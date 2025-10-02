多くのリモートPCアプリがありますが、どのリモートアクセスが必要かによって、あなたに最適なものが変わるかもしれません。どのソリューションがあなたに最適か見つけましょう！
リモートPCアクセスソフトウェア、別名リモートデスクトップまたは単にリモートアクセスは、別のデバイスからコンピュータやデバイスをリモートで制御することを可能にします。リモートデバイスの画面を見て、まるでその場で操作しているかのようにコントロールできます。
リモートアクセスが必要な理由はいくつかあります。旅行中にコンピュータにアクセスする必要がある、ユーザーをサポートする必要がある、または同僚や学生がリモートで作業できるようにする必要があるかもしれません。
どのような使用ケースであっても、ニーズに最も適したリモートアクセスソリューションを選ぶべきです。2025年の各一般的な使用ケースごとのベストリモートPCアクセスソリューションはこちらです。
リモートワークに最適（個人および小規模チーム向け） - Splashtop リモートアクセス
リモートでの作業に最適 (企業や組織向け) - Splashtop Enterprise
IT / ヘルプデスク リモートサポートに最適 - Splashtop リモートサポート
MSPのリモート管理とサポートに最適 - SRS Premium
リモートワークに最適（個人および小規模チーム向け）
リモートで働くことは、柔軟性と生産性の面で多くの扉を開くことができます。しかし、コンピュータを対面で使用できない場合は挑戦となることがあります。特定のファイルにアクセスする必要がある場合や、持ち運べないデスクトップの1つでしか利用できないアプリを実行する必要がある場合はどうしますか？そこでリモートアクセスが役立ちます。
機能、価格、セキュリティ、リモート接続速度を考慮すると、Splashtop リモートアクセスに勝るソリューションはありません。
他のコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスからリモートコンピュータを安全にコントロールできるだけでなく、Splashtop リモートアクセスには、リモートセッション中に生産性を高めるための幅広い機能が備わっています。デバイス間でのファイル転送、リモートコンピュータからローカルプリンターへのドキュメント印刷、複数モニターの同時表示などが可能です。
重要な詳細
価格: ¥825/月から
対応デバイス/オペレーティングシステム
リモート from any Windows, Mac, iOS, Android, or Chromebook デバイス.
リモート into任意のWindowsまたはMacコンピュータ。
代替ソリューションとの比較
Splashtopは、HD品質と最小限の遅延でリモートサウンドを提供する高速なリモート接続で際立っています。ユーザーは、Adobeのクリエイティブツールのようなリソース集約型アプリケーションをシームレスに制御しながら��、Photoshop、After Effects、Premiere Proをリモートで作業できます。
価格に関しては、比較になりません。Splashtop リモートアクセスは、他のリモートPC製品と比較してユーザーに数百ドルの節約をもたらします。実際、AnyDesk、LogMeIn Pro、GoToMyPCを選ぶよりもSplashtopを選ぶことで50%から80%の節約が可能で、TeamViewerと比較するとコストをほぼ90%節約できます。そして、RemotePCと比較して、より多くのトップ機能を得ることができます。
リモートワークに最適（企業および組織向け）
大規模な組織、企業や教育機関を含む、はおそらくいくつかのリモートアクセスのニーズを持っています。従業員は自宅からオフィスのコンピュータにアクセスする必要があります。学生は、ラボコンピュータやその他の学校資源にリモートでアクセスできる必要があります。ITは管理されたコンピュータを監視する必要があり、ヘルプデスクは従業員、顧客、またはパートナーが助けを必要とした瞬間にどのデバイスでもリモートサポートできる必要があります。
オールインワンのリモートアクセスとリモートサポートソリューションをお探しなら、Splashtop Enterpriseをご覧ください。
重要な詳細
価格: リモートアクセスエンドユーザーとリモートサポート技術者ライセンスの数に基づいた柔軟な価格設定
対応デバイス/オペレーティングシステム
リモート from any Windows, Mac, iOS, Android, or Chromebook デバイス.
リモートで任意のWindows、Mac、iOS、またはAndroidデバイスに接続。
代替ソリューションとの比較
Splashtop Enterpriseは、それを使用する組織に多くの価値を提供することで際立っています。リモートワークとITサポートのためのリモートアクセスツールを提供することに加えて、Splashtop Enterpriseは2段階認証、承認コントロール、ログ記録、SSO統合などの包括的なセキュリティ機能を備えています。また、非常にユーザーフレンドリーで、IT管理者にユーザーとデバイスの管理において大きな柔軟性とコントロールを提供します。
IT / ヘルプデスクのリモートサポートに最適
ヘルプデスクやITサポートの専門家は、リモートアクセス技術を活用して、顧客に即時サポートを提供できます。顧客のデバイスをトラブルシューティングするために訪問したり、電話で説明しようとする代わりに、技術者はデバイスにリモートでアクセスして、必要なときにサポートを提供できます。これにより、ヘルプデスクの時間とコストが大幅に削減されます。
Splashtop リモートサポートは、このユースケースに最適なリモートアクセスソリューションです。
重要な詳細
価格: ¥3,400/月から
対応デバイス/オペレーティングシステム
リモートから任意のWindows、Mac、iOS、またはAndroidデバイス。
リモートで任意のWindows、Mac、iOS、またはAndroidデバイスに接続。
代替ソリューションとの比較
ほとんどのリモートアクセス製品は、特定の数のコンピュータに無人アクセスを提供するように設計されていますが、Splashtop リモートサポートは無制限のデバイスにアクセスできるため、すべてのユーザーのコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイス、さらには個人デバイスにもサポートを提供できます。
TeamViewer、LogMeIn Rescue、GoToAssistのような類似製品は、同じ機能を持っているにもかかわらず、Splashtop リモートサポートの50％以上のコストがかかることがあります。さらに、Splashtop リモートサポートにはモバイルデバイスへのアクセスが含まれており、上記の代替品はそれに追加料金を課しています。
MSPのリモート管理とサポートに最適
MSPsやITチームは、クライアントのコンピュータやサーバーを維持しサポートすることが求められています。このカテゴリに該当する場合、エンドユーザーがいなくてもいつでもこれらのコンピュータにリモートでアクセスできるリモートPCソリューションが必要です。そして、それらのコンピュータを積極的に管理できる必要があります。
SRS Premiumは、すべてのクライアントのマシンをスケールでサポートするために必要なツールを提供するため、最高のリモートPCアクセスソリューションです。日々のITタスクを簡単に完了できます。
お客様のコンピュータへの無制限のアクセスを得るだけでなく、SplashtopのリモートPCアプリを使用して、オフィスや自宅からも作業できます。
重要な詳細
価格: ¥6,600/月から
対応デバイス/オペレーティングシステム
リモートから任意のWindows、Mac、iOS、またはAndroidデバイス。
Windows、Mac、またはAndroidデバイスにリモートで接続して無人アクセス:.
代替ソリューションとの比較
SRS Premiumには、MSPが管理対象エンドポイントを積極的にサポートするために必要な監視と管理機能がいくつか含まれています。リモート監視と管理 機能には、設定可能なアラート、更新管理、リモートコマンド、Scripts and Tasks、エンドポイントセキュリティなどが含まれます。
SRS Premiumは、LogMeIn Centralを含む同様の製品に見られるトップ機能を備えながら、コストが低く抑えられています。実際、SRS Premiumを使用することで、LogMeIn Centralに比べて最大80%の節約が可能です。さらに、SplashtopはLogMeInのように毎年価格を引き上げることはありません。
あなたに最適なリモートPCソフトウェアについてもっと知りたいですか？Splashtopの製品リストをチェックして、あなたに最適なソリューションの無料トライアルを始めましょう:
* 出典: TeamViewer US�ウェブサイト $49/月 ($588/年) シングルユーザープランのリスト価格、2019年12月。