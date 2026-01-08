ハイブリッドワークにより、組織はコンピューティングアクセスの考え方を変えました。従業員は、もはや単一のオフィスネットワークから接続していません。彼らは、自宅や外出先、個人用および企業用デバイスで作業しながら、仕事を支えるシステムやソフトウェアへの迅速で信頼性の高いアクセスが必要です。
長年にわたり、VPNはこの問題に対する既定の答えでした。しかし、ハイブリッド環境がより分散するにつれて、VPNはそれに追いつくのに苦労しています。パフォーマンスのボトルネック、広範なネットワークアクセス、複雑な構成、攻撃面の拡大により、従来のVPNは特に大規模な環境で管理が難しく、信頼するリスクが高くなっています。
現代のリモートアクセスは異なります。すべてのリモートユーザーに企業ネットワーク全体を延長するのではなく、組織は必要なコンピュータに直接接続するデバイスレベルのアクセスに移行しています。これにより、基盤となるネットワークを公開することなくユーザーを接続します。このアプローチは、セキュリティを向上させ、アクセスを簡素化し、ハイブリッド社員にとってはるかに優れた体験を提供します。
このガイドでは、ハイブリッド環境でVPNがなぜ不十分であるか、今日のセキュアリモートアクセスはどのようにあるべきか、そしてSplashtopが伝統的なVPNに頼らずに高速でセキュアリモートアクセスを実現する方法を見ていきます。
現代環境におけるVPNの制限
まず、VPNがハイブリッドワークにとって十分でない理由を理解する必要があります。VPNは会社のネットワークに安全に接続する方法を提供しますが、作業を遅くしたり、リスクを生じさせたりするいくつかの制限もあります。
一般的なVPNの課題には以下のものがあります:
パフォーマンス issues: VPNsは速度とパフォーマンスの問題を抱えることが多く、アプリケーション、ビデオ編集ツール、その他のリモートソリューションを遅くする可能性があります。
過剰な特権アクセス: セキュアリモートアクセスは通常、特定のリソースへのネットワークアクセスを制限する必要があり、役割ベースのアクセス制御とゼロトラスト・ネットワーク接続を伴います。一方で、VPNはユーザーに広範なネットワークアクセスを提供するため、誰が何にアクセスできるかを制限することができません。
弱い認証手法: 多くの組織では、依然として弱いまたは管理の悪いVPN資格情報に依存しており、これらは紛失、再利用、または脅かされる可能性があります。
複雑な設定: VPNは複雑になることがあり、ITチームはルーティングルール、スプリットトンネル、キャパシティプランニングの問題に苦労することがあります。
セキュリティ露出: 役割ベースのアクセス制御と共有資格情報が無いために、侵害されたVPN 資格情報は攻撃者に企業ネットワーク全体へのアクセスを非常に簡単に付与します。
残念ながら、これらの問題は微調整や修正で解決できる小さな問題ではなく、VPNのコア構造の一部なのです。もしあなたがより速く、さらにセキュアリモートアクセスを求めるなら、VPNを超える必要があります。
今日のセキュアリモートアクセスはどうあるべきか
では、VPNがセキュアリモートアクセスに十分でなくなった場合、企業は何を検討すべきでしょうか？リモートアクセスソフトウェアを評価する際、ITチームはアクセスの容易さとサイバーセキュリティのバランスをとる主要な機能を探すべきです。
まず、アクセス制御は重要です。良いリモートアクセスは、ネットワーク全体ではなく、ユーザーが必要とするデバイスやリソースへのシームレスなアクセスを提供するべきです。同時に、ソリューションには強力な認証が含まれている必要があり、ユーザーとデバイスに結びついた多要素認証やゼロトラストセキュリティを含め、認証されたユーザーのみが接続できるようにする必要があります。
さらに、使いやすさが重要です。優れたリモートアクセスは、従業員や契約社員が迅速に接続できるシンプルなオンボーディング、使いやすいコントロールで使いやすさを確保し、リモート、ハイブリッド、およびBYOD環境全体でITチームが簡単に管理できることが求められます。
ユーザーが接続すると、高いパフォーマンスも重要です。リモートアクセスは、高帯域幅でメディアリッチなアプリケーションに適した高速でシームレスな接続が必要です。これにより、作業がスムーズに進行します。各接続も完全にログされ、必要に応じて明確な監査ログを提供する必要があります。
SplashtopがVPNなしでセキュアリモートアクセスを提供する方法
強力で手頃な価格でユーザーフレンドリーなリモートアクセスソリューションを探しているなら、VPNは必要ありません。Splashtopは、どこからでも、どんなデバイスでも、従業員が仕事用のコンピュータやプロジェクト、ツール、専門ソフトウェアに簡単にアクセスできるように必要なすべてを提供しています。
Splashtopは、従業員がインターネット接続のある場所から簡単かつ安全にリモートデバイスにアクセスできるように設計されています。これは、オフィスでの作業と同じくらい効率的なリモートおよびハイブリッド作業ができるように、高精細ビデオとオーディオを備えたシームレスな接続を提供します。
Splashtop には以下が含まれます：
細かいアクセス制御: ユーザーは、全体のネットワークではなく、許可された特定のデバイスにのみ接続します。
強力な認証: Splashtopは、Okta、Azure、Googleとのシングルサインオン (SSO) の統合に加え、マルチファクター認証とロールベースの権限を使用し�て、許可された認証済みユーザーのみが接続することを保証します。
