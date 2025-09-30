こちらは、あらゆる規模の企業が利用できるセキュアリモートアクセスソリューションです。
最近では、ほぼ5分の1の仕事が完全にリモートです。これらの役割では、リモートワーカーがオフィスのコンピュータにアクセスでき、かつそれができるだけ安全であることを保証したいと思うでしょう。それで、最高のセキュアリモートアクセスソリューションのコレクションを知っていますか？Splashtopは、ビジネス、チーム、教育向けに包括的なリモートアクセスソリューションを提供しています。以下では、Splashtopが解決するさまざまな問題と、このソフトウェアが今後の仕事にどのように役立つかを説明します。
リモートデスクトップコントロール
そのようなセキュアリモートアクセスソリューションの最も一般的な使用法の一つは、どこからでも仕事用PCにアクセスすることです。Splashtopを使用すると、リモートデスクトップを完全に可視化し、まるでそのコンピュータが部屋にあるかのように操作できます。
Splashtopは非常に低遅延です。これは、リアルタイムのビデオとオーディオ接続を提供し、遅延を感じることはありません。さらに、最大60フレーム/秒でフルHD/4kビューのストリーミングを約束します。
別のコンピュータ、携帯電話、タブレット、ChromebookからリモートのWindows、Mac、Linuxコンピュータを完全に制御できます。特定のアプリケーションにリモートアクセスするだけに制限されません。コンピュータ自体にアクセスしているので、通常の作業用コンピュータで持っているすべてのツールとそのコンピュータのすべての処理能力に完全にアクセスできます。たとえタブレット、電話、Chromebookからリモート接続していても。
最後に、作業用コンピュータとローカルデバイス間でデータを転送したり、リモートでドキュメントを印刷したりできます。これにより、クラウドソリューションや他のファイル転送方法を必要とせずに、これらの2つのコンピュータ間で簡単に作業できます。
このシステムが安全であることを確保するために、Splashtopはさまざまなセキュリティ機能を備えています。これには以下が含まれます:
二段階認証: 本人確認をしない限りログインを防ぎます。
接続ログ: どのマシンに誰がいつアクセスしているかを追跡するため。
デバイス認証: 不正なデバイスからのアクセスを防ぐため。
Splashtop Enterpriseを使用すると、SSOをSplashtopの体験に組み込むことができ、セキュリティと利便性が向上します。したがって、1つのユーザー名とパスワードを使用して、これや他の場所にログインできます。その結果、多くの異なるパスワードを同時に覚える必要がなくなります。
専門的なハードウェアとソフトウェアにどこからでもアクセス
時には、特殊なハードウェアやソフトウェアがある場所にアクセスする必要があります。これには、オーディオおよびビデオ編集ソフトウェア、3Dモデリング、その他のリソース集約型アプリケーションが含まれます。Splashtopを使用することで、ボタンをクリックするだけで問題のコンピュータにアクセスできます。これにより、人々は自宅のコンピュータに別のライセンスを持たなくても、マシンにインストールされている高価なソフトウェアを引き続き使用することができます。
コンピュータがある建物にアクセスできない場合でも、それを行うことができます。これにより、Splashtopはメディアとエンターテインメントのプロフェッショナル、建築家、医療、会計士、政府の職員などに最適です。これが役立つ例には次のようなものがあります:
深夜の作業: 時には、通常のオフィス時間外に作業を完了する必要があります。これらの時期には、物理的な建物へのアクセスを必要とせずに、リモートでコンピュータにアクセスして作業を続けることができます。
病気: 個々の病気やパンデミックのような問題のために、施設を閉鎖せざるを得な��いかもしれません。リモートアクセスを許可することで、従業員が生産性を維持し、体調が悪いときにオフィスに来るプレッシャーを感じることなく働くことができます。
平等なアクセス：一部の人々は施設を利用したいと思っているかもしれませんが、障害などのアクセス制限があります。セキュアリモートアクセスにより、物理的に同じ場所にいなくてもハードウェアとソフトウェアを使用できます。
リモート学習
リモートアクセスは、学生が大学、カレッジ、学校のラボコンピュータにアクセスできることを意味します。彼らは何らかの理由でアクセスできない場合でもこれを行うことができます。これにより、リモートおよびハイブリッド学習の扉が開かれます。同時に、教育者も同様の方法でコンピュータにアクセスできます。教員は、どこにいても自分のデバイスにアクセスできます。これは、学習資料を編集したり、リモートで作業を行ったりするのに非常に役立ちます。Splashtopはまた、IT部門がそのようなシステムを制御することを可能にします。これにより、コンピュータをリモートで管理し、問題を迅速に解決することができます。
仮想マシンコントロール
多くの大企業や中小企業、その他の組織が定期的に仮想マシン（VM）を利用しています。Splashtopは、強力な��セキュリティを確保しながら、これらのVMにログインできるリモートアクセスソリューションを提供しています。これらのVMには、Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookデバイスを通じてログインできます。Splashtopはその高品質なUXを誇りにしています。プラットフォームは直感的な操作を提供し、Splashtopを使用して新しいVMに接続するのは迅速で簡単です。
VPNの代替案
組織が内部ネットワークへのリモートアクセスを可能にするために一般的に使用されるVPN技術は、古く、パフォーマンスに欠け、非常に安全でない可能性があります。これは、ますます多くの人々がリモートで働き、企業の帯域幅を占有し、組織をサイバー犯罪者の標的にしている時代に特に当てはまります。Splashtopは、設定が簡単で管理が容易で、パフォーマンスとセキュリティが向上しているため、理想的なVPNの代替です。
IT リモートサポート
Splashtopは、ITチームが管理されたコンピュータやデバイスに無人アクセス:できるようにするリモートITサポートソリューションを提供しており、内部デバイスをリモートで管理、監視、サポートできます。ITは、任意のコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイス（個人デバイスを含む）に有人アクセスを取得し、任意のデバイスに対してアドホックリモートサポートを提供することもできます。最後に、Splashtopは、クライアントのマシンをリモートで管理す�るのに理想的なセキュアなMSPリモートサポートソフトウェアを提供しています。
なぜSplashtopは安全なのか
Splashtopはセキュリティを信頼できるアプリの主要な優先事項の一つと考えています。これを念頭に置いて、Splashtopアプリが市場で最もセキュアなリモートソフトウェアソリューションの一つであることを保証できます。SplashtopはSOC 2認証を受けており、業界標準およびセキュリティ規制に準拠しています。
HIPAA
GDPR
PCI
CCPA
Splashtopには、データとプライバシーを安全に保つために必要なすべてのセキュリティ機能も装備されています。
Splashtopからのセキュアリモートアクセスソリューション
上記の情報をもとに、Splashtopのセキュアなリモートアクセスソリューションがあなたにとって最適である理由がより明確になるはずです。もっと知りたい場合は、クレジットカード不要で無料トライアルを始められます。