User using Splashtop to securely access their remote computer

セキュアリモートアクセス - なぜSplashtopが最もセキュアなのか

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Splashtopは、ユーザー、データ、会社を外部の脅威から守ります。Splashtopが業界をリードするリモートアクセスセキュリティを提供する方法をご覧ください。

サイバーセキュリティはこれまで以上に重要です。脆弱な企業は毎日、データを盗んだり、システムを麻痺させたり、身代金を要求するサイバー犯罪者の犠牲になっています。

より多くの人々がリモートで働くようになった今、従業員がセキュリティを損なうことなく仕事用コンピュータにアクセスできる方法が必要です。

これは、管理されたコンピュータや個人デバイスにアクセスしてサポートを提供する必要があるIT、ヘルプデスクチーム、マネージドサービスプロバイダーにも当てはまります。そして、家から学校のリソースにアクセスする必要がある学生にも。

リモートアクセスは、在宅勤務、リモートサポート、または遠隔学習計画の重要な要素です。しかし、迅速で信頼性の高いリモートアクセスに加えて、組織が使用するツールが最高レベルのセキュリティを備えていることを確認する必要があります。

Splashtopは最もセキュアなリモートアクセスソフトウェアを提供しており、政府機関、大学、K-12学区、MSPsなど、数千の組織で使用されています。

Splashtopが安全である理由

Splashtopは、セキュアなインフラストラクチャ、侵入防止、アプリセキュリティでネットワーク、データ、情報を保護します。

セキュアインフラストラクチャ

セキュアなインフラストラクチャは、Splashtopを最もセキュアリモートアクセスオプションにしている要因の一つです。これは、強力なファイアウォール、データ暗号化、DDoS緩和などが、安全なコンピューティング環境を提供するのに役立つことを意味します。

侵入防止

最も安全なサイバー環境でさえ、侵入に注意を払う必要があります。Splashtopは24時間365日の侵入検知と防御メカニズムを備えています。また、最大限のセキュリティを確保するために、クラウド環境の設計と維持において最新の業界標準に従っています。

アプリセキュリティ

Splashtopのリモートアクセスアプリは、デバイス認証、2段階認証、TLS（TLS 1.2を含む）および256ビットAES暗号化を含む複数のセキュリティレイヤーを備えています。

幅広いセキュリティ機能

デバイスとデータを安全に保つために、Splashtopはマルチレベルのパスワードセキュリティ、画面の自動ロック、セッションのアイドルタイムアウト、リモート接続通知、プロキシサーバー認証、デジタル署名されたアプリケーションも備えています。

これらすべてを合わせると、個人のデバイスから仕事用コンピュータへのリモート接続をセキュリティを犠牲にすることなく楽しむことができます。

すべてのSplashtopセキュリティ機能を参照

自分で試してみてください

大手企業、大銀行、法執行機関、政府機関、地方自治体、政府請負業者がSplashtopをセキュアリモートアクセスに信頼を寄せる理由をご覧ください。今すぐ無料トライアルにサインアップしてください。クレジットカードやコミットメントは必要なく、数分で開始できます。