ハイパフォーマンスのセッション: Splashtopは高精細なストリーミング、低遅延、信頼性の高い接続を備えており、最も負荷の高い作業でもスムーズな接続を保証します。
ネットワークレベルではなくデバイスレベルのアクセス: Splashtopはネットワークではなくデバイスに直接接続することで、VPNに基づくアクセスが可能にする横方向の移動のリスクを大幅に減らします。
クロスプラットフォームサポート: SplashtopはWindows、macOS、iOS、Android、Chromebook、Linux、および仮想デスクトップでも動作します。
監査証跡とログ: すべてのリモートアクセスセッションの明確なログを保持し、SOC 2、ISO 27001、またはHIPAA準拠を維持する企業にとって必要です
スムーズなオンボーディング：Splashtopの迅速なセットアップと直感的な管理は、頻繁にユーザーや契約社員を追加するハイブリッドな労働力に適しています。
ステップバイステップ：VPNアクセスをSplashtopに置き換える方法
Splashtopを利用して従業員とITチームがデバイスにリモートアクセスしたい場合、VPNよりも簡単です。リモートアクセスは簡単なステップで設定して管理できます:
任意のエンドポイントにSplashtopエージェントを設定して、リモートアクセス可能にしてください。
Splashtop内で、アクセスグループ、アクセス許可、認証ポリシーを設定します。
SplashtopをSSOと統合して、ユーザーを中央管理します。
マルチファクタ認証とデバイス確認ポリシーを設定してください。
VPNベースのアクセスワークフローをSplashtopサインインワークフローに置き換えましょう。
そこから、従業員はSplashtopでログインして、どこからでも仕事用コンピュータに接続できます。Splashtopのセッションログを使用すると、使用状況を監視し、監査ログを確認することで、認可されたユーザーのみが接続していることを確認できます。
VPNをやめることによるセキュリティの利点
サイバーセキュリティはリモートおよびハイブリッドワークのソリューションを検討する際に、どのビジネスにとっても重要な要素です。VPNは比較的セキュアなアクセスを提供しますが、それでもリスクや脆弱性を伴います。
一方、Splashtopはセキュリティを重視して構築されており、SOC 2、GDPR、CCPA、ISO/IEC 27001など、幅広い業界や政府の規制に対応するように設計されています。
VPNは会社のネットワークへの広範なアクセスを提供しますが、Splashtopはユーザーにデバイスへの直接アクセスを可能にします。接続後、ゼロトラストセキュリティ機能により、ユーザーは許可されたエリアのみアクセス可能となります。これにより、侵害されたアカウントや内部の破壊行為者からの横方向の移動のリスクが軽減されます。
さらに、Splashtopはセキュアで簡単な接続を実現し、強力な多要素認証とSSO実施により、共有パスワードや静的な資格情報への依存を減らします。アクセスログはユーザーの識別に関連付けられているため、セキュリティおよびITチームは常に誰が何に接続したかを確認できます。
VPNと比べて、Splashtopはアクセスの容易さやシームレスな接続を損なうことなく、より優れたセキュリティを提供していることは明らかです。
運用および生産性の利点
もちろん、セキュリティだけがSplashtopが従来のVPNに対して持つ利点ではありません。Splashtopを使えば、リモート従業員の効率と生産性を向上させ、コストを削減し、ユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。
Splashtopの運用と生産性の利点には以下が含まれます：
リモート社員のためのより速いアクセス、どこからでも簡単に仕事用デバイスに接続できます。
高解像度のワークロードに対する優れたパフォーマンスは、Splashtopの高精細ビデオとオーディオストリーミングのおかげです。
VPNの帯域幅と保守を排除することでITのオーバーヘッドを削減し、あらゆる規模のビジネスに適したSplashtopの手頃なプランをご利用ください。
新しいスタッフと契約社員のための簡単なスケーラビリティは、新しいアカウントとデバイスを数分で追加できるためです。
より良いエンドユーザー体験、Splashtopの使いやすさと効率性により。
IT��の作業負担の軽減とサポートチケットの削減、Splashtopは直感的で、顧客サポートチームがすぐに対応できるためです。
セキュアリモートアクセスの新しい方法
安全で強力、シームレスなリモートアクセスを望むなら、VPNだけではもう不十分です。Splashtopを使って、ネットワークを露出させることなく、安全で高性能なリモートアクセスを利用できます。
VPNはユーザーがリモートで作業中にビジネスネットワークにアクセスすることを可能にしますが、広範なネットワークアクセスは、特に認証が弱い場合やパスワード共有のリスクがある場合、サイバーセキュリティのリスクを引き起こす可能性があります。さらに、VPNはどこからでも効率的に作業するために必要なスピードとパフォーマンスが欠けています。
一方、Splashtopはハイブリッド従業員やチームのための安全で、スケーラブルで、現代的なアプローチです。Splashtopを使用すると、ユーザーはどこからでも、どのデバイスからでも迅速かつ簡単に安全に仕事用デバイスにアクセスできるため、リモートワークやハイブリッドワークを迅速かつ便利に行うことができます。その間、Splashtopの高度なセキュリティ機能により、各リモートセッションが安全に保たれ、企業がITコンプライアンス要件を満たすことができます。
VPNを卒業する準備はできましたか？今すぐ無料トライアルでSplashtopを試して、セキュアリモートアクセスがどれだけ簡単か体験してください。