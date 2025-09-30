画面共有は、リモートで作業している場合でも、会議のスライドを共有する場合でも、現代のビジネスにとって欠かせないツールです。その重要性を考えると、多くの組織が最高の画面共有ソフトウェアを見つけたいと思うのも不思議ではありません。
画面共有ツールは、従業員がどこからでもプロジェクトに協力し、ITエージェントがエンドユーザーを明確かつ効率的に支援し、教師が大規模なクラスに講義を行うことを可能にします。
しかし、すべての画面共有ソリューションが同じ機能と性能を提供するわけではありません。画面共有は、無料のチャットアプリの基本的なツールから、会議に特化したコラボレーションソフトウェア、そして高度な機能とセキュアなコントロールを備えたリモートアクセスソリューションまでさまざまです。したがって、ビジネスに最適なものを見つけることが重要です。
それを念頭に置いて、市場での最高の画面共有ソフトウェアオプションは何でしょうか？いくつかのトップソリューションをリストアップし、それらの使用方法と比較を行いました。探ってみましょう…
画面共有ソフトウェアとは何ですか？
画面共有ソフトウェアは、リアルタイムで別のデバイスに画面を放送するツールです。しかし、これは基本的な定義であり、さまざまなユースケースに対応する異なるタイプの画面共有ソフトウェアがあります。
画面共有は、以下を含む複数のビジネス目的に役立ちます：
リモートサポートでは、ITエージェントがエンドユーザーのデバイスを確認し、トラブルシューティングや修理をガイドできます。
トレーニングとオンボーディング 新しい従業員のために、トレーナーがビデオを通じて明確なガイダンスと指示を提供できるようにします。
チームミーティングは、プレゼンターの画面を大きな画面や複数のデバイスと共有することで開催できます。
製品デモ、実際の製品をリアルタイムで視聴者に案内します。
コラボレーション、複数の従業員が同じプロジェクトやページを表示し、どこからでも一緒に作業できるようにします。
基本的には、画面共有は共有画面に表示されているものを視聴者に正確に見せる表示専用のビデオフィードです。これは、画面全体、選択されたウィンドウ、または特定のタブに焦点を当てることができます。
より高度なレベルに進むと、画面共有はインタラクティブな画面制御を追加できます。これにより、視聴者は注釈、インタラクティブなデモンストレーション、共同ブラウジングなどで画面に貢献できます。
画面共有もリモートデスクトップアクセスの重要な部分です。これは単に画面を共有するだけでなく、視聴者がリモートデバイスを自分のコンピュータのようにアクセス�して制御できるようにするため、リモートワーク、ITサポート、コラボレーションの強力なツールとなります。
最高の画面共有ソフトウェアを選ぶための基準
これらのツールのさまざまな用途と機能を考慮すると、最高の画面共有ソフトウェアをどのように判断できますか？画面共有ソリューションを検討する際には、次の点を考慮してください：
ビデオ品質: 高品質の画面共有ビデオを提供するソリューションが必要です。高解像度、4K解像度、高フレームレートを探して、鮮明でクリアな画面共有体験を確保してください。
クロスプラットフォーム互換性: すべての画面共有ソフトウェアがすべてのプラットフォームで動作するわけではありません。一部は同じオペレーティングシステム内で動作するように設計されており、他は選択する少数のためにのみ構築されています。Windows、Mac、iOS、Android、ChromeOSを含むすべてのプラットフォームで動作するソリューションを見つけることを確認してください。
インタラクティブなコントロール: 画面を共有するときにどれだけのインタラクティブ性が必要ですか？共有、コラボレーション、ITサポートのために完全なリモートアクセスが必要な場合が多いため、画面共有に特化したソリューションだけでは不十分な場合があります。
セキュリティ: 画面を共有する際には、共有する相手だけがそれを見ることができるようにしたいものです。強力なサイバーセキュリティがなければ、招かれざる視聴者がデータを盗むリスクがあります。強力なセキュリティ機能を備えたプラットフォームを見つけることを確認してください。エンドツーエンドの暗号化、多要素認証、およびすべての関連するセキュリティ標準に準拠したITコンプライアンスを含みます。
使いやすさ: 画面共有ソフトウェアは、使いやすさがその力を決定します。設定と使用が簡単なソリューションを見つけることで、従業員や他のユーザーがソフトウェアとその利点を十分に活用できます。
コラボレーション機能: 特にリモートコラボレーションのために、画面を共有する以上のことをする必要がある場合があります。音声やテキストチャット、ファイル転送、注釈などの機能を含めることで、画面共有ソリューションの効率と価値に大きな違いをもたらすことができます。
価格: 画面共有ソリューションの価格は大きく異なるため、価格と機能のバランスを見つけることが重要です。予算内で、必要なツール、機能、品質を提供するオプションを見つけることが望ましいです。
2025年のトップ10ベストスクリーン共有ソフトウェア
これらの基準を念頭に置いて、市場で最高の画面共有ソフトウェアオプションは何ですか？いくつかのトップソリューションをリストアップしたので、あなたのビジネスに最適なものを見つけることができます：
1. Splashtop – 安全なリモート画面共有とサポートに最適
リストのトップにはSplashtopがあります。Splashtopは単なる画面共有ではなく、個人、あらゆる規模の組織、ITチームなどのためのリモートデスクトップとサポートプラットフォームです。
Splashtopはリモートスクリーンコントロールと無人アクセス:を提供しており、どこからでも作業用コンピュータにアクセスし、必要に応じて他のユーザーやITエージェントと画面を共有できます。すべての主要なプラットフォームとデバイスで動作するため、互換性の問題はありません。これは、ITサポートとヘルプデスク、リモートワーカー、教育、大企業と小企業の強力なツールです。
リモートアクセスと画面共有に加えて、Splashtopはマルチモニター、ファイル転送、セッション録画、USBリダイレクションなどの機能を提供します。ビジュアルも鮮明でクリアで、4Kストリーミングと60fpsのパフォーマンスを備えています。
さらに、Splashtopは非常に安全です。ソフトウェアは、AES-256暗号化やシングルサインオン統合を含む強力なセキュリティで保護されており、SOC 2、GDPR、HIPAAコンプライアンスなどに準拠しています。
2. ズーム
Zoomはこのリストで最も認知度の高い名前の一つです。ビデオ会議ソリューションとして、Zoomは組み込みの画面共有を特徴としており、より高いサブスクリプションティアで追加機能を追加できます。
Zoomの画面共有には、�注釈、ホワイトボード、基本的なリモートコントロールなどの機能が含まれていますが、無料版ではすべてが利用できるわけではありません。ユーザーは特定のアプリケーションや画面の一部を共有したり、画面と一緒にオーディオを共有したり、プレゼンテーション中に他の参加者にスライドコントロールを付与することもできます。
Zoomはプレゼンテーション用の基本的な画面共有をサポートしていますが、ITやビジネスグレードのトラブルシューティングに必要なリモートコントロール、ファイル転送、サポートツールが不足しています。
3. Microsoft Teams
Microsoft Teamsは、画面共有を会議の一部として含む仮想会議のためのもう一つの有名な名前です。Microsoft Officeアプリとの緊密な統合により、日常業務でOfficeに依存する企業にとって人気のある選択肢となり、共有タスクリストやコラボレーションアプリなどの生産性ツールが含まれています。
Microsoft Teamsには通常の画面共有機能が含まれていますが、Microsoft Teamsでのドキュメントの共同編集を可能にする共同作業ツールも含まれています。最も基本的なレベルでは、グループ通話とチャット、タスクと投票機能を提供し、より高い階層ではさらに多くのツールが追加されます。
Zoomと同様に、TeamsにはリモートワークやITサポートに理想的なリモートコントロール機能が欠けています。
4. グーグルミート
Google Meetは、会議と会議の分野でのもう一つの大手です。その最大の魅力の一つは、ウェブブラウザを介して迅速に起動できるアクセスの容易さです。
Google Meetで画面共有を素早くクリックする��だけで開始でき、追加のインストールは不要です。画面、ウィンドウ、またはタブを共有することができ、オーディオも共有できます。また、ピクチャーインピクチャーモードを使用して、ビデオフィードと画面共有を同時に表示することもできます。
Google Meetには無料オプションがありますが、会議の長さと機能が制限されています。
5. 不和
Discordは、ゲームからオンラインコミュニティ、チームミーティングまで、さまざまな組織や個人が使用する人気のグループチャットプラットフォームです。テキストチャットによく使用されますが、Discordサーバーには画面共有やビデオストリーミング機能を備えた音声およびビデオチャットが含まれることがあります。
画面共有はDiscordで開始され、ウェブまたはモバイルアプリからアクセスできますが、ビジネス用途には設計されていません。そのため、画面共有機能が少なく、ビジネスコラボレーション用のツールがなく、品質が変動する可能性があります。
Splashtopがビジネス、サポート、ハイブリッドチームにとって最高の画面共有ソフトウェアである理由
多くの優れたソリューションが画面共有機能を提供していますが、Splashtopは群を抜いています。
Splashtopはプロフェッショナルグレードの画面共有を提供するだけでなく、完全なリモートアクセスと制御を提供し、リモートワーク、ITサポート、会議、プレゼンテーションなどに最適です。リモートセッションの開始は簡単で、無人アクセス:でデバイスに接続する場合でも、ITサポー��ト用のコードを作成する場合でも、迅速で安全な画面共有を確保します。
さらに、Splashtopは主要なITSMツールとの統合を特徴としており、ITサポートにとって貴重なツールです。また、エンタープライズグレードのセキュリティを誇り、複数の業界および政府の基準に準拠しているため、ユーザーは画面を安全に共有できます。
Splashtopはリストの中で最もコスト効果の高いオプションの1つでもあります。大手ブランドよりも手頃な価格でありながら、同じ高品質のツールと機能を提供します。低遅延とグローバルインフラストラクチャにより、世界中のユーザーが迅速かつシームレスに接続し、コラボレーションし、画面を共有できます。
SplashtopがGartner、G2、Trustpilotなどのユーザーから高評価を受けているのも不思議ではありません。
Splashtopを画面共有に使用すべき人は？
もしかしたら、Splashtopがあなたに合っているかどうか疑問に思っているかもしれません。あなたのビジネスは、Splashtopが提供する高品質のリモートアクセス、サポート、画面共有を必要としていますか？
Splashtopは次のような用途に最適です：
ITサポートエージェントとヘルプデスクは、エンドユーザーの画面を直接表示してサポートとトラブルシューティングを行うことができます。
ハイブリッドおよびリモートの従業員は、どこからでもデバイスにアクセスしたり、プロジェクトをリモートで共有およびコラボレーションしたりする必要があります。
学校や大学が学生のグループや大講堂で画面を共有する必要がある場合。
エンジニアやデザイナーは、プロジェクト、デモ、プレゼンテーションなどのために高忠実度の画面共有を必要とします。
そしてさらに！
Splashtopがあなたのビジネスにもたらすものを見たい場合は、無料トライアルで今日から始めることができます: