強調しました。「毎年、大手ストリーマーはコンテンツ制作に20億ドルから20億ドルを費やしていますが、平均40％の「スリーパー」に対処しなければならず、最終的には解約率が上昇します。」
急速に変化する消費者行動に適応することは、コンテンツ制作チェーンが直面する最大の課題の一つであり、放送局や制作会社はワークフローを最適��化し、より少ないリソースでより多くのことを行う必要があります。一方で、コンテンツ制作は、Covidの隔離による部品不足とハイブリッドワークアプローチの採用により、より複雑になっています。
これらの要因と統合生産（IP）への継続的な進展により、特にリモートプロダクションツールに関して、カスタムハードウェアと高度に最適化されたソフトウェアソリューションの需要が高まっています。
リモートプロダクションはスピードと効率を促進しています
過去数年間で、効率的なクルーと低コストのコンテンツ作成のニーズが高まり、リモートおよびバーチャルプロダクションシステムの台頭をもたらしました。CanonやSonyのような企業は、より小規模なクルーや単独のオペレーターをサポートするために、仮想およびリモートプロダクションの能力を向上させることに焦点を当てています。
プロダクションプロセスのリモートコントロールを可能にすることは、ポストプロダクションの効率を高めるだけでなく、ライブプロダクション中にも重要です。クラウドシステムは、チームがリモートで作業し協力することを可能にし、現地で必要なスタッフを減らし、同時に複数のプロダクションで作業するための柔軟性を高めます。
リモートソリューションは協力とスケーラビリティへの道を開きます
新技術の継続的な導入と高度なスキルを持つ人材の不足により、メディアとエンターテインメント業界において、高度に専門化されたビデオおよびサウンド技術者間の協力が別の大きな課題となっています。クラウドとオンプレミスのリモートソリューションは、スケーラブルなアプローチで人材とリソースを活用し、プロフェッショナルが場所に関係なくシームレスに協力できるようにします。
「セキュアで高性能なリモートアクセスソリューションは、クリエイティブなプロフェッショナルがどこにいても、最も強力なワークステーションにアクセスできるようにします。」Splashtop EMEAのマネージングディレクター、アレクサンダー・ドラージャーが述べました。 「今日のM&Eの状況では、企業は驚異的な速さで生産し、最大のセキュリティ基準を遵守し、最高のパフォーマンスを確保することが求められています。Splashtopでは、4Kストリーミングを60 fpsで活用しながら、プロダクションプロフェッショナルのために追加機能が満載のセキュアリモートアクセスソリューションを開発しました。」
移動の自由と最高のパフォーマンスを組み合わせる
Splashtopのセキュアなリモートソリューションにより、制作技術者はリソース集約型のソフトウェアアプリケーションをビデオ編集、ゲーム開発、リップシンク、グラフィックレンダリングのために、どこからでも、どのデバイスからでもリモートでアクセスして利用できます。クリエイティブなプロフェッショナルは、USBリダイレクトのおかげで、Wacomタブレットなどのサードパーティデバイスをリモート操作中に活用できます。さらに、リモートマイク、ローカルおよびリモートのサウンド出力、チームやフリーランサーのための予定されたアクセスなどの機能により、最大の品質を提供しながらシームレスな協力が可能です。
