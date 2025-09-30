私たちの急速に進化するデジタル環境では、強力なセキュリティ対策の重要性は言うまでもありません。セキュリティを最優先にすることに専念しているSplashtopは、リモートアクセス業界で模範を示し続けています。
最近、SplashtopがISO/IEC 27001認証を取得したことを発表しました。これは、情報セキュリティ、データ保護、規制遵守の最高基準を追求する私たちの揺るぎない姿勢を証明するものです。このブログでは、これがユーザーやSplashtopコミュニティ全体にとって何を意味するのかを探ります。
ISO 27001とは何ですか？
ISO 27001は、国際標準化機構（ISO）と国際電気標準会議（IEC）が共同で開発したもので、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の確立、実施、維持、継続的な改善の要件を定めた国際的に評価の高い標準です。
この認証の核心は、機密性、完全性、アクセス可能性を確保しながら、機密会社データを管理および保護するための体系的な方法論を提供することです。
この認証を取得するための厳しい道のりに挑む組織は、強力なメッセージを発信しています。それは、機密情報の保護と強力なセキュリティコントロールの確立へのコミットメントの宣言です。
Splashtopにとって、これは単に業界の基準を満たすことではなく、ユーザ��ーがデータの安全性を信頼できることを保証することです。
Splashtopのセキュリティへの献身
デジタルの地平線が広がるにつれて、脅威の状況も拡大しています。Splashtopは、安全なエコシステムを実現することが継続的な旅であることを認識しており、常に数歩先を行くことを約束しています。
私たちのFoxpassの取得は、このコミットメントを強調しています。この戦略的な動きは単なるビジネス拡大ではなく、特に中小企業（SMBs）とマネージドサービスプロバイダー（MSPs）のユニークなニーズに応えるために、セキュリティポートフォリオを強化するための計算されたステップでした。FoxpassのCloud RADIUSソリューションの統合は、SplashtopのすべてのグローバルオフィスでのWi-Fiのためのシングルサインオン（SSO）と一貫したセキュリティポリシーをサポートする上で重要でした。これらの措置は、ISOコンプライアンス基準に合わせるのに重要な役割を果たしました。
しかし、私たちはそこで止まりませんでした。
2023年2月、Splashtopはサイバーセキュリティの巨人であるBitdefenderとの拡大パートナーシップを結びました。この提携は、特にMSPやITチーム向けに��最先端のアンチウイルス機能を導入することで、保護対策を強化することを目的としています。サイバー脅威に対する最善の防御を確保することで、ユーザーの信頼をさらに強固にすることを目指しています。
These strategic collaborations and their ongoing enhancements exemplify Splashtop's relentless pursuit of creating the industry's most holistic, セキュアリモートアクセス offerings.
なぜ企業はSplashtopを信頼するのか
デジタルなやり取りが基本となる時代において、サービスプロバイダーとそのユーザー間の信頼の重みは非常に重要です。リモートアクセスの状況が複雑化する中、世界中の企業はセキュリティを妥協しない信頼できるパートナーを求めています。ここに、Splashtopが多くの信頼できるパートナーとして際立つ理由があります。
セキュリティ対策の一貫した進展: 最近のISO 27001認証は、私たちのセキュリティ強化の継続的な物語の一章に過ぎません。Splashtopは、すべての更新と機能で、ユーザーを保護する壁を強化することを強調しています。
グローバル基準への準拠: ISO 27001を超えて、Splashtopは多くの業界および政府の基準と規制に準拠しています。私たちのソリューションはGDPRおよびSOC 2に準拠しています。さらに、HIPAA、FERPA、PCI、および他の多くの重要な業界コンプライアンスをサポートしています。このような広範なグローバル基準への準拠は、私たちの包括的なデータ保護とセキュリティアプローチを強調しています。
推奨とコラボレーション: FoxpassやBitdefenderのような業界リーダーとの提携は、私たちのセキュリティ提供を強化し、卓越性へのコミットメントを支持します。
多様なニーズに合わせたソリューション: SMBからFortune 500企業まで、Splashtopはあらゆる規模のビジネスのユニークなニーズに応えるためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。この柔軟性と強力なセキュリティが、多くの人々にとって私たちを好まれる選択肢にしています。
透明で応答性の高いカスタマーサービス: 信頼はオープンなコミュニケーションと迅速なサービスに基づいて築かれます。私たちの専任のカスタマーサービスチームは、懸念、質問、フィードバックに迅速に対応し、ユーザーに安心感と帰属意識を育みます。
Splashtopの旅は、単に最高のリモートアクセスソリューションを提供することだけでなく、信頼を築き育むことです。そして、私たちが革新と拡大を続ける中で、その信頼の基盤であるセキュリティは常に私たちの指針となります。
詳細はこちら About Splashtop
SplashtopがISO 27001認証を取得するための旅は、私たちの揺るぎないセキュリティの卓越性へのコミットメントにおける重要なマイルストーンです。
私たちの成果を振り返り、未来を見据える中で、私たちのグローバルコミュニティへの約束は変わりません：基準を継続的に高め、責任を持って革新し、私たちに信頼を寄せる何百万もの人々の信頼を強化することです。
これまで私たちと共に旅をしてきた皆様の信頼とパートナーシップに感謝します。そして、Splashtopを初めて知る方々には、リモートアクセスが比類のないセキュリティと出会う世界を体験していただきたいと思います。
Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセスとサポートソリューションについてさらに詳しく知り、セキュアなデジタルインタラクションの未来をどのように形作っているかを探るために、Splashtop’s solutionsの詳細はこちらをご覧ください。